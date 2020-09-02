Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили “Новичком”
16:35. 2 сентября 2020 184 просмотра 15 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters / © Alexey Malgavko
Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы “Новичок” нервно-паралитического действия, передает РИА Новости.
В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы “выработать общую реакцию”. Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и “не принимал никаких таблеток”. На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в “Венской кофейне” в аэропорту Томска.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Через несколько дней медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику “Шарите”, так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: “отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы”.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53987-nemeckie-specialisty-zayavili-chto-navalnogo-otravili-novichkom.html
Ну, наконец-то!
Столько людей работали в ФСБ или другой конторе, чтобы наступить на те же грабли!
Можно подумать в спецслужбах России одни идиоты работают. Взяли тот же самый дуст – больше и отравить у нас нечем, что и для Скрипалей, совсем не заморачиваясь и не включая голову.
Я так разумею, что яд, если он был – странно, что наши его не обнаружили в предчувствии западных истерик, приготовили англосаксы, а угостил им бедолагу один из агентов ЦРУ или МИ-6, которых возле него целая толпа плюс личный врач и пресс-секретарь.
К тому же молва упорно твердит об алкогольном переборе накануне на фоне не совсем окрепшего юного организма от предыдущих мероприятий. Отравиться запросто можно и палёной водкой, и доброкачественной, переведя качество в количество.
Пусть выздоравливает назло врагам. Только бы во время комы чего-нибудь не добавили, обвинив потом агентов ГРУ.
Странное вещество “новичок” никто его не видел, не изобретал. Однако им продолжают травиться.
Будьте осторожны!
Чуешь , представь затраты немецкой гостеприимной стороны : клинику сжечь , самолёт с оборудованием сжечь , кортеж из машин сжечь , жену и пресс-секретаря сжечь. Ой – вэй , попали гансы! ( Помню , что в Наглии пресса вопила , что это газ ! Газ , Карл! Он мог притаиться везде !)
Если бы его травили То травили бы крысидом Яд неплохой если от него крысы падают А крыса еще то животное И продается он на каждом углу Зачем спрашивается заворачиваться. Так очередная компания против России Суки молчали когда планировали трубу тянуть А как почти дотя нули и стали проблемиы Господи пошли им мороза гр под 50
теперь всё -каюк-по законам жанра -он должен улететь, как и скрипали,их не видели больше.Леха плохо работал,ленился,сотрудничал,гулял,внесите новенького -Дудь,Яшин- сморчки,С оболь.-с кем теперь Серому бедняге геволюцию делать.
Глумление совсем неуместно.
Всех, кто вам неугоден лучше судите открытым судом присяжных.
Не убивайте и не травите никого без суда!
Ну кто бы сомневался, что в знаменитьй клинике Шарите, где ставили диагноз не одному борцу за справедливость, не сумеют найти злополучный “Новичок”, которым коварные враги отравили знаменитого оппозиционера, по которому не только “мировые миролюбцы”, но и все тюрьмы плачут.
И что за странный “Новичок”, травит, травит и не может убить своих жертв, кроме каких-то бомжей в Наглии, которые только подержали какую-то склянку в руках. Богатырское здоровье у провалившихся шпионов и надоевших своей оппозиционностью оппозиционеров, простите за тавтологию.
Теперь, не до конца отравленный, он вполне тянет на сакральную жертву “прижиму”, который благородно отпустил его в дальнейший путь в кому. Он от дедушки ушёл, он от бабушки ушёл, а вот от клиники Шарите наверное ему не уЙти.
Стоит отметить особую прозоливость лабораторий Бундесвера, которые нухом чуют “Новичок” за полверсты. С такими специалистами никакой анализ не нужен.
Какая лаборатория Бундесвера?
Это кого надо лаборатория!
Пипец, слава богу Троцкого в Европах забыли, а то объявили бы об отравлении Навального ледорубом….
Что в “сухом” остатке? ” а) Путин травит всех. б) тело стало невидимкой. в) Будет труп. Ату Россию !
С Немцовым не сработало ,с Лехой легкий фарс.
Я бы их на манеж не пригласил в качестве иллюзионистов – мелко плавают. Зато вони и гуана приготовили по самые помидоры.
Если Березовский, Юшенков и Рыбкин, Немцов, Старовойтова, Щекочихин, Политковская, Эстемирова, Скрипаль, Навальный (простите, если забыл кого-нибудь) были плохими – так судите их открытым судом присяжных.
Не убивайте и не травите никого без суда.
Российские специалисты заявили, что российского оппозиционера отравили в Германии.