Наказания за участие в протестах
03:28. 3 сентября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за увольнение тех учителей и рабочих, которые участовали в протестах оппозиции.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования тех городов США из федерального бюджета, власти которых не препятствовали беспорядкам.
В Белоруссии ответственность индивидуальная.
В США – коллективная.
Но Белоруссия это диктатура, а США это демократия.
PS. Кстати, в Вашингтоне полиция застрелила негра, который пытался удрать от полицейских во время задержания.
В городе ожидаемо начались протесты. Прелесть ситуации в том, что сейчас любое применение оружие полицией, будь оно оправданным или неоправданным, моментально приобретает политический окрас.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6140700.html
Мы в социальных сетях