Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
08:26. 17 января 2020 145 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Фото: © РИА Новости
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов, передает РИА Новости.
Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Он, в частности, содержит подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.
“О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки”, — сообщают в Минобороны.
Также в разделе представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.
Минобороны отмечает, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
В частности, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.
“После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты “За Родину” докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в “душегубке” умертвили не менее 500 англичан и американцев”, — говорится в документе.
В нем приводятся подробности из доклада: “Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными”. Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы “были наравне с тысячами других немедленно направлены в так называемую баню, где и умерщвлены”.
Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия.
“Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповрежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков”, – говорится в политдонесении в главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.
В документе также описаны городские могильные холмы, на которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.
Советские войска освободили Варшаву в ходе Висло-Одерской наступательной операции 17 января 1945 года. Это позволило Красной армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль “За освобождение Варшавы”, которой удостоили более 690 тысяч участников боев за столицу Польши.
После изгнания немцев левобережная часть польской столицы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери оценили в 2,5 миллиарда долларов.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии. В 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии, открыли мемориал площадью в 19,2 гектара.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью “Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы”.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49431-minoborony-rassekretilo-dokumenty-ob-osvobozhdenii-varshavy.html
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