Наказания за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за увольнение тех учителей и рабочих, которые участовали в протестах оппозиции.Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования тех городов США из федерального бюджета, власти которых не препятствовали беспорядкам.В Белоруссии ответственность индивидуальная.В США – коллективная.Но Белоруссия это диктатура, а США это демократия.PS. Кстати, в Вашингтоне полиция застрелила негра, который пытался удрать от полицейских во время задержания.В городе ожидаемо начались протесты. Прелесть ситуации в том, что сейчас любое применение оружие полицией, будь оно оправданным или неоправданным, моментально приобретает политический окрас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6140700.html