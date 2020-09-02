Главная » Невероятное в мире

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили “Новичком”

16:35. 2 сентября 2020 184 просмотра 15 коммент. Опубликовал:
Фото: Reuters / © Alexey Malgavko
Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы “Новичок” нервно-паралитического действия, передает РИА Новости.
В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы “выработать общую реакцию”. Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и “не принимал никаких таблеток”. На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в “Венской кофейне” в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Через несколько дней медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику “Шарите”, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: “отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы”.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53987-nemeckie-specialisty-zayavili-chto-navalnogo-otravili-novichkom.html

Метки: в мире

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Навальный – хронология борьбы за его жизнь
... В ответ представители немецкой бригады врачей заявили, что не намерены осматривать пациента... транспортировке больного.19:05 Немецкие специалисты вернулись в гостиницу.20:... за время пребывания Алексею Навальному выполнено восемь биохимических исследований ...
На смену «делу Скрипалей» приходит «дело Навального»
... Навального обследовали и заключили, что «он является жертвой отравления». Как заявили немецкие специалисты...Мы надеемся, что г-н Навальный выздоровеет». Одновременно немецкие СМИ развернули...безопасности США О’Брайен заявил, что, если отравление подтвердится,......
Как лучшие московские врачи Навального спасали
...врачи из Москвы спасали Навального «По итогам омских ...консультаций совместно со специалистами института нейрохирургии Бурденко....час назад немецкие коллеги утверждавшие, что готовы транспортировать...состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной...
Немецкие врачи сообщили омским коллегам о состоянии Навального (+ВИДЕО)
... в берлинской клинике Charite, заявил журналистам на пресс-конференции главврач...и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам...Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы...
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
... президент Украины Виктор Янукович заявил, что прогнозы развития мировой экономики ...князи» - российский блоггер Алексей навальный. Которому не так давно американский...якобы российском сайте изготавливают специалисты из немецкой государственной службы теле и...
Бэкграунд, выпуск-252 за 7 апреля 2012
...нетрадиционной сексуальной ориентацией. Навальный ожидает большой наплыв ... декабре 2011 года специалист по информационной безопасности ... генерал–армии Смирнов заявил, что иностранные спецслужбы создали ...запад – на бывшие немецкие территории, польские власти ...

15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8501 7710
    strelez 2 сентября 2020 в 18:15

    Ну, наконец-то!
    Столько людей работали в ФСБ или другой конторе, чтобы наступить на те же грабли!
    Можно подумать в спецслужбах России одни идиоты работают. Взяли тот же самый дуст – больше и отравить у нас нечем, что и для Скрипалей, совсем не заморачиваясь и не включая голову.
    Я так разумею, что яд, если он был – странно, что наши его не обнаружили в предчувствии западных истерик, приготовили англосаксы, а угостил им бедолагу один из агентов ЦРУ или МИ-6, которых возле него целая толпа плюс личный врач и пресс-секретарь.
    К тому же молва упорно твердит об алкогольном переборе накануне на фоне не совсем окрепшего юного организма от предыдущих мероприятий. Отравиться запросто можно и палёной водкой, и доброкачественной, переведя качество в количество.
    Пусть выздоравливает назло врагам. Только бы во время комы чего-нибудь не добавили, обвинив потом агентов ГРУ.

    Ответить
    -1
    • 15780 11976
      Sergeevstrelez 2 сентября 2020 в 19:14

      Странное вещество “новичок” никто его не видел, не изобретал. Однако им продолжают травиться.

      Ответить
      1
      • 6228 5820
        KTSergeev 2 сентября 2020 в 19:28

        Будьте осторожны!

        Ответить
           
        • 15591 14477
          жора шаповKT 2 сентября 2020 в 19:49

          Чуешь , представь затраты немецкой гостеприимной стороны : клинику сжечь , самолёт с оборудованием сжечь , кортеж из машин сжечь , жену и пресс-секретаря сжечь. Ой – вэй , попали гансы! ( Помню , что в Наглии пресса вопила , что это газ ! Газ , Карл! Он мог притаиться везде !)

          Ответить
             
      • 2552 2182
        MazaiSergeev 2 сентября 2020 в 19:44

        Если бы его травили То травили бы крысидом Яд неплохой если от него крысы падают А крыса еще то животное И продается он на каждом углу Зачем спрашивается заворачиваться. Так очередная компания против России Суки молчали когда планировали трубу тянуть А как почти дотя нули и стали проблемиы Господи пошли им мороза гр под 50

        Ответить
        1
    • 12239 10037
      маринаstrelez 2 сентября 2020 в 19:25

      теперь всё -каюк-по законам жанра -он должен улететь, как и скрипали,их не видели больше.Леха плохо работал,ленился,сотрудничал,гулял,внесите новенького -Дудь,Яшин- сморчки,С оболь.-с кем теперь Серому бедняге геволюцию делать.

      Ответить
         
  • 4727 4135
    прохожий 2 сентября 2020 в 18:38

    Ну кто бы сомневался, что в знаменитьй клинике Шарите, где ставили диагноз не одному борцу за справедливость, не сумеют найти злополучный “Новичок”, которым коварные враги отравили знаменитого оппозиционера, по которому не только “мировые миролюбцы”, но и все тюрьмы плачут.
    И что за странный “Новичок”, травит, травит и не может убить своих жертв, кроме каких-то бомжей в Наглии, которые только подержали какую-то склянку в руках. Богатырское здоровье у провалившихся шпионов и надоевших своей оппозиционностью оппозиционеров, простите за тавтологию.
    Теперь, не до конца отравленный, он вполне тянет на сакральную жертву “прижиму”, который благородно отпустил его в дальнейший путь в кому. Он от дедушки ушёл, он от бабушки ушёл, а вот от клиники Шарите наверное ему не уЙти.
    Стоит отметить особую прозоливость лабораторий Бундесвера, которые нухом чуют “Новичок” за полверсты. С такими специалистами никакой анализ не нужен.

    Ответить
       
  • 8705 7723
    Валерий 2 сентября 2020 в 18:51

    Пипец, слава богу Троцкого в Европах забыли, а то объявили бы об отравлении Навального ледорубом….

    Ответить
       
  • 15591 14477
    жора шапов 2 сентября 2020 в 19:14

    Что в “сухом” остатке? ” а) Путин травит всех. б) тело стало невидимкой. в) Будет труп. Ату Россию !

    Ответить
       
  • 5092 3408
    малыш 2 сентября 2020 в 19:31

    Российские специалисты заявили, что российского оппозиционера отравили в Германии.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)