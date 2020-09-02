Коротко по Белоруссии. 02.09.2020

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Белоруссия смогла избежать "украинского цветного сценария навязанного извне". Никто не хочет как на Украине.Белоруссия и Россия начнут поэтапно восстанавливать трансопртное сообщение, прерванное в связи с эпидемией коронавируса. О возобновлении авиасообщения заявлялось еще вчера. Так что скоро поездки из России в Белоруссию и обратно существенно облегчатся.3 сентября в Белоруссию с визитом приедет премьер-министр РФ Мишустин. Это будет первый официальный политический визит в Белоруссию после выборов президента. На повестке – экономическое сотрудничество, рефинансирование белорусских долгов и интеграционные процессы.4 сентября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посетит с официальным визитом в Москву, где встретится с Шойгу и примет участие в заседании министров обороны ШОС и ОДКБ.В Кремле заявили, что вопрос открытия российской военной базы на территории Белоруссии пока на повестке дня не стоит. Также в Кремле заявили, что работа журналистов RT на белорусском ТВ, это их самостоятельное решение.Лавров подтвердил, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в ближайшие 2 недели в Москве. Можно ожидать, что в ближайшие пару недель мы увидим массу официальных контактов предваряющих главные переговоры.Не трудно заметить, что Москва с выгодной оживляет отношения с Белоруссией и с учетом давления Запада на Лукашенко, очевидно рассчитывает, на существенные подвижки в интеграционных процессах.PS. Плюс появился вброс, что Коля Лукашенко перевелся учиться в Москву. Но тут пока нет официального или фактического подтверждения.Возможно вброс уровня дворца Лукашенко в Подмосковье, который Батька предложил забирать тому, кто его сможет там найти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6138793.html