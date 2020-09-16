Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

12:22. 16 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по Белоруссии.

1. Верховная Рада Украины вчера с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии "свободными и демократическими" и не считает победу Лукашенко легитимной. Также Украина отрицает свою причастность к протестам в Белоруссии. Стоит отметить, что решение принималось совместными усилиями "Слуг народа" и порохоботов, так как даже часть собственной партии Зеленского была против. Зеленский грозит Белоруссии майданом, если Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией .Очевидно, что отношения Белоруссии и Украины будут ухудшаться. Чудно.

* * *

2.Лукашенко заявил, что считает свою победу полностью легитимной и никакой революционной ситуации в Белоруссии нет.

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года"

Как не трудно догадаться, с польско-литовской оппозицией Лукашенко вести переговоры совсем не собирается. Колесниковой сегодня должны будут предъявить обвинения.

* * *

3. Хуанита Тихановская заявляет, что если Лукашенко мирно отдаст власть, то оппозиция предоставит ему гарантии безопасности. Разумеется. власть Лукашенко оппозиции не отдаст и продолжит посадки оппозиции.
Также Тихановская заявила, о чем бы она говорила с Путиным, если бы он с ней разговаривал. Разумеется Путин с Тихановской разговаривать не будет.

* * *

4. На фоне учений "Славянское братство 2020" (проходят недалеко от границы с Польшей, в учениях принимают участие военные из 76-й Псковской дивизии ВДВ) в Минск прилетела делегация МО РФ во главе с Шойгу с рабочим визитом для обсуждения военного сотрудничества РФ и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявлял, что это сотрудничество "святое".
На переговорах в Сочи военную базу РФ в Белоруссии официально не обсуждали.

* * *

5. Вскрылись уши USAID в организации белорусских протестов.

«Октагон» обнаружил, что американские внешнеполитические структуры 6 августа, за три дня до выборов президента Белоруссии и последовавших за ними протестов, заключили соглашение об «организации мероприятий и логистике для USAID-Беларусь».
Подрядчик по контракту – литовский Центр восточноевропейских исследований, следует из fdps.gov – официального реестра госзакупок США. Ранее в рамках того же самого госконтракта литовские тренинги проходили белорусские оппозиционеры, а упомянутый центр – как раз тот, что приютил оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На этом фоне USAID в Белоруссии вскоре могут закрыть.

https://varjag2007su.livejournal.com/7390019.html

Никогда такого не было и вот опять. Где есть цветной сценарий, так с вероятностью 99% ты встретишь в том или ином виде USAID. То, что эта контора свободно действует в Белоруссии, это конечно же вина самого Батьки. Их надо закрывать в первую очередь, потому что подготовка свержения неугодных режимов, это одна из ее основных задач.

* * *


2010


2020

Есть в Белоруссии хорошая традиция.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6172791.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Россия, тихановская, Украина

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тревожное обращение лево-патриотических сил Белоруссии к Путину и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)
... в 1922 году в чрезвычайно короткие сроки. Однако создание Европейского союза... рыночных отношений и даже в короткие сроки. Например, ядро ЕС ... подписали руководители лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»: В...
Коротко по Белоруссии. 15.08.2020
Коротко по Белоруссии.1. На ...приглашению признаваемых Москвой властей Белоруссии. Данное заявление равносильно... Генштаба ВС Белоруссии и Министерства Обороны Белоруссии. Как представляется...вопросы определения вектора развития Белоруссии на ближайшие годы (...
Коротко по Белоруссии. 19.08.2020
Коротко о развитии событий в Белоруссии.1. ЦИК Белоруссии объявил, что инаугурация ..."черной сотни", которая уничтожит Белоруссию как государство. Лукашенко призвал противостоять... за разжигание беспорядков в Белоруссии.3. Полноценной забастовки оппозиция...
Коротко по Белоруссии. 18.08.2020
Коротко по развитию событий в Белоруссии.1. Лукашенко официально наградил более...Союзного Государства и дальнейший отрыв Белоруссии от России, с последующим преобразованием...Литвы отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии и призвал ввести против ...
Коротко по Белоруссии. 13.08.2020
Коротко о событиях в Белоруссии.1. Лукашенко продолжают активно обкладывать ... что налицо попытки реализации в Белоруссии майданных сценариев внешними силами. Но... себя. Также выступила председатель парламента Белоруссии, которая заявила, что Лукашенко поручил...
Украину и РФ разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!
... написала мне в Контакте короткое сообщение-просьбу: «Антон,...они разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!» Знакомая журналистка ...см. ЗДЕСЬ…). Но через короткое время, всё кардинальным образом ...времена. …….. Вот, если коротко, такие события я прогнозирую...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)