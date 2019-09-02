День Победы над Японией
15:00. 2 сентября 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Победа над империалистической Японией в отечественной батальной живописи.
Переход советских войск через Большой Хинган.
Штурм Харамитогских укреплений. Август 1945.
Штурм японских укреплений на Южном Сахалине.
Советские танки наступают в Манчжурии.
Штурм укреплений квантунской армии.
Генерал Исса Плиев.
Диорама "Десант на Шушму".
Морской десант в порт Торо на Южном Сахалине.
Прорыв бронекатеров к пристани города Фуцзинь.
Корабли прикрывают действия десанта.
Захват и разоружение кораблей Сунгарской военной флотилии.
Атака торпедных катеров.
Высадка морского десанта на остров Шумшу.
Морской десант в порт Юки.
Подвиг старшины 1-й статьи Николая Волкова и матроса Петра Ильичева.
Десант на Курилы.
Курилы наши.
Артиллерийский бой речных кораблей.
Морской десант в порт Расин.
Высдка в Расине.
Высадка торпедными катерами первой волны десанта.
Морской десант в город Фуюань.
Десант в порту Маока.
Советские десантники в порту Маока
Бомбовый удар советской морской авиации.
К
Капитуляция Квантунской Армии.
Товарищ Сталин разъясняет о причинах войны с Японией и смывании позорного пятна поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.
Праздничный салют в честь Победы над Японией.
С наступающим праздником товарищи! С Днем Победы над империалистической Японией и окончанием второй мировой войны!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5249933.html