Коротко по Белоруссии. 16.09.2020
12:22. 16 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко по Белоруссии.
1. Верховная Рада Украины вчера с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии "свободными и демократическими" и не считает победу Лукашенко легитимной. Также Украина отрицает свою причастность к протестам в Белоруссии. Стоит отметить, что решение принималось совместными усилиями "Слуг народа" и порохоботов, так как даже часть собственной партии Зеленского была против. Зеленский грозит Белоруссии майданом, если Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией .Очевидно, что отношения Белоруссии и Украины будут ухудшаться. Чудно.
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2.Лукашенко заявил, что считает свою победу полностью легитимной и никакой революционной ситуации в Белоруссии нет.
"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года"
Как не трудно догадаться, с польско-литовской оппозицией Лукашенко вести переговоры совсем не собирается. Колесниковой сегодня должны будут предъявить обвинения.
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3. Хуанита Тихановская заявляет, что если Лукашенко мирно отдаст власть, то оппозиция предоставит ему гарантии безопасности. Разумеется. власть Лукашенко оппозиции не отдаст и продолжит посадки оппозиции.
Также Тихановская заявила, о чем бы она говорила с Путиным, если бы он с ней разговаривал. Разумеется Путин с Тихановской разговаривать не будет.
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4. На фоне учений "Славянское братство 2020" (проходят недалеко от границы с Польшей, в учениях принимают участие военные из 76-й Псковской дивизии ВДВ) в Минск прилетела делегация МО РФ во главе с Шойгу с рабочим визитом для обсуждения военного сотрудничества РФ и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявлял, что это сотрудничество "святое".
На переговорах в Сочи военную базу РФ в Белоруссии официально не обсуждали.
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5. Вскрылись уши USAID в организации белорусских протестов.
«Октагон» обнаружил, что американские внешнеполитические структуры 6 августа, за три дня до выборов президента Белоруссии и последовавших за ними протестов, заключили соглашение об «организации мероприятий и логистике для USAID-Беларусь».
Подрядчик по контракту – литовский Центр восточноевропейских исследований, следует из fdps.gov – официального реестра госзакупок США. Ранее в рамках того же самого госконтракта литовские тренинги проходили белорусские оппозиционеры, а упомянутый центр – как раз тот, что приютил оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На этом фоне USAID в Белоруссии вскоре могут закрыть.
https://varjag2007su.livejournal.com/7390019.html
Никогда такого не было и вот опять. Где есть цветной сценарий, так с вероятностью 99% ты встретишь в том или ином виде USAID. То, что эта контора свободно действует в Белоруссии, это конечно же вина самого Батьки. Их надо закрывать в первую очередь, потому что подготовка свержения неугодных режимов, это одна из ее основных задач.
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2010
2020
Есть в Белоруссии хорошая традиция.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6172791.html