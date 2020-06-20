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Минобороны рассекретило документы об успехах Красной армии в первые дни войны

13:54. 20 июня 2020 119 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: vz.ru @ Антон Никитин

Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны, в котором опубликованы ранее засекреченные документы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В новом разделе на сайте Минобороны представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.

Из документов следует, что Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить фашистов за советскую границу. Так, это удалось в районе Рава-Русская Львовской области частям 6-й армии, которая разгромила противника и только за 23 июня уничтожила 50 немецких самолетов.

Фото: Макс Альперт/РИА Новости

В разделе представлена оперсводка Генерального штаба Красной армии, согласно которой только 12-я армия Юго-Западного фронта обезвредила до 800 немецких солдат. Причем только за 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.

«Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады… В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера», – говорится в рассекреченных материалах.

В документах также рассказывается, что командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но тем не менее трусливы.

«Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что «ночью немцы не наступают», проявляют «беспечность в расположении танковых частей на отдыхе», артиллеристы врага ведут огонь «без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня», и в целом – «немцы наступают методично и по расписанию», – рассказали в Минобороны.

Многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Участники боев также отмечали, что при штыковых атаках красноармейцев с криками «ура» фашисты бросались в бегство, а при появлении даже одного советского истребителя немецкие бомбардировщики спешили ретироваться.

Напомним, 8 мая Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рассекретило документы Центрального архива о последнем бое перед Победой.

Отметим также, президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной 75-летию Великой Победы, подчеркнул, что решающий вклад в разгром нацизма внес Советский Союз, на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции, Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси».

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Источник: https://nstarikov.ru/minoborony-rassekretilo-dokumenty-ob-uspehah-krasnoj-armii-v-pervye-dni-vojny-116287

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1442 1130
    Леонид 20 июня 2020 в 14:48

    …и ни слова о том, что еще 18-го июня по военным округам была послана директива о возможности нападения немцев. Не выполнил Директиву только Павлов, командующий центральным округом, и чем обеспечил прорыв немецких танковых колонн…

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