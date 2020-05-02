Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Фото: © Министерство обороны РФ
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
Материалы опубликованы на сайте ведомства, передает RT.
В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорд Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.
В разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51541-minoborony-rassekretilo-dokumenty-ob-osvobozhdenii-berlina.html
Только вот как всегда забыли написать сколько погибло солдат советской армии, сколько осталось калеками, сколько впоследствии умерло от ран. Сколько генералов получили ордена и медали и вообще самое актуальное умолчали
Откуда знаете?Вы заходили на сайт?
Почитайте на досуге https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/370259/
И в отличии от Вас не просто заходил но ещё и прочитал.
Так бы сразу и написали и не было бы вопросов.Я не заходил и не читал так как мне это не очень интересно,в виду того,что рассекречено не все,а только часть.
75 лет прошло и ЧАСТЬ документов рассекретили.
А все остальные секретны ЗАЧЕМ?
Похоже РАССЕКРЕТИТЬ даже Путину не под силу.
Идёт ОЖЕСТОЧЁННОЕ сопротивление.
Чудеса.
Рассекретили только то что проверить нельзя, остальное ждёт пока родственники очевидцев вымрут.
Это понятно. Интереснее другое.
Кто так МОЩНО и УВЕРЕННО и БЕЗНАКАЗАННО сопротивляется даже Путину.
Т.е ВСЕ заявления Президента курам на смех.
Не рассекретим и ТОЧКА.
аФФигеть……
Вам Кот расскажет, кто..
Как будто ты не в курсе кто сопротивляется.)
Не в курсе. Только предположения ))
А кто?
Хорошая ссылка.