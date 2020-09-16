Коротко по Белоруссии.1. Верховная Рада Украины вчера с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии "свободными и демократическими" и не считает победу Лукашенко легитимной. Также Украина отрицает свою причастность к протестам в Белоруссии. Стоит отметить, что решение принималось совместными усилиями "Слуг народа" и порохоботов, так как даже часть собственной партии Зеленского была против. Зеленский грозит Белоруссии майданом, если Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией .Очевидно, что отношения Белоруссии и Украины будут ухудшаться. Чудно.* * *2.Лукашенко заявил, что считает свою победу полностью легитимной и никакой революционной ситуации в Белоруссии нет.Как не трудно догадаться, с польско-литовской оппозицией Лукашенко вести переговоры совсем не собирается. Колесниковой сегодня должны будут предъявить обвинения.* * *3. Хуанита Тихановская заявляет, что если Лукашенко мирно отдаст власть, то оппозиция предоставит ему гарантии безопасности. Разумеется. власть Лукашенко оппозиции не отдаст и продолжит посадки оппозиции.Также Тихановская заявила, о чем бы она говорила с Путиным, если бы он с ней разговаривал. Разумеется Путин с Тихановской разговаривать не будет.* * *4. На фоне учений "Славянское братство 2020" (проходят недалеко от границы с Польшей, в учениях принимают участие военные из 76-й Псковской дивизии ВДВ) в Минск прилетела делегация МО РФ во главе с Шойгу с рабочим визитом для обсуждения военного сотрудничества РФ и Белоруссии. Ранее Лукашенко заявлял, что это сотрудничество "святое".На переговорах в Сочи военную базу РФ в Белоруссии официально не обсуждали.* * *5. Вскрылись уши USAID в организации белорусских протестов.Никогда такого не было и вот опять. Где есть цветной сценарий, так с вероятностью 99% ты встретишь в том или ином виде USAID. То, что эта контора свободно действует в Белоруссии, это конечно же вина самого Батьки. Их надо закрывать в первую очередь, потому что подготовка свержения неугодных режимов, это одна из ее основных задач.* * *20102020Есть в Белоруссии хорошая традиция.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6172791.html