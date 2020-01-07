Кровавый майдан в Китае: силовики ударили в «гнилое сердце» протестов (ФОТО)

Кровавый майдан в китайском Гонконге длится несколько месяцев, в результате столкновений десятков тысяч протестующих с полицией погибли десятки людей и были ранены многие сотни с обеих сторон баррикад.

Как сообщала «Русская Весна», Гонконг начал 2020 год с массовых протестов. В первый день нового года в демонстрациях и массовых беспорядках в специальном административном районе Китая приняли участие около миллиона человек, 400 из них были задержаны из-за хулиганских и насильственных действий. ​И вот похоже, что в ситуации наступил перелом, недавно силовики ударили в то самое «гнилое сердце» протестов, так сказать, пересаженное с Запада — в их финансовую составляющую.

Полиция Гонконга «заморозила» около 9 миллионов долларов, предназначенных для демонстрантов. Четырёх членов известной группы по сбору средств задержали по обвинению в отмывании денег, передаёт CNN.

16 700 долларов наличными, 3300 купонов для супермаркетов, два указателя лазера, шесть стрелок и большое количество защитной экипировки. Довольно внушительный «улов». В полиции считают, что часть пожертвований Spark Alliance была перенаправлена на счета фиктивной компании, а некоторые использовали для покупки продуктов личного страхования. В полиции заявили, что один задержанный является бенефициаром страховых полисов и владельцем подставной компании.

По словам Чана Вай-Кея, исполняющего обязанности начальника отдела финансовых расследований Бюро по борьбе с наркотиками Гонконга, все четверо были связаны со Spark Alliance, некоммерческой организацией, созданной в 2016 году. Эта контора занималась помощью для арестованных демонстрантов, оплачивая их судебные издержки.

Только за последние полгода сумма пожертвований, которую собрали волонтёры, составила около 2,3 млн долларов. Всего за время протестов в полуавтономном китайском городе арестовали более 6000 человек. И как передаёт канал CNN, многим из них грозит наказание — до 10 лет тюрьмы за нарушение порядка.

На прямой вопрос журналистов: «Считается ли пожертвование в фонд правовой защиты отмыванием денег?» г-н Чан ответил:

«Отмывание денег означает, что вы продолжаете распоряжаться деньгами. Даже если знаете, что они получены от незаконной деятельности».

Прокомментировать как-либо ситуацию каналу CNN в Spark Alliance отказались. Зато обвинили на своей странице в Facebook, что полиция Гонконга действовала «мошенническим образом», и обвинили власти в «размазывании Spark Alliance и других (протестующих) каналов поддержки».

За этим последовала реакция: десятки демонстрантов, одетых в черное и в масках, протестовали возле штаб-квартиры HSBC в центральном деловом районе Гонконга.

В ноябре организация сообщила, что HSBC — крупнейший банк Гонконга — без объяснения каких-либо причин закрыл их счета. В банке заверили, что их решение «не было связано» с ситуацией в Гонконге, где уже более полугода идут протесты.

«Всякий раз, когда мы обнаруживаем, что действия отличаются от заявленной цели учётной записи или мы обнаруживаем необычные транзакции, мы ведём работу с клиентами для получения правильной информации. В течение последних нескольких месяцев в работе с клиентом эти требования не были выполнены, и поэтому мы закрыли их счёт», — сказал банк.

Ужесточение контроля и процедура по борьбе с отмыванием денег со стороны банка — это договор с правительством США, действующий с 2012 года с целью предотвратить операции по отмыванию денег на сбыте наркотиков.

Протесты в Гонконге стали ответом законопроекту, который позволил бы городу выдавать подозреваемых в преступлениях в материковый Китай, в котором действует другая правовая система.

Акции начались в июне. Тогда миллионы людей вышли на улицы. Но в конечном итоге протесты были подавлены. После этого огромное количество людей встало на сторону протестующих, которые призывали к всеобщему избирательному праву и к привлечению к ответственности полиции.

Участники акций недовольны, что официальный Пекин посягает на их город и угрожает тем свободам, которыми пользуются в Гонконге и которые отсутствуют в материковом Китае.

Читайте также: «Власовец» Бабченко озвучил страшный прогноз для предателей Родины в случае войны США с Ираном