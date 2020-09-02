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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Часть 1

09:49. 2 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Митинг в Москве


02. Автостоп в Одессе


04. Колхозница продает картошку на рынке возле Рижского вокзала


05. Девушка на коммунистическом митинге в Москве


06. Местные жители у стены, увешанной объявлениями где-то на Кавказе


07. Вход в гастроном в Санкт-Петербурге


08. Женщина пасет уток в Полтаве


09. Конкурс красоты в Москве


10. Солдаты у перехода в Москве


11. Работница хлебного магазина


12. Мальчик держит игрушечный пистолет у головы своего друга


13. Медсестра в операционном зале в Москве


14. Пропагандисткие плакаты по прежнему на своих местах. Москва


15. Работницы готовят буханки для выпечки в духовке на хлебозаводе


16. Семья за обедом


17. Женщины, чьи сыновья погибли в Афганистане


18. Тусовка коммунистов возле музея Ленина


19. Шезлонги на пляже в Одессе


20. Дизайнер Константин Гончаров, жена Африки Ирена Куксенайте и модель Кристи Тарлингтон в ленинградской квартире Африки

Источник: https://humus.livejournal.com/7377623.html

Метки: история, Россия, фото

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