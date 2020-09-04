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Сталин, новые партии, пенсионная реформа и за кого голосовать

10:10. 4 сентября 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Во время визита в Воронеж удалось сделать очень много: встретиться с читателями, пообщаться с местными краеведами, дать несколько интервью и призвать воронежцев поддержать партию «За Правду», членом экспертного совета которой ваш покорный слуга недавно стал. Одним из самых интересных интервью, на мой взгляд, стала беседа с журналистом издания БЛОКНОТ, с котором мы обсудили целый спектр важных вопросов. Но, впрочем, судить вам, уважаемые подписчики.

Хронометраж:
00:00 – все, кто находятся сейчас в Госдуме, давно надоели
04:45 — в чём политолог Стариков не согласен с прокурором Гулягиным
09:03 – кто и почему реагирует на Сталина, как вампиры на серебро
11:48 – «китайский вариант», вожделенный лидером воронежской КПРФ Сергеем Рудаковым уже построен в российском парламенте
15:47 – нужно ли читать программы партий?
19:50 – почему, по словам гостя, в Ельцин-центре не работают девушки старше 20 лет
27:30 – Один раз надавить на оффшор в Кипре и не надо повышать пенсионный возраст

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Источник: Блокнот-Воронеж

1 сентября гостем программы стал Николай Стариков — российский общественный деятель, писатель, политолог.

В День знаний Николай Стариков поведал, за счёт чего новые, недавно появившиеся на политическом небосклоне партии (типа ЗА ПРАВДУ) могут подвинуть парламентскую четвёрку: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Посмотрев интервью, ещё вы узнаете мнение политолога по поводу пресмыкательства воронежских чиновников перед фашистскими памятниками. Или — как легко в России можно было обойтись без повышения пенсионного возраста. А также о том, что общего между этими, по сути, двумя предательскими действиями.

Поговорили и об актуальности для сегодняшней России политика Иосифа Сталина (гость «Политики с Лихом» написал книгу о послевоенных годах его правления), о том, для чего была «придумана» пандемия коронавируса.

А под занавес политолог Стариков сообщил о президентских амбициях лидера ЗА ПРАВДУ писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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Источник: https://nstarikov.ru/stalin-novye-partii-pensionnaja-reforma-i-za-kogo-golosovat-118903

Метки: блог, Видео

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