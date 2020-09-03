Вину признаю, искренне раскаиваюсь, если это сделал я, — Ефремов выступил с последним словом в суде

Артист Михаил Ефремов, который, как сообщала «Русская Весна», сегодня признал свою вину в ДТП, повлёкшем гибель человека, выступил с последним словом в зале Пресненского суда.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошёл сюда, чтобы решить всё честно.

Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко», — сказал он.

О перспективе тюремного заключения артист высказался так: «Я говорил, что “десятку точно дадут”, но хотел решить все честно, это лишний экспириенс» (опыт, — прим. РВ).

«Алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадёшь на нары», — добавил Ефремов.

Кроме того, он зачитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое погибшему Сергею Захарову.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Приговор Ефремову огласят 8 сентября.

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