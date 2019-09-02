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День Победы над Японией

15:00. 2 сентября 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:


Победа над империалистической Японией в отечественной батальной живописи.




Переход советских войск через Большой Хинган.


Штурм Харамитогских укреплений. Август 1945.


Штурм японских укреплений на Южном Сахалине.


Советские танки наступают в Манчжурии.


Штурм укреплений квантунской армии.


Генерал Исса Плиев.


Диорама "Десант на Шушму".
















Морской десант в порт Торо на Южном Сахалине.


Прорыв бронекатеров к пристани города Фуцзинь.


Корабли прикрывают действия десанта.


Захват и разоружение кораблей Сунгарской военной флотилии.


Атака торпедных катеров.


Высадка морского десанта на остров Шумшу.


Морской десант в порт Юки.


Подвиг старшины 1-й статьи Николая Волкова и матроса Петра Ильичева.


Десант на Курилы.


Курилы наши.


Артиллерийский бой речных кораблей.


Морской десант в порт Расин.


Высдка в Расине.


Высадка торпедными катерами первой волны десанта.


Морской десант в город Фуюань.


Десант в порту Маока.


Советские десантники в порту Маока


Бомбовый удар советской морской авиации.

К
Капитуляция Квантунской Армии.












Товарищ Сталин разъясняет о причинах войны с Японией и смывании позорного пятна поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.


Праздничный салют в честь Победы над Японией.







С наступающим праздником товарищи! С Днем Победы над империалистической Японией и окончанием второй мировой войны!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5249933.html

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