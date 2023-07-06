“Конкретизированное наказание”
Новости демократии и права на мирный протест.
"Конкретизированное наказание"
Продолжающиеся протесты во Франции вынудили правительство страны рассмотреть все возможные меры и способы воздействия на население, дабы исключить возможное распространение протестной волны по всей стране.
По этой причине, Макрон уже заявил, что согласно внесённым изменениям в законодательстве, к семьям молодых людей, которые принимали участие в протестах, будет применяться финансовое наказание и ряд ограничительных мер. По словам французского президента: «Каждый участник несанкционированного протеста должен понести наказание. Поэтому принято решение, что помимо протестанта, штрафами будут облагаться также все его члены семьи, которые являются близкими родственниками. Помимо этого, все на кого будет наложено финансовое наказание, будут лишены определённых прав, таких как управление транспортным средством, выезда за пределы Франции на определённый срок».
Кроме того, «лидер свободолюбивой Франции» добавил, что в случае, если в семье имеется несовершеннолетний ребёнок, будет рассматриваться вопрос об изъятии ребёнка из семьи, вплоть до лишения родительских прав. Макрон считает, что изменённое законодательства, которое предусматривает «конкретизированное наказание», заставит задуматься каждого человека, перед выходом на протест и поспособствует диалогу народа и правительства, для решения внутренних проблем.
https://t.me/belshkvarka/90790 – цинк
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20230703-macron-auprès-de-policiers-parisiens-après-plusieurs-nuits-d-émeutes – на французском
Представьте себе вой, если бы подобный закон даже бы просто внесли в Государственную Думу…
а что Колонель ?-хотел бы такой закон? Как в Китае ведь??
Что-то я не могу найти информацию подтверждающую намерения Макрона о изъятии детей протестующих. Везде Рожин. Что-то мне подсказывает что если это не перепечатывание фейка,то это должно быть последнее заявление Макрона,как президента Франции.
«Необходимо, чтобы при первом правонарушении нам удалось финансово и легко наказать семьи…Что-то вроде минимального тарифа от первой ерунды».
Дальше про полицейских и пожарных (слова поддержки), перспективы протеста 13 и 14 июля и в последующие месяцы.
Перевод с французской газеты слов Макрона.
Слов Макрона про изъятие детей я не нашёл.
На самом деле, детишек из семей в Европе частенько забирают. Многие украинские беженцы на этом попадаются. Например, ребёнок выехал за границу с бабушкой, а родители не оформили доверенность. А в Европе бабушек и дедушек не признают без справки от родителей.
Рожин есть Рожин.Любую информацию,конечно,перепроверять нужно,но за этим типом на 100 раз.
Включим логику , а не глупизну от сострадательных маринок.
Убитый мальчик – из диаспоры. Араб. Наверное – мусульманин.)) В диаспорах – спящие вооружённые ячейки. Свои законы жизни. Не французские. Плюс шариат. Любое вторжение в такие семьи , а тем более из-за детей, – это уже вооружённое насилие во Франции. Капец власти и Макарону.
Макарон не ввёл ЧП или военное положение. Значит была возможность удержать ситуёвину.
Напоминало пробес обезъян из БЛМ как заказ , – попугать белое стадо.
А значит такого “маринкиного закона” быть не должно. По логике.
Олимпиада в опасности.
Стоит подстрелить араба или афрофранцуза в 2024 ом, и всё?
По Швеции поглядим. Там собрались палить все книжки для стад подряд.
Лето весёлое будет, вероятно.
А чем еще напугать? Отъемом денег? Для РФ это смешно.Лишением свободы или свобод каких-то? Вагнеровцы отдельно посмеются. Забрать детей-это работает всегда.Больше нечем пугать.
По поводу завоза во Францию мигрантов и последствия подобных действий,мы уже с вами озвучивали эту тему сегодня. А Борис Рожин,Стариков еще был,еще куча ********* проплаченные пропаган..ов они все информацию подают одинаково. Правда замешанная с ложью.
В крупные города Франции уже давно заселены мигрантами,в Германии лет через 10 будет так же.
И тут как тут – несуны-маринки.))
Не совсем так,там такие же мусульмане как христиане – больше для галочки,но чего у них не отнимешь так это желание шары и не желание работать.Просто повод заняться грабежом.Белое стадо не очень то и боится,а те кто боится в большинстве живут за городом.
Чтобы не было протестных настроений, надо кастрировать внуков как это делают в Китае.
Тогда Макрон будет пожизненно в центре всех событий.