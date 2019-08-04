Протест поколения снежинок
02:19. 4 августа 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новое поколение и протесты
Поколение миллениалов, «снежинки», памперсы и протесты
Многие, формально не связанные события символизирует феномен, с которым приходится сталкиваться все чаще – окончательно повзрослело и вышло в жизнь «поколение миллениалов». Это представители поколения до тридцати лет, которых «легко узнать по гаджетам, стаканчику с кофе, самокату и кедам». И это уже всерьез меняет нашу жизнь
27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг при 3,5 тыс. участников (из которых треть – не москвичи, а четверть – журналисты). 3 августа – еще одна акция. Участников вдвое меньше, задержанных – несколько сот (700?). Блогосфера полна деталями произошедшего, от «кровавого пати» от оппозиционеров, до описания аккуратности в действиях силовиков, поэтому их опустим.
Американская журналистка Лиззи Сакс (кулинарный критик и магистр в области пищевых наук) опубликовала статью. Типа, в России лимоны, являются показателем «престижности» в питании. Она, не отрываясь от кресла, могла бы за несколько минут выяснить, например, что в России лимоны идут по цене яблок, что в России любят кислое, едят его много, и что лимон превратился в обыденный продукт. Однако ничего этого Лиззи не сделала, да и Бог с ней.
И эти, вроде бы далеко отстоящие эпизоды как раз, на мой взгляд, и символизирует приход в нашу жизнь условного «поколения миллениалов». Преимущественно (но не только) это люди, рожденных в странах золотого миллиарда, принадлежащих к среднему и выше классам, хорошо образованных, из далеких от криминала семей. Они выросли в комфорте, безопасности и удобствах современного мира. И да, они гораздо (просто несравненно) информированнее предшествующих поколений, поскольку все вокруг, от телевизора до многочисленных гаджетов, обеспечивало их информацией с самого раннего возраста. Это тренированное умение работать с источниками информации и доступ к ним, плюс происхождение и связи позволяют легко делать карьеру. Они уже встречаются везде, от газет до руководителей отделов. Похожи эти представители «серебряного слоя золотого миллиарда» не только условиями своей жизни – но и по набору требований к жизни. Наиболее общепринято, что они:
¬ – убеждены в собственной уникальности и высоко себя ценят, при отсутствие уважения к другим. «Вокруг тупость, невежество – и только мы умны не по годам».
- непривычны к лишениям и капризны. Если парень из поколения Y не получает то, что хочет, то он начинает ныть, как избалованное дитя
- не готовы к принятию ответственности, зато охотно перекладывают вину на окружающих и обстоятельства. Не умеют убирать за собой (от уборки комнат до того, что натворили в жизни)
- повышенно чувствительны, мнительны и впечатлительны, очень легко оскорбляются, но охотно говорят о своих самых интимных переживаниях. Превыше всего ставят собственную безопасность (в том числе эмоциональную)
- уверены, что мир, безусловно, обязан быть справедлив к нему лично – и при несовпадении своих представлений с реальной жизнью испытывают серьезный стресс
- хотят быть боссами уже на старте, но боятся конкуренции. Декларируют равенство, но больше за счет принижения остальных
- плохо умеют общаться в реальной жизни, однако чрезвычайно ценят виртуальный статус
- не понимают ценности вещей, безусловно отвергают слово «долг» и «нужно» («Ничего мы никому не должны» – основной лозунг) верят в причины, которые не имеют отношения к реальности
- ожидают счастливого случая и удачу. Превозносят людей, которые не делают ничего выдающегося, но благодаря удаче получают все социальные блага. Не знают имен ученых, зато знают «имена толстозадых певиц, которые добились многого».
- отвергают прошлое и «консервативное». Считают историю грязной чередой убийств и истязаний, от которых надлежит полностью откреститься (в том числе ко всем мировом искусстве)
- демонстрируют любовь к ярлыкам, стереотипам, клиповому мышлению и болезненно реагируют на мнения, отличные от их собственных. Осуждая нетерпимость в других, сами являсь образчиками безусловной нетерпимости. «Все, что близко нам — белое, что нам отвратительно — черное».
Они уже названы «Поколением снежинок» (snowflake generation) – ибо, как известно, снежинки очень хрупки и среди них нет двух одинаковых. При всей хрупкости, снежинки не отказываются от прямого насилия, а просто делегируют его другим. Они весьма склонны к травле и издевательствам, когда уверены в своей безопасности. Насилие, которое обеспечивает их защищенность, — это прекрасное, правильное насилие. Просто этим должен заниматься кто-то другой. И уж точно свобода не является в глазах «снежинок» приоритетом. Дети, которых до четырнадцати лет водили в школу за ручку, ее просто боятся. Особенно, когда свободой пользуются те, с кем «снежинки» не согласны.
Безусловно, приведенный набор характеристик утрирован, как и всякое обобщение. И, разумеется, отнюдь не все тридцатилетние обладают этим набором, как и немногие в нашей стране имеют описанную материальную базу. Однако указанные черты проявляются у многих представителей этого поколения (для России – особенно в неполных семьях). Сегодня «снежинки» становятся, пожалуй, одна из самых мощных, мобильных и значимых диаспор в странах первого мира. В Штатах это именно «снежинки» в голос рыдали перед разбитыми телевизорами, по которым им сообщили ошеломляющую, невозможную новость: президентом избран Трамп. Который, по их понятиям, сексист, гомофоб и расист.
Ибо снежинки выросли в убеждении, что они уже победили, и что все прогрессивные люди планеты практически извели грязных, воинствующих гендерных свиней. Причем, и в общении, и в жизни, снежинки все больше уходят в виртуальный мир. Они пугаются, столкнувшись с тем, что реальный мир отличен от их представлений, поэтому всегда защищаются, просто отвергая спорные или неприятные мнения. Например, в тех же США уже господствует мнение, что для лекторов, исповедующих иные (правые, консервативные, милитаристские, сексистские взгляды – или просто позволивших себе лет пять назад неудачно пошутить на одну из этих), доступ в университеты должен быть закрыт. Ибо комфорт важнее знаний.
Один из любимейших терминов снежинок — «обесценивание», а тема – их чувства, которое важнее любого мнения. «О, как я страдаю! Меня укусил комар! Но не смейте шутить над моими страданиями! Не смейте обесценивать мои чувства! Понимать и сочувствовать!». И, конечно же, страх от многих проявлений окружающего мира. Когда же снежинкам становится страшно, они тут же объединяются и, не жалея энергии, устраивают обструкцию виновнику их страха. Это судебные иски, разгромные статьи, оскорбления и бойкотирование
Как сказала одна из моих коллег, профессор педагогики – «Современная молодежь – восхитительно безответственная молодежь». Но более общее определение для всех указанных и прочих характеристик скорее одно – инфантильность. Пожалуй, даже так – ТОТАЛЬНАЯ ИНФАНТИЛЬНОСТЬ.
И внешние ее причины вполне очевидны. Снежинки – неизбежный продукт «новой педагогики». Они преимущественно выросли в тех странах (и уж точно в тех условиях), где физические наказания детей стали считаться уголовным преступлением. Более того, ребенок в наше время вообще максимально защищен от любого дискомфорта и опасности. Любые спортивные занятия – только максимально мягко и с непременной защитой. Интересы ребенка были поставлены во главу единственного угла: он царь, бог и повелитель в семье. Ему постоянно объясняют, что он самый умный, самый красивый, самый любимый и достоин всего самого лучшего. Даже если он будет поступать плохо, мама с папой все равно будут его любить всегда-всегда — это альфа и омега современной педагогики.
Ребенку уже не показывают мультиков и не читают книги, которые могут его хотя бы чуть напугать или расстроить. В современной детской литературе самое жуткое из возможных происшествии – когда обидевшаяся на хозяйку зубная щетка чуть не упала со стола. Даже в России действует федеральный закон № 436, прямо запрещающий упоминать в книжках для детей смерть, тяжелые болезни, бродяжничество и прочие печальные штуки. Дети именно перезащищены. Они выросли в абсолютно безопасном пространстве и, попадая в реальную жизнь, действительно испытывают нешуточный стресс. В ужасе, они требуют такой же защиты, к которой они привыкли с детского сада.
Однако, есть и более глубинные, физиологические причины возникновения этой тотальной социальной девиации. Причины, о которых говорят гораздо меньше, хотя значимость их невозможно переоценить. Как известно, наиболее важный период в формировании будущего человека и его грядущего взаимодействия с окружающим миром закладываются в возрасте до пяти лет. Это период наиболее интенсивного познания и формирования характера – но сейчас именно в этот период, вольно или невольно, детей от познания и от любого дискомфорта старательно ограждают. Но без этого реального процесса познания и обучения нет ни адекватного развития, ни развивающей адаптации
Например, ранее четко было определено, что прикорм нужно начинать давать ребенку с появлением первых зубов, расширяя рацион и постепенно приучая к новому виду деятельности, жеванию. Причем сами младенцы очень охотно это воспринимают, с удовольствием «глодая» хлебную корочку. Т.е. питание из относительно пассивного вида (сосания) переходит в гораздо более активную форму, жевания. При этом на базовом, рефлекторном уровне устойчиво формируется новый этап развития, связь еды с неким трудом (пережевыванием)
Ныне же, на фоне массированного использования различных видов гомогенизированного питания и в три, и в пять лет, для ребенка зачастую основным видом является пища, которую не нужно жевать. А зачем? Маме удобно – и ребенку комфортно. Но уходит чрезвычайно важный базовый навык, связки труд (жевание) – и питания. Т.е. изначально не формируется даже само восприятие естественности и необходимости труда для получения удовлетворения. А это в т.ч. приводит к тому, что далее любой труд начинает восприниматься только как тяжелая и навязанная извне обязанность
Ныне одна из популярных декларируемых «глубинных детских травм» – это история, как «снежинку» насилием в три года приучали к горшку, отняв родной памперс. Т.е. фактически, приучали быть самостоятельной и, (внимание!), не сидеть в собственных выделениях. Между тем, это один из фундаментальных (sic!) законов природы, который закреплен как обязательное условие выживания. Именно выживания – и именно фундаментальный закон. Почему такая гигиена («не в гнездо») является простейшей и совершенно необходимой можно не объяснять
Кстати, младенцы уже с первых недель жизни весьма легко и даже охотно приучаются «ходить на горшок». Ну да, это требует от родителей определенной наблюдательности и некоторых усилий – но эффект быстрый. Причем дальше маленький человечек уже в таком возрасте совершенно спокойно приучается регулировать свои естественные потребности по собственному расписанию (пусть и весьма в либеральном режиме). Т.е. в памперсах нарушается еще один достаточно важный для дальнейшего развития момент – умение управлять своими потребностями. Отсутствие этого элемента далее в т.ч. транслируется в неумение собой управлять вообще – и дополнительно закрепляется воспитанием ребенка как царе-бога
Раньше в возрасте до пяти-семи лет ребенок чрезвычайно активно осваивал мир. Он ползал, бегал, падал, играл и дрался со сверстниками, зачастую забывая поесть. Шло не только общее познание, но и освоение личных границ опасности для его мира (от манежа – до улицы). И чем более активен был ребенок, тем шире был его реальный мир, внутри которого он чувствовал себя в безопасности. «Поколение снежинок» этого было почти полностью лишено. Освоение окружающего мира уже с младенчества им заменял телевизор и экраны гаджетов, а безопасность автоматически гарантирована гиперопекой.
Если раньше реальный мир нужно было осваивать – то теперь достаточно было на него смотреть. И если впечатления (и информацию) нужно было условно «зарабатывать» движением, общением, чтением, трудом – то сейчас достаточно просто смотреть или, максимум, провести пальцем по экрану. А обилие информации быстро рождает пресыщенность всего этого «поколения зрителей».
Не научившись падать и ошибаться – они не умеют подниматься и исправлять ошибки. Не получив (из-за гиперопеки и сверхзащищенности) толики собственных страданий и реальной боли – они просто не умеют сопереживать и понимать чужие страдания. Нет, какие-нибудь абстрактные страдания слонов в Африке их трогают – и даже заставляют плакать. Но реально помочь ближнему – это уже выше их сил. Когда человек тонет, они только смотрят и снимают,
Дополнительным девиациям способствует и особенности нынешнего образования, которые явно достойны отдельного обзора. Оно целиком и в частностях (от начальной до высшей школы) настроены преимущественно на «натаскивание». Понимание, творчество и мышление (как труд) заменяется на запоминание «правильных ответов».
В результате формируется знание «все ни о чем» и умение «перетаскивания костей из одной могилы в другую». В приведенном случае дело не столько в снижении образовательных стандартов, на что так часто теперь жалуются. Дело в падении (временами до нуля) любых требований, снятии всякой ответственности и создании максимально комфортных, исключающих любые травмы, условий для молодых людей. А суммарное – еще более стимулирует ориентацию на «успех любой ценой», клиповое черно-белое восприятие, и, что еще важнее, страх ошибок. Все больше информации ни о чем, все больше инфантилизма и восхитительной безответственности, «хайп и фейк».
Можно перечислить массу других особенностей образа жизни и текущего воспитания, которые участвуют в формировании «снежинок». Это и низкий уровень гормонов (унисекс), и гиподинамия, и девиации в питании, и жесткая внешняя стимуляция ЛБГТ-тематики, и масса соблазнов и пр. и пр. Причем понятно, что бороться с этим ограничениями малоэффективно. Однако для начала просто следует осознать масштабы и реальную степень тревожности ситуации
Фактически, в мир вышла армия граждан, в которой немалую долю занимают люди, исторически ранее составлявшие маргинально-исчезающее меньшинство: инфантильные, но чрезвычайно самоуверенные и с впечатляющими запросами. И они не просто все больше претендующие на высокое положение. Фактически, благодаря информированности и происхождению, «снежинки» уже сегодня занимают посты, требующие высокого уровня профессионализма и ответственности, на которых реально решаются судьбы мира. И не случайно вышеупомянутая Лизи опубликовала свой опус не просто в блоге (мало ли как формируется личное мнение). Гораздо более знаково, что эту информацию опубликовали в респектабельном и ранее весьма щепетильном Forbs. Что тут говорить о других изданиях и об их уровне
Тут можно вспомнить еще некоторые события. В октябре 2018-го лайнер Boeing 737 Max разбился у острова Ява, погибли 189 человек. 10 марта воздушное судно того же типа потерпело крушение в Эфиопии, жертвами стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Причиной стали явные недоработки в программном обеспечении, преимущественно связанные с халатностью. И, не исключено, что это тоже звено общей цепочки
Причем этот же «уровень» зашел весьма далеко, уже проникнув в большую политику. Недавно США, вопреки законности, быстенько признали Хуана Гуаидо «временным президентом Венесуэлы» (кстати, где он?). Просто представители венесуэльской оппозиции убедили чиновников в Вашингтоне, что этого будет достаточно, чтобы армия "перешла на сторону народа" и законная власть президента Мадуро пала. Диверсификация информации для получения объективной картины, организация агентурной сети, непосредственная работа с ключевыми местными фигурами и прочие сложные операции — оказались заменены на формулу "пара местных нам рассказала — мы им поверили". А когда что-то пошло не так – можно развести руками и сказать, что были приложены все возможные усилия, но никто не виноват. Причем наказывать никого нельзя, потому что это травмирует тонкую душевную организацию 30-летних детей. Да, опять утрировано – но достаточно точно отражает тренд
И теперь от такого не застрахован никто, ни одна развитая страна, отказавшаяся от традиционных методов воспитания юного поколения — с дисциплиной, требовательностью и ответственностью за свои действия. Подобные кадры на критически значимых для общества постах просто опасны не только для отдельной страны, но и для всего мира. Причем и в России мы, пусть и с некоторым запозданием, движемся по этому же маршруту. В этом смысле нелепые публикации в СМИ — наименьшее из зол, которые могут причинить представители данного вида
Кстати, к указанной тусовке стремится примкнуть гораздо более многочисленный слой менее обеспеченных ровесников. Они не могут себе позволить айпад последней модели и кеды за полторы тысячи баксов – зато не менее (а то и более) амбициозны. А поскольку амбиции этого слоя лежат в тех же инфантильных рамках, что и более состоятельных товарищей, то выделиться они могут только еще большей активностью в имитации (привет от Шнура с его клипами и «Экспонатом»). А что касается их интеллектуального уровня и численности – то тут можно апеллировать к миллионам сетевых подписчиков небезизвестной Ольги Бузовой (и ее клонов)
Описанная ситуация выглядит весьма неаппетитно, одна она характеризует только начальную фазу процесса. Все указанные тренды тотального инфантилизма сохраняются и развиваются далее, формируя следующее поколение (условные пара-миллениалы, ныне пятнадцатилетние). Миллениалы таки сохраняют определенную связь с реальностью и предшествующим поколением, тем более, что они уже сами начинают за себя плохо-хорошо отвечать и начинают рулить окружающим миром
А вот нарождающееся поколение, пара-миллениалы, развивая все описанные особенности «снежинок», еще менее связаны с реальностью, точнее уже живут в иной, своей реальности. Они видят свою исключительную информационную продвинутость, поскольку уже практически родились с гаджетами в руках – и соответственно, реальную отсталость предшествующих поколений
Отсутствие собственных нравственных ориентиров у них накладывается на глобальный идеологический кризис – когда за последние пару десятков лет черное и белое в морали реально поменялись местами. И обостренные особенности «новых снежинок», попадают на особо подготовленную почву. Фактически, это поколение растет в самоизоляции, закрепляемом узкими интересами, группами и непонятном непосвященному сленгом. Посторонним туда хода нет – а добиться их доверия крайне сложно. Тем более, что даже контролировать их общение в соцсетях (основной и важнейший тип общения) и отследить формирование этих групп крайне сложно. Нужно быть одновременно и очень погруженным – и весьма инфантильным, дабы разделять (или хотя бы понимать) интересы этого крайне хрупкого поколения
Конфликт растущих в геометрической прогрессии желаний и амбиций (тут спасибо всем СМИ, акцентирующихся на гламурных новостях) быстро упирается в ограничения реальной жизни. В ней для того, чтобы получить некие материальные и прочие блага, нужно таки прилагать усилия. А поскольку инфантилизм не позволяет отследить эти причинно-следственные связи («Хочу все и сейчас!»), то быстро нарастает протест. И этот протест не менее быстро персонифицируется
Первым объектом становятся преимущественно родители. Тем более, что пара-миллениалы, существенно медленнее взрослеют. Причем настолько медленно, что многим из них суждено вечно остаться в своих пятнадцати годах. И, главное, у них гораздо меньше уважения к старшему поколению. Более того, они относятся к старшим с чувством явного превосходства. Причем, для этого есть масса поводов – например, наличие огромного количества плюшек (которого старшие были лишены), и то количество информации, которое они впитывали с детства. Более того, мир очень быстро меняется – и жизненный опыт старших зачастую оказывается невостребованным (и иногда даже вредным). Суммарно это приводит к тому, что процесс воспитания (и без того деформированный либеральными доктринами) воспринимается как прямое и бессмысленное давление. «И эти дубы пытаются нас ограничивать?». А «дубы» – это родители, учителя, окружающие (кроме собственной тусовки), и, как вишенка на вершине торта, рано или поздно, здесь оказывается главный ограничитель, государство. И представителей этого поколения «снежинок» легко поднять «на протест» против государства, «за все хорошее». Особенно, когда единственным наказанием служит лишение айфона на неделю (хотя это они, со слезами, еще смогут стоически пережить). Даже задержание они рассматривают как способ «героизации» в глазах тусовки, не особо задумываясь о последствиях
Т.е. это поколение пятнадцатилетних пара-миллениалов изначально является изумительным источником волонтеров для любого протеста. Можно сколь угодно стебаться над т.н. «оппозиционерами, привлекающими эту школоту», но они достаточно ловко пользуются ситуацией. Тот же Навальный, цинично использует подростков как «протестное мясо» – и бросает их на ОМОН. Но, фактически, он оказывается единственным, который говорит с ними, как со взрослыми, типа «вы можете, от вас уже многое зависит». Да, врет и манипулирует. Однако Навальный сейчас – просто самый известный Крысолов, за которым уже выстраиваются, помахивая дудочками, другие. Те же группы подростков-самоубийц в соцсетях, типа «Синего кита» тому яркое подтверждение. И слишком медлительная государственная машина, отягощенная современной бюрократией (занятая своими делами), явно не способна, да и не настроена на работу этим поколением. А господствующая либеральная доктрина (в т.ч. в воспитании), дополнительно способствует нарастанию проблемы
Перспектива достаточно мрачная, однако, не фатальная. Россия, безусловно, отстает от остального «цивилизованного мира» по росту удельной численности этой группы. Кроме того, они отнюдь не склонны ни к организованным действиям, ни к самоорганизации вообще. Есть и некий (пока отстающий) противоположный тренд – формирование тяги к классическому образованию и воспитанию, даже среди отдельных групп молодежи и подростков. Безусловно, просто есть другая молодежь, с иным подходом к жизни, тем более, что «снежинки» и «параснежинки» преимущественно концентрируются в мегаполисах
Причем вопрос даже не в указанном протестном потенциале этого поколения. Тут как раз все понятно, он есть и останется, неубиенно базируясь на ущемленных инфантильных амбициях. Но здесь количество реальных протестантов неизбежно останется бледной тенью тех виртуальных цунами возмущения в блогосфере («кровавое подавление», ага!), при соотношении 100 к 1. Да и отношение самих этих участников к митингам как к квесту, игре во взрослых и собственную значимость, без особого понимания последствий достаточно ограничено. «Да, мы хотим ушатать режим, но вы офигели к нам применять серьёзные меры? Какие ещё сроки и суды? Мы же новое современное поколение, интернет борет тирана!». И нынешний аккуратный, но жесткий прессинг власти на этих протестантов вполне адекватен. Силу даже эти «протестанты» вполне понимают. А не поймут – можно (не менее аккуратно) усилить воздействие, до устойчивого формирования утраченных причинно-следственных связей. Собственно, это мы и можем наблюдать – однако, не стоит заблуждаться. Их снова и снова будут пытаться поднять и исподтишка использовать те же крысоловы (со своими собственными кукловодами и мутными интересами). Тем более, что за «наших» с визгом вступится многочисленная западная тусовка
Но, существенно большая опасность исходит от перспективы проникновения «снежинок» непосредственно во власть (особенно в высшие эшелоны) и их смыкание с либералами старой волны (хотя вообще-то их трудно разделять). Собственно, весь текущий «хайп и фейк» именно из-за этого стремления к власти. И здесь космическая некомпетентность вкупе с инфантильностью, умноженная на политический задор с либеральными корнями – уже вопрос самосохранения для государства. Подобная опасность более чем реальна и, безусловно, требует особого внимания и анализа. Однако это, учитывая текущее состояние дел в стране, уже отдельная песня
https://shaman-norveg.livejournal.com/603.html – цинк
В целом автор глубоко копнул, но все же не разделаю его оптимизм на тему формирования тяги к классическому образованию, если даже по заявлениям ответственных чиновников вопрос образования и тем паче патриотического воспитания завален.
"Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью" (c) Мединский
Силовое подавление разумеется само по себе не решает проблему (лишь устраняет наиболее острые симптомы), а просто загоняет ее под ковер.
Формирование же устойчивых причинно-следственных связей требует все того же образования, недостатки которого на текущий момент очевидны.
Поэтому вполне естественно, что питательная среда для молодежных протестов достаточно устойчива и не перехлестывает некие пороговые значения как раз потому, что те же причины, которые способствуют участию в протестах, мешают какой-нибудь существенной самоорганизации, оставляя эту публику в роли митингового мяса в руках опытных манипуляторов без какой-либо собственной субъектности.
Собственно, на Западе схожая история, порожденная общим кризисом неолиберальной капиталистической модели, где-то более ярко выраженная, где-то менее. Отсюда и термин "поколение снежинок", который благополучно приковылял к нам с "благополучного" Запада.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5182268.html