День победы над Японией

С наступающим праздником товарищи! С Днем Победы над империалистической Японией и окончанием второй мировой войны!

Победа над империалистической Японией в отечественной батальной живописи.Переход советских войск через Большой Хинган.Штурм Харамитогских укреплений. Август 1945.Штурм японских укреплений на Южном Сахалине.Советские танки наступают в Манчжурии.Штурм укреплений квантунской армии.Генерал Исса Плиев.Диорама "Десант на Шушму".Морской десант в порт Торо на Южном Сахалине.Прорыв бронекатеров к пристани города Фуцзинь.Корабли прикрывают действия десанта.Захват и разоружение кораблей Сунгарской военной флотилии.Атака торпедных катеров.Высадка морского десанта на остров Шумшу.Морской десант в порт Юки.Подвиг старшины 1-й статьи Николая Волкова и матроса Петра Ильичева.Десант на Курилы.Курилы наши.Артиллерийский бой речных кораблей.Морской десант в порт Расин.Высдка в Расине.Высадка торпедными катерами первой волны десанта.Морской десант в город Фуюань.Десант в порту Маока.Советские десантники в порту МаокаБомбовый удар советской морской авиации.Капитуляция Квантунской Армии.Товарищ Сталин разъясняет о причинах войны с Японией и смывании позорного пятна поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов.Праздничный салют в честь Победы над Японией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5249933.html