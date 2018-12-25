Тревожное обращение лево-патриотических сил Белоруссии к Путину и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» поступило обращение лево-патриотических сил к лидерам России и Белоруссии.

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г.

Президенту Российской Федерации Путину В. В.

Копия: Госсекретарю Союзного государства Белоруссии и России Рапоте Г.А.

ОБРАЩЕНИЕ

лево-патриотических организаций Белоруссии

6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем, как и в предыдущие годы, вновь выявились противоречия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в части формирования цены на газ для белорусского государства.

И хотя на саммите ЕАЭС рассматривались вопросы общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов для всех стран Евразийского экономического союза, градус остроты проблемы в отношениях Белоруссии и России был особенно высок, так как оба государства строят единое Союзное государство.

К сожалению, как сообщают СМИ, в отношениях между руководством Белоруссии и России сохраняются проблемы, связанные c разной позицией сторон по экономическим, политическим и военным вопросам. Особенно много публикаций на данную тему появилось в белорусской и российской прессе после встречи белорусского президента с представителями российского медийного сообщества, которая состоялась 14 декабря 2018 года в Минске.

На встрече были освещены вопросы:

— о региональном сотрудничестве;

— о геополитике;

— об основах интеграции;

— о следовании союзному договору;

— об экономике взаимодействия;

— о цене на газ;

— о военном сотрудничестве;

— о ситуации в Донбассе;

— о нейтралитете в конфликте между Украиной и Донбассом;

— другие вопросы.

Лево-патриотические организации Белоруссии, входящие в Координационный Совет «Единство», выражают крайнюю обеспокоенность в связи c обострением противоречий в отношениях между Белоруссией и Россией, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу белорусско-российского Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Мы считаем, что главной причиной постоянно возникающих разногласий между Белоруссией и Россией, в том числе молочных, сахарных, топливных и других «войн», является то, что Союзное государство строится на рыночных отношениях.

Именно рынок является тормозом этого строительства, именно из-за рыночных отношений процесс формирования Союзного государства, договор о создании которого подписан 8 декабря 1999 года, неоправданно затянулся на 19 лет. Как известно, Союз ССР был создан в 1922 году в чрезвычайно короткие сроки.

Однако создание Европейского союза (ЕС) — политического и экономического объединения 28 государств также показывает, что интеграция до определенной степени возможна и в условиях рыночных отношений и даже в короткие сроки. Например, ядро ЕС из 6-ти стран было создано всего за 6 лет: в 1951 году был подписан договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, а в 1957 году те же 6 государств учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). И, несмотря на то что рыночные отношения также раздирают ЕС (наглядный пример с Великобританией, объявившей о выходе из ЕС (Брексите)), руководителям ЕС удалось создать наднациональные органы управления, а в Союзном государстве Белоруссии и России подобное имеется только в проекте на бумаге.

Как известно, всю мировую капиталистическую систему периодически сотрясают кризисы, что является неизлечимым пороком капитализма, чего никогда не было в содружестве социалистических государств.

В сложившихся в настоящее время условиях противостоять и бороться с последствиями кризиса лучше все-таки вместе. Вместе лучше и укреплять нашу совместную оборону.

Поэтому лево-патриотические организации Белоруссии, входящие в Координационный Совет «Единство», поддерживали, поддерживают и будут поддерживать все формы интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Однако мы против затягивания процессов интеграции и превращения их в объединительные игры.

За 19 лет не выполнена даже статья 10 Договора 1999 года о символике и атрибутах государственности Союзного государства — самое простое, что можно было сделать. Нет также единой денежной единицы (валюты), предусмотренной статьей 13 Договора, нет Конституционного акта. Не реализовано в полной мере единое гражданство Союзного государства, чтобы каждый гражданин имел равные права в любой его части, что было предусмотрено Договором о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

В части высказанных президентом А. Г. Лукашенко требований о формировании цены на газ, мы считаем, что они справедливы, так как соответствуют положениям Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.

Но мы категорически не согласны с политикой нейтралитета Республики Беларусь в конфликте между Украиной и восставшим Донбассом, народу которого гуманитарную помощь оказывает Россия. Мы считаем: ввиду того что Белоруссия входит в Союзное государство с Россией, она в принципе не может быть нейтральной, это противоречит логике международных отношений. Она в соответствии с договорами о Союзном государстве и договором ОДКБ может быть только союзницей России.

Мы считаем, что украинцы для русских и белорусов являются братским народом, который сейчас попал в беду. На Украине в результате государственного переворота пришло к власти необандеровское руководство, которое объявило себя духовным наследником Бандеры и Шухевича. Украина, как справедливо отмечал президент России В. В. Путин, теперь управляется не из Киева, а из Вашингтона, поэтому призывать киевское правительство к миролюбию бессмысленно.

Мы считаем, что чем быстрее падет необандеровский режим на Украине, тем лучше станет не только народу Украины, но и народам России и Белоруссии, и тогда можно будет вести речь о присоединении Украины к Союзному государству России и Белоруссии. Это приведет к резкому улучшению всей международной ситуации не только в Европе, но и во всем мире.

В отношении отказа от размещения российской военной базы на территории Белоруссии в ответ на создание базы США в Польше мы считаем, что, кроме военной составляющей, в этом вопросе есть еще и политическая. Западные стратеги, исходя из этого факта, будут искать трещину недоверия между Белоруссией и Россией, чтобы превратить ее затем в дыру.

Что касается независимости, о которой сейчас много говорят в Белоруссии, то, во-первых, в нынешнем мире практически все страны друг от друга взаимозависимы, даже такое мощное государство как США, как показали последние события, зависят от экономической политики ЕС и Китая.

Во-вторых, согласно действующему Договору о создании Союзного государства Белоруссии и России решения принимаются по принципу единогласия, а разграничение прописанных в Договоре полномочий является суверенным правом республик. Поэтому исключено малейшее ущемление суверенитета каждой союзной республики.

В-третьих, независимость может быть формальной и реальной. Если народ уверен в своем будущем, экономика успешно развивается, люди сыты, обуты, и растут их доходы, то это реальная независимость. Если ситуация обратная, как на Украине, то это формальная независимость.

Мы считаем, что только в союзе с Россией может быть обеспечена реальная независимость Белоруссии.

Мы, руководители лево-патриотических сил Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство» призываем вас, Александр Григорьевич и Владимир Владимирович, на вашей встрече, которая состоится 25 декабря в Москве, проявить политическую мудрость и волю, пойти на взаимные уступки и снять все противоречия, возникшие во взаимоотношениях между Белоруссией и Россией, чтобы в конце концов решить вопрос полной и скорейшей реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, что будет поддержано нашими народами, так как отвечает коренным их интересам, послужит важным шагом в возрождении их былого государственного единства.

Народы наших государств ждут от вас не взаимных упреков и разборок: кто кому сколько должен, а результативной работы по интеграции, т. к. от этого зависит наша судьба, наша жизнь, жизнь наших детей. Эти ценности дороже денег и всякой экономической выгоды.

По поручению участников возложения цветов к бюсту И. В. Сталина на ИКК «Линия Сталина» текст подписали руководители лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»:

В. Б. Зеликов, председатель

Республиканского Гражданского

Комитета Патриотического

Общественного объединения

«Отечество»

В. В. Драко, председатель Республиканского

совета общественного объединения

«За демократию, социальный

прогресс и справедливость»,

депутат Палаты представителей

Национального собрания РБ I cозыва,

Председатель Международного

общественного объединения

«За Родину! За Сталина!»

Л. Е. Школьников, секретарь-координатор

Республиканского общественного

объединения «За Союз и

коммунистическую партию Союза»

Г. И. Симановский, секретарь

Координационного совета

лево-патриотических организаций

Белоруссии «ЕДИНСТВО»

Минск, 21.12.2018 года

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