В Крыму открыли четырехполосную «Тавриду» — это, мягко говоря, неправда

На крымских просторах Владимир Владимирович бывает неоднозначен. Ровно год назад он сел за руль мотоцикла «Урал» с коляской и под восторженный рев участников байк-шоу «Ночные волки» нарезал круги вокруг севастопольской горы Гасфорта. Путинскими пассажирами стали глава РК Сергей Аксенов и губернатор города русских моряков Михаил Развожаев. Публика сразу отметила — все трое едут без защитных шлемов. То есть, не бояться свалиться и разбить себе головы.

Вообще-то езда на мотоцикле без шлема это серьезное нарушение, за которое штрафуют безжалостно. Однако Управление ГИБДД по Севастополю ответило, мол, проезд российского лидера проходил по участку специально перекрытой для мероприятия дороги. Стало быть, нормы ПДД на вышеупомянутый случай не распространялись.

И вот нынешний август, президент снова в Крыму, официально открывает движение по «Тавриде». Понятно, супер-трасса перекрыта, идеальный асфальт вовсе не похож на кочки байкерской грунтовки. Да и сам Владимир Владимирович сменил мотоцикл на лимузин-броневик «Аурус». Выпасть с такого монстра практически невозможно. Но перед тем как нажать на газ, Путин демонстративно пристегивает ремень безопасности. «Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить», — милую президентскую шутку процитировали все без исключения федеральные СМИ.

«Президент дал старт движению транспорта по „Тавриде“! Запуск четырех полос федеральной трассы от Керчи до Севастополя, на месяц раньше запланированного срока!» — все это стало чуть ли не главной новостью страны. «Впечатляет, красиво, современный объект», — отметил Путин. Вместе с ним трассу открывал министр транспорта Евгений Дитрих.

Если конкретней, высоким гостям показали северный объезд вокруг Симферополя. Кортеж «Аурусов» почему-то не доехал до первого бахчисарайского поселка с характерным именем Приятное Свидание. Иначе бы увидели, что отсюда федеральная трасса не запущена от слова вообще. На мостовых переходах продолжаются работы, весь транспорт катит в многокилометровый объезд по старой двухполоске через Новопавловку. Дикие тянучки в часы пик, особенно в будние дни. Огромные пробки при любой аварии. Водители тыкаются в узкий проезд, машины затирают друг друга.

Нормальное движение начинается только перед Бахчисараем, хотя даже тут строители часто перекрывают полосы. Легко представить ненормативную лексику этого кошмара. Дальше, по направлению к Севастополю у поселка Железнодорожный не завершен еще один участок — колонны легковушек и грузовых фур тоже сбавляют скорость, медленно съезжая на старую дорогу.

Трудно понять, зачем на всю страну прозвучали громкие заявы типа «автомобилисты могут ехать по четырем полосам пятого, шестого и седьмого этапов «Тавриды». Мягко говоря, прозвучала неправда. Речь о бахчисарайском и севастопольском направлениях, которые собирались сдавать лишь к концу года. Такой временной расклад вполне соответствует реальной ситуации. Возможно, последняя показуха с участием первых лиц страны проглочена на материке, зато Крым слишком хорошо знает, что творится на самом деле.

Люди благодарны, люди готовы ждать и хотят, чтобы работы шли максимально качественно. Как говорится, торопиться не надо. «От Керчи до Симфа — действительно, супер. Это не как ехать, это — как лететь. Поклон строителям и всем причастным», — пишут в соцсетях. Только вот нынешняя помпезная информация о запуске «полноценного движения по всему протяжению федеральной трассы» на проверку оказывается фейком. А чтобы выглядело солидней, пригласили Путина?

«Съезды к морю надо делать. Такие красивые места! Люди ведь туда едут», — отметил глава государства прямо за рулем президентского «Ауруса». Предложение обустроить больше съездов к приморским населенным пунктам воспринято словно откровение. Еще бы, внезапно оказалось, большинство дорогих россиян едет сюда, чтобы попасть на море! Типа до сих пор не догадывались, только вчера открылись глаза.

На крымских порталах есть множество комментов примерно одинакового содержания: «Никого не интересуют курортные городки, которые остались без отводов с трассы. Мы писали, чтоб сделали отвод на Судак, но Москве похрен. Им нужен сквозняк на Севастополь. Въезд в Симферополь вообще стоит. В Симфе ничего не делается, чтоб подключить город к „Тавриде“. Отсюда на Ялту выходит одна узкая полоска, забитая транспортом день и ночь…»

Город Судак и расположенный рядом Новый Свет - пожалуй, самая популярная зона отдыха Восточного Крыма. Прекрасное, по-настоящему сказочное место. Если нет съезда к нему, что уж говорить о небольших поселках, разбросанных по побережью. Хотя самая жуткая дорожная жуть творится сейчас с главным курортным направлением Алушта-Ялта.

Минимум две трети российских автотуристов едут на Южный берег. Огромная автомобильная волна катит сюда от Керченского пролива — и у Симферополя заворачивает влево, на курорты Большой Алушты и Ялты. Ну нет иного пути, чтобы добраться в Гурзуф и Партенит, в Ливадию, Алупку и Симеиз. «Таврида» не поможет — напомним, она огибает крымскую столицу с севера.

Весь август на Крымском мосту устанавливали рекорды автотрафика. Доходило до сорока тысяч машин в сутки. А теперь представьте: намереваясь развернуться на вожделенные пляжи Южнобережья, минимум 30 тысяч авто ежедневно съезжают с «Тавриды» на старую Симферопольскую окружную дорогу. Эта дорога идет по восточным городским окраинам дугой на юг, мимо водохранилища к началу магистрали Алушта-Ялта.

Здесь множество узких участков в две полосы. Симферопольская окружная и без того забита местным транспортом, пробки почти постоянные. Однако когда по ней двинулся вал моторизированных курортников — случился полный кошмар. Многокилометровые заторы практически не двигаются, водители матерятся: «Мы от Керчи сюда быстрей добрались, чем в этой кишке тащимся!»

Накануне информагентство ТАСС специально объявило, что власти РК запланировали построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону ЮБК. Почему только сейчас? Кто конкретно не доложил Владимиру Путину, что в проекте «Тавриды» нет такого жизненно важного обхода? Чем объяснить молчание республиканского руководства? Ведь еще в 2017-м, когда сроки проектирования срывались, президент России лично вмешался в ход работ и потребовал найти ответственного.

Кстати, тогда решили вести ответвление от Симферополя на Евпаторию. Чем же не угодили Алушта и Ялта? Есть версия, что материковые и крымские проектировщики попросту побоялись доложить лидеру страны о необходимости серьезного увеличения стоимости и продления сроков строительства. Например, общая стоимость проекта трассы Р260 оценивалась в 139 млрд рублей. Как сообщает сегодня вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, проект новой объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в дополнительные 25 миллиардов. Ориентировочный маршрут — от пригородного села Мазанка через Добровскую долину до Перевального у северного подножья Чатыр-Дагского массива Крымских гор.

Тем временем ставки повышаются. По данным федеральных ведомств, российские власти готовы строить Симферопольскую объездную в сторону Южного берега уже за 32 млрд рублей. Иначе из «Тавриды» не вырвать нынешнюю транспортную «затычку». Впрочем, работы еще не начались, даже эскизный проект отсутствует. Нормально объехать перегруженный Симферополь, направляясь на ЮБК, можно будет в лучшем случае через два-три года.