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Наказания за участие в протестах

03:28. 3 сентября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за увольнение тех учителей и рабочих, которые участовали в протестах оппозиции.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования тех городов США из федерального бюджета, власти которых не препятствовали беспорядкам.

В Белоруссии ответственность индивидуальная.
В США – коллективная.
Но Белоруссия это диктатура, а США это демократия.

PS. Кстати, в Вашингтоне полиция застрелила негра, который пытался удрать от полицейских во время задержания.
В городе ожидаемо начались протесты. Прелесть ситуации в том, что сейчас любое применение оружие полицией, будь оно оправданным или неоправданным, моментально приобретает политический окрас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6140700.html

Метки: белоруссия, лукашенко, протесты, США, Трамп, юмор

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