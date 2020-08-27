Путин в Крыму открыл трассу «Таврида» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин на отечественном автомобиле «Аурус» открыл в Крыму трассу «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы „Таврида”.

Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — заявил ходе торжественной церемонии министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Качество новой дороги соответствует высочайшим требованиям, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры, которые нередки в Крыму.

Для строительства «Тавриды» понадобилось 3,5 года упорного труда, напомнил глава Минтранса. Строители ожидают, что трасса продержится без серьезного ремонта не менее шести лет.

В свою очередь президент отметил, что на трассе необходимо построить больше съездов в сторону моря для удобства туристов.

«Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», — предложил Путин в беседе с главным технологом АО «ВАД» (компанией, осуществляющей строительство трассы — прим. РВ) Андреем Волковым, вместе с которым он проехал по одному из участков «Тавриды».

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