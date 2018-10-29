От пенсионной реформы к реформе государственного устройства

До августа 2018 года население в основной своей массе разделялось в этом вопросе на два лагеря, которые можно охарактеризовать как патриотический и либеральный. Но после знакового обращения к народу, в котором президент говорил о проекте закона по повышению пенсионного возраста, разработанного Правительством РФ ( этот закон общество воспринимает как очередную попытку перераспределить финансовые потоки в стране в пользу властвующей группировки ), даже в традиционно патриотически и пропрезидентски настроенных слоях населения произошли серьёзные подвижки, которые вылились в осуждение ( по-разному аргументированное ) той позиции, которую решил занять наш президент. А лагерь тех, кто активно противостоит политике президента, стал заметно пополнять свои ряды. Немало этому способствует и череда непопулярных законов, принятых правительством в этом году. Которые, как ожидается, вызовут взрывное повышение цен на все категории товаров и услуг. Что очевидным образом выльется в дестабилизацию и так довольно хрупкого компромисса между властью и народом.

Начиная с первого президентского срока В.В. Путина, вокруг его персоны постоянно ведутся споры о том, какое место он занимает во властвующей элите, и том, какая роль ему отведена в истории нашего государства, а зачастую и всего человечества.



И это не удивительно – население без малого уже 30 лет ждёт возвращения, как минимум, к тому уровню жизни, что был достигнут во времена Советского Союза. Но всё больше убеждается, что тот передел собственности, что начался в 90-е годы ХХ века, никаким образом не учитывает его собственные интересы.



И потому возникает вопрос: почему наш президент пошел на такого рода непопулярное решение? Ведь в чём-чём, а в неумении прогнозировать результаты своих действий обвинить его явно невозможно.

К данному моменту в обществе бытует две основных версии, характеризующих телевизионное обращение президента и несущих в себе негативный настрой – «всегда был» и «прогнулся».



Возникновение такой позиции у «простого» обывателя, который не занимается самостоятельным формированием картины окружающего мира и изучением исторического процесса, в котором он пребывает, вполне понятно.



Мы же попробуем провести собственный анализ и обозначить иную позицию, которая бы более точным образом характеризовала текущее положение вещей. Для этого возьмём за основу тот исторический опыт, что обрела наша страна за свою долгую историю существования.

Разумеется, наша страна сейчас переживает далеко не самые простые времена. Некоторые социологи даже используют при его характеристике термин «смута». А потому возникает вопрос, может ли наше поколение напрямую перенять опыт тех лет, того общества и тех правителей, которым приходилось преодолевать аналогичные вызовы времени.



Официальная историография выделяет сразу несколько подобных периодов.



Наиболее известные из них относятся к периодам правления Ивана Грозного, Петра Великого и И.В. Сталина. Мы же рассмотрим несколько иной ряд.



Матрица Сталина – процветание через преодоление

Наиболее привлекательным вариантом для патриотически настроенной части населения всегда называется И.В. Сталин. Что само по себе понятно – в исторической перспективе И.В. Сталин стоял у руля страны не так уж давно, менее 100 лет назад.



При нём страна развивалась невиданными темпами. За 30 лет был пройден путь в буквальном смысле от сохи до ядерных технологий. Была побеждена самая сильная армия за всю историю человечества. В стране вовсю работали социальные лифты.



А методы работы с управленческой верхушкой, которая не справилась с поставленными перед ней задачами, носили радикальный характер. В то время мы были гражданами одной из двух сильнейших держав своего времени.

Да, вышеперечисленные достижения, безусловно, впечатляют и вызывают гордость. Но, выбирая данную модель, наши патриоты зачастую забывают произвести одно действие, которое заключается в том, чтобы понять насколько данный образ близок самому В.В. Путину.



Готов ли сам президент лично внутри себя перенять опыт И.В. Сталина? И, что самое важное, насколько сам народ готов перейти к мобилизационному варианту развития общества (мобилизационной экономике).



А такой вариант подразумевает под собой большие усилия и даже жертвы и от самого населения – как добровольного, так и принудительного характера.



Эти особенности государственного устройства того времени наши патриоты зачастую не учитывают в своих рассуждениях. Хотя именно они были той основой, которая в свою очередь позволила во многом добиться всех тех успехов. И что само по себе желание пойти по этому пути у народа не взялось само по себе. И что для реализации поставленных данных задач уже существовала обширная социальная база в среде крестьян и рабочих.

Нынешнее же поколение нашей страны хоть и сильно обделено со стороны государства во всех аспектах социальных отношений, но всё же не является той обнищалой массой, кою представлял из себя народ в начале ХХ века.



Наше поколение живёт в довольно сытые времена: народ не голодает, имеет крышу над головой, какую-никакую медицину, а в большинстве семей имеется собственное транспортное средство и т.п. В стране не происходит сильных социальных потрясений, а теракты если и случаются, то не несут за собой сильного общественного резонанса. Одним словом – «стабильность».



При этом население отлично понимает, что страна, хоть и со значительным торможением, но всё же продолжает предсказуемо скатываться в неминуемую пропасть. Но не спешит проявлять инициативу со своей стороны и продолжает поголовно полностью перекладывать ответственность за нынешнее состояние страны на правящий класс.



Причиной такого положения вещей является всё та же «стабильность», которая делает человека пассивным и безразличным ко всему, что происходит вокруг него. Человек быстро привыкает к устоявшемуся положению и начинает воспринимать его как естественное.

И это приводит нас к тому, что призывая президента стать новым Сталиным, народ не готов стать той социальной опорой, используя которую наш президент смог бы произвести свои реформы.

Тем самым призывает президента совершить самоубийство, которое выразится в том, что заинтересованные в сохранении существующего устоя лица уберут президента с политической арены, а начатые реформы будут тут же пресечены. Сам же народ, продолжая выступать в качестве раздосадованной массы и не видя своей ответственности за такой исход, будет и дальше требовать себе в услужение нового Сталина.

Понимая это, В.В. Путин явно не спешит выступить в качестве благонамеренного идиота, чей энтузиазм в лучшем случае ни к чему не приведёт, а скорее только ослабит и без того хрупкий баланс, который он сам же столько лет своими руками и выстраивал.



А потому нужно осознавать, какую модель развития страны избрал для себя сам президент. И какими парадигмами руководствуется при выборе того или иного решения.



Матрица Александра III – легко ли сидеть на двух стульях?

В публикациях наиболее известных и уважаемых аналитиков зачастую высказывается мысль о том, что В.В. Путину из государственных деятелей прошлого в наибольшей степени импонирует образ Александра III. Данный выбор не вызывает удивления. Ведь наш президент человек вполне уравновешенный и не замечен в любви к различного рода авантюрам, он предпочитает постепенное и спокойное развитие, избегает конфликтов и умеет направлять силу агрессора против самого агрессора.



Описанный портрет вполне согласуется с общей оценкой политики Александра III. Период его правления ознаменован целенаправленным избеганием каких-либо военных конфликтов, которые сам самодержец воспринимал исключительно как инструмент влияния западных держав.



Успех данной политики заключался в возможности высвобождения и перенаправления огромных ресурсов на развитие гражданских отраслей, что, безусловно, принесло свои плоды и выразилось в значительном росте экономики.

Но при всех успехах политики Александра III остались незатронутыми серьёзные проблемы социокультурного и экономического плана. Участие общества в жизни страны была полностью исключено самим императором, считавшим, что только самодержец вправе определять будущее страны.



Тем самым наиболее уязвимым в правовом плане слоям населения продолжала отводиться роль говорящих инструментов и они были вынуждены по-прежнему терпеть поборы со стороны дворянства. Даже упразднение крепостного права в итоге было с дьявольскою изворотливостью превращено в ещё большее закабаление крестьянства.



Так же ещё одним фактором, имевшим негативное влияние на развитие страны, являлись великие князья и другие родственные и приближённые к царю особы, чьё положение позволяло безнаказанно и без особого прикрытия продолжать оставаться основным субъектом коррупции и являться её основными выгодополучателями.

И при всём своём авторитете и личном мужестве Александр III так и не решился вступить в конфликт с околовластной тусовкой, либо же предпочитал не замечать коррупционные процессы, пытаясь самолично заниматься развитием страны. (И этому есть объяснение. Перед всеми Романовыми начиная с Александра I всегда стоял образ Павла I, на чьём примере элита недвусмысленно дала понять, что при попытке лишить их привилегий, самодержец может лишиться не только власти, но и жизни).

Миной замедленного действия также явился и новообразовавшийся класс капиталистов. В особенности негативное влияние проявлялось со стороны иностранного капитала, чья роль в промышленности превышала все допустимые нормы. Экономика страны превращалась в хронического должника.



Не была исключением и промышленность, в особенности, военная, столь важная для любого государства, претендующего на суверенитет. Хотя император самолично заявлял, что у страны нет союзников, кроме армии и флота.

На матричном же уровне это выразилось в крушении поезда, в котором находилась царская семья. От гибели их спасло только то, что сам царь обладал выдающимся физическим здоровьем, которое позволило ему удерживать на своих плечах крышу вагона, пока родственников извлекали из-под обломков.



Данный инцидент явным образом указывал царю на то, что если страна продолжит идти намеченным курсом, то она обречена сойти с рельсов истории, и что никто, кроме монарха, не может спасти царскую семью от гибели. Но данное послание явно прошло мимо адресата – выводов сделано не было.



От монарха же прозвучала лишь фраза: «Воровать надо меньше». Она говорит о том, что Александр III прекрасно понимал положение дел в стране, но не был в силах этому противостоять.



А в окружении царя человека, способного донести до понимания Александра III матричную суть происшедшего, видимо, не оказалось. О чём говорят все последовавшие в дальнейшем события.

Примечание: Некоторые историки склоняются к тому, что Александр III, удерживая на себе крышу вагона, сильно подорвал здоровье, что, в свою очередь, привело к ранней смерти императора. Другими словами, надорвался, пытаясь единолично удержать на себе последствия проседания всего государственного устройства.

Таким образом, рассматривая опыт правления Александра III, мы также находим множество аналогий с текущим положением дел в стране. И с большой уверенностью можем делать прогноз на будущее в случае сохранения политики бездействия по отношению к вырождающейся элите.



Хочет ли президент стать матричным наследником Александра III, напрямую копируя его политику, сказать сложно, но определённо результат полумер всегда оказывается плачевным для того, кто пытается усидеть на двух стульях.

Иначе говоря, сам монарх по своему мировоззрению являлся убеждённым консерватором и считал только монарха единственным полноправным субъектом управления в стране. Не желая признавать того, что закон времени уже изменяет общественные устои как во всём мире, так и в России, он сам откладывал те жизненное важные реформы, которые бы могли предоставить обществу право оказывать влияние на развитие страны и тем оздоровить ситуацию.

Но при всей схожести Александра III и В.В. Путина в личностном плане и в направлении проводимых ими политик, между ними существует также и множество различий.



Главное из них заключается в том, что наш президент не обладает тем уровнем свободы действий и непререкаемости авторитета, которым располагал Александр III. Многие чиновники без тени страха периодически позволяют себе саботировать или даже срывать задачи, поставленные перед ними президентом (майские указы, указания по итогам прямых линий).



А порой оказывают и открытое противодействие, стремясь к проведению политики, отличной от той, что выстраивает президент (например, так делает Центробанк). Это было бы невозможно, будь В.В. Путин единственным лицом, обладающим всей полнотой власти над государственным аппаратом на всех его уровнях.



И это приводит нас к тому, что в своей деятельности президент в значительной степени должен учитывать интересы элиты, которая привела его ко власти и которая изо всех сил пытается сохранить своё положение и возможность влияния на президента. Чему ярким подтверждением служит попытка коронации президента Хазановым («Оставайся мальчик с нами – будешь нашим королём»).



Матрица Рюрика – номинальный глава при боярской вольнице

Таким образом мы приходим к тому, что президент изначально являлся и продолжает в значительной мере оставаться поставленной фигурой.



А основные инструменты и рычаги управления государством продолжают пребывать в руках клановых элит. А потому, если и проводить сравнение фигуры В.В. Путина с кем-либо из правителей, то мы в наибольшей степени найдём сходства ни с кем другим, как с самим Рюриком.

О факте существования первого летописно зафиксированного правителя ведётся и будет вестись множество споров.



Но все стороны сходятся в том, что к моменту призвания на северо-востоке Руси уже существовала своя традиция управления, которая выражалась в том, что наиболее знатные рода, постоянно ведущие борьбу за власть между собой, дабы не впасть в открытое вооружённое противостояние, которое не было в интересах ни одной из сторон, приглашали в качестве арбитра человека со стороны, не имеющего никаких личных интересов в данном регионе и не представляющего ни один из противоборствующих кланов. Такого человека назначали князем.



В тот период роль князя очень сильно отличалась от того образа, что будет сформирован более поздним периодом истории Руси. Фигура князя была скорее номинальной, и выполняла по большей части административную роль, направленную на поддержание общественного порядка и существующего уклада жизни (исполнял функции административной власти).



В обязанности князя также входило управление дружиной, которая по большей части также занималась разрешением различного рода гражданских споров. Если же действия князя переставали устраивать пригласившее его сословие либо же он начинал претендовать на позиции самих бояр, то на княжеское место попросту приглашали другого человека.



С таким порядком вещей пришлось столкнуться даже самому Александру Невскому, которому новгородцы также не раз указывали на дверь, видя в нём конкурента в борьбе за власть. Но будучи не способными грамотно управлять городом и войсками, были вынуждены просить Александра Ярославовича о возвращении.

Это говорит о том, что правящие классы имея в своём распоряжении значительные ресурсы, зачастую не способны распорядиться ими по уму, т.к. их мировоззрение в значительной степени заточено на добычу тех самых ресурсов в ходе интриг и на удержание добытого любой ценой, даже той, что в перспективе грозит уничтожением самого источника доходов.

Внимательно изучив историю нашей страны, мы увидим, что ни один из правителей никогда не обладал и не обладает всей полнотой власти. И это выражается в том, что внутри страны всегда проводилось сразу несколько линий управления, которые зачатую несли противоречащие друг другу интересы.



При этом официально оглашённый курс официальной власти не всегда является победившим в данном противостоянии. А назначенный на роль правитель может значительно уступать в своих возможностях скрытым от глаз обывателя контурам управления.



Пенсионная реформа – в кого целит Путин?

Теперь вернёмся к вопросу о пенсионной реформе, подписание которой привело к обрушению рейтинга президента. На данный момент он небывало низок.



Хоть частично ответ на данный вопрос и был дан выше, попробуем снова задаться вопросом – почему В.В. Путин решил пойти на столь непопулярный шаг.



Для этого нам нужно понять в каком размере президент обладает субъектностью власти. Известно, что первые два срока президента ознаменовали собой стабилизацию страны после преодоления наследия 90 х годов. Это означает, что властные группировки всё-таки решили для себя не идти по сценарию полного развала страны. Для чего им потребовался человек, который бы уравновешивал их интересы и приводил в чувства через-чур зажравшихся товарищей. В качестве такового и был выбран В.В. Путин.

С поставленной задачей он успешно справился. И поэтому на следующий период президенства счёл себя свободным от обязательств перед властвующими группировками. Для этого он решил опереться на народ, о чём говорит вся президентская компания.



Через эту компанию он заявил всем остальным о своём желании выступать в качестве самостоятельного игрока на политической арене.



Но это желание вовсе не означает, что президент решил для себя возможным пойти на конфликт с существующей системой.



В итоге В.В.Путин занял выжидательную позицию, предоставив возможность либеральной модели экономики самостоятельно проявить все свои минусы и своими же руками поставить вопрос о смене модели управления государством. Потому как ситуация в стране хоть и носит стабильный характер, но это состояние стабильности у пациента, пребывающего в коме, а не пышущего здоровьем человека.

Следовательно, перед элитой возникает неизбежный вопрос о том, кто из участников политического процесса останется после неминуемого краха. Ведь развитие ситуации по данному сценарию начинает противоречить даже интересам самой элиты. А потому она становится ещё более опасной, чуя свой неизбежный крах, подобно крысе загнанной в угол.



Ведь элита продолжает оставаться таковой, пока она представляет главенствующую идеологию в стране. Но когда в стране происходит смена парадигм, то на место старых элит приходят новые, которые в свою очередь не заинтересованы в сохранении рычагов управления у старых кланов.



При этом В.В. Путин продолжает отыгрывать свою роль посредника как и среди самих элитных кланов, так и между элитой и населением, и выступать с той позиции, что интересов элиты он не ущемляет, а наоборот остаётся их гарантом. Для чего всяческим образом демонстрирует, что он продолжает вести всё ту же политику, благодаря которой он пришёл ко власти.

В результате элита, столкнувшаяся с фактом сокращения её доходов и не умеющая грамотно выстраивать работу подответственных ей территорий и отраслей, начинает претендовать на очередной виток отъёма доходов у населения.



Но как мы все помним, президент шёл на новый срок в качестве гаранта интересов народа, а не элиты. Что означает, что теперь будут затронуты и его личные интересы – при этом он теряет легитимность в глазах избирателей.



А потому вопрос о пересмотре существующей модели государства стоит уже перед самим президентом, т.к. сохранить пассивную позицию при таком развитии ситуации не удастся. Тем самым у президента появляется возможность легитимизации своих последующих действий.

Нынешняя же уступка в сторону элиты, выразившийся в утверждении закона о повышении пенсионного возраста, имеет две цели.



Во-первых, это очередное заявление элите, что ещё есть возможность договориться и её интересы будут учтены в ходе предстоящей реформации политического устройства.



Во-вторых, возможность выявить во властной верхушке элементы, негативно настроенные по отношению к президенту, которые намереваются перейти к активной фазе противостояния. Уже сейчас мы видим небывалую активизацию политических и общественных деятелей различного толка.



Таким образом президент в очередной раз выбивает козыри у сил, целью которых является расшатывание ситуации в стране. Тем самым принимая волну народного негодования на себя, делая в свою очередь властные группировки уже обязанными лично В.В. Путину.



Такая рокировка снимает все оставшиеся обязательства президента перед элитами и делает его более свободным при проведении своей политики.



Последний срок Путина. Сейчас? Или никогда?

Если же ХПП (Хитрый План Путина) всё-таки существует, и президент намерен завершить построение гражданского общества до окончания своих полномочий, о необходимости перехода к которому самолично не раз заявлял в своих выступлениях, то нужно исходить из того, что на данный манёвр у него осталось менее шести лет, а потому предполагаемое переформатирование политического устройства нашей страны должно носить резкий характер и производиться в сжатые сроки, иначе на их завершение попросту может не хватить времени.



А наличие потенциального преемника (если таковой есть вообще) не всегда является полноценной гарантией того, что не будет произведён перехват инициативы со стороны других участников политического процесса.

Попробуем предположить, каким же образом будут происходить данные преобразования?



Со стороны президента также не один раз выдвигался тезис об утрате роли Думы и политических партий в качестве структур, представляющих интересы народа.



В качестве замены данных институтов В.В. Путин, начиная с третьего президентского срока, активно продвигает идею самостоятельной гражданской инициативы, базирующейся на платформе Народного Фронта. Структуру, где люди из регионов могут уже сейчас брать на себя ответственность за будущее страны и перенимать рычаги управления государством.



Данная консолидирующая платформа и ей подобные должны явиться той социальной базой, которая легитимизирует последующие действия президента и окажет ему поддержку. С функциями же упразднённой Думы вполне справится Совфед.

Можно предположить, что полномочия президента как единоличного гаранта конституции и сохранения законности действия всех ветвей власти, также подвергнутся пересмотру, и в будущем в перечень его обязанностей будет входить только представление интересов страны на международной арене.



Остальной же функционал отойдёт к новому управленческому органу (предположительно реорганизованному Госсовету). Основной целью данного манёвра будет являться переучреждение органов госвласти, что позволит избавиться от шлейфа влияния старых клановых структур и ввести новые лица в управленческий аппарат.



Переход к управлению страной Госсоветом также поможет устранить нашу многовековую проблему – проблему преемственности власти. Что позволит новой системе организации политических процессов в максимально возможной мере выстраивать политику, соответствующую интересам страны.

Пойдут ли грядущие преобразования по пути, предположенному автором данной статьи, либо же примут совсем иной характер, покажет будущее. Причём не столь отдалённое.



Но объективным фактом является то, что чем дальше существующая модель разграбления государства будет упорствовать в своём желании и впредь безнаказанно заниматься разграблением страны, тем сильнее и радикальнее потребуются реформы. Конечно же при условии, что народ захочет и будет заниматься вопросами обретения и сохранения суверенности своего государства.

В любом случае, время радикальных преобразований в политическом и социальном устройстве нашей страны назрело уже давно.



Либерал-буржуазная модель уже окончательно доказала, что единственной целью её существования является разграбление страны и народа.



В противовес этому силовые и гражданские институты должны приобрести политическую субъектность. Иначе мы можем вновь оказаться перед проблемой перехвата процесса управления страной небольшой группкой интриганов, чья деятельность находит выражение в принимаемых законах, однобоко отстаивающих интересы финансово-экономического блока.



Последствия чего носят исключительно негативное влияние на остальные сферы государственной деятельности и вносят огромные перекосы в процесс её функционирования.