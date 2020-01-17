Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

В частности, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.

“После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты “За Родину” докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в “душегубке” умертвили не менее 500 англичан и американцев”, — говорится в документе.

В нем приводятся подробности из доклада: “Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными”. Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы “были наравне с тысячами других немедленно направлены в так называемую баню, где и умерщвлены”.