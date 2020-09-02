1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Часть 1
04. Колхозница продает картошку на рынке возле Рижского вокзала
05. Девушка на коммунистическом митинге в Москве
06. Местные жители у стены, увешанной объявлениями где-то на Кавказе
07. Вход в гастроном в Санкт-Петербурге
08. Женщина пасет уток в Полтаве
10. Солдаты у перехода в Москве
11. Работница хлебного магазина
12. Мальчик держит игрушечный пистолет у головы своего друга
13. Медсестра в операционном зале в Москве
14. Пропагандисткие плакаты по прежнему на своих местах. Москва
15. Работницы готовят буханки для выпечки в духовке на хлебозаводе
17. Женщины, чьи сыновья погибли в Афганистане
18. Тусовка коммунистов возле музея Ленина
19. Шезлонги на пляже в Одессе
20. Дизайнер Константин Гончаров, жена Африки Ирена Куксенайте и модель Кристи Тарлингтон в ленинградской квартире Африки
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