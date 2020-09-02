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Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

08:32. 2 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, передает RT.

Так, на сайте ведомства открылся новый мультимедийный раздел «Закономерный финал», который содержит исторические документы из фондов Центрального архива министерства, рассказывающие о завершающем этапе Второй мировой войны.

Как отметили в Минобороны, решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающие крупные операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

У посетителей интернет-портала есть возможность узнать детали этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий.

В соответствующем разделе также можно найти фотографии времён Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53974-minoborony-rassekretilo-dokumenty-o-zavershenii-vtoroy-mirovoy-voyny.html

Метки: Россия

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