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Путин в Крыму открыл трассу «Таврида» (ВИДЕО)

16:08. 27 августа 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Путин в Крыму открыл трассу «Таврида» (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин на отечественном автомобиле «Аурус» открыл в Крыму трассу «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы „Таврида”. 

Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — заявил  ходе торжественной церемонии министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Качество новой дороги соответствует высочайшим требованиям, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры, которые нередки в Крыму.

Для строительства «Тавриды» понадобилось 3,5 года упорного труда, напомнил глава Минтранса. Строители ожидают, что трасса продержится без серьезного ремонта не менее шести лет.

В свою очередь президент отметил, что на трассе необходимо построить больше съездов в сторону моря для удобства туристов.

«Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», — предложил Путин в беседе с главным технологом АО «ВАД» (компанией, осуществляющей строительство трассы — прим. РВ) Андреем Волковым, вместе с которым он проехал по одному из участков «Тавриды».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598532682

Метки: Новости

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