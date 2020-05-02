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Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

08:38. 2 мая 2020 186 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

Фото: © Министерство обороны РФ

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Материалы опубликованы на сайте ведомства, передает RT.

В специальном мультимедийном разделе «Финальный аккорд Великой войны» размещены документы из фондов Центрального архива Минобороны.

В разделе можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51541-minoborony-rassekretilo-dokumenty-ob-osvobozhdenii-berlina.html

Метки: Россия

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