Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»

Как России удалось «захватить контроль над Крымом», который находился под пристальным наблюдением НАТО? Ее успех кроется в тактике «гибридной войны», которую она смогла правильно адаптировать под себя, считают авторы и рассказывают о трех важных аспектах российской тактики.

“С 24 февраля по 21 марта 2014 года Россия использовала различные средства, чтобы молниеносно присоединить Крым, что сильно потрясло НАТО. Сначала Россия развернула пропагандистскую машину на полуострове, чтобы активизировать пророссийские настроения местных граждан России, а затем отряд специального назначения под прикрытием высадился на берег Крыма, за которым последовали крупные военные подразделения. В решающий момент российская разведка разрушила украинскую командную систему, а российская армия заняла стратегически важные пункты Крыма. Сразу после этого Россия за несколько дней организовала крымский референдум и по результатам голосования объявила о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Россия использовала на практике теорию «гибридной войны», выведенной на Западе, и присоединила Крым, что является типичным примером применения этой теории.

Искусно используйте чужой опыт для исправления своих ошибок

В 2013 году начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов написал статью «Ценность науки в предвидении», в которой он, высокопоставленный российский военный, изложил свои размышления о теории гибридной войны. Несмотря на то, что она возникла в Соединенных Штатах, Россия, признавая собственную угрозу в сочетании со своей реальностью, активно заимствовала и изучала теорию «гибридной войны», в результате постепенно сформировалась «Доктрина Герасимова», которая является русской версией гибридной войны и на практике непрерывно продолжает тестироваться и совершенствоваться.

Во время инцидента в Крыму в 2014 году, когда Россия отправляла войска на полуостров, она также комплексно применяла различные средства, такие как психологическая война, информационная война, правовая война, а также использовала ядерные силы для сдерживания Запада и предотвращения его вмешательства. Тогда Владимир Путин заявил внешнему миру, что Россия легко готова применить ядерное оружие. 4 марта, когда противостояние с НАТО было наиболее напряженным, Россия успешно провела испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты и продемонстрировала, что готова заплатить за войну высокую цену, поэтому Запад не посмел вмешаться. Решительные и неожиданные действия России не позволили НАТО вовремя принять правильное решение, не говоря уже о том, чтобы должным образом отреагировать, поэтому у них не осталось доступных вариантов действий, кроме как махнуть «санкционной дубинкой».

«Доктрина Герасимова», используемая российской армией, возникла на Западе и сыграла важную роль в возвращении Крыма после включения многих русских элементов в теорию. Это означает, что, нужно заимствовать то, что необходимо, и использовать это в качестве руководства: чтобы добиться успеха в войне, следует искусно использовать чужой опыт для исправления своих ошибок и внедрять инновации в соответствии с вашей собственной реальностью.

Новое использование традиционной стратегии

Хотя передовые технологии могут помочь людям увидеть «события с другой стороны горы», они не могут гарантировать своевременное разоблачение намерений противника. Причина, из-за которой российская армия смогла успешно захватить контроль над Крымом, который находился под пристальным наблюдением НАТО, связана как минимум с тремя следующими практиками.

Во-первых, верховный главнокомандующий и генеральный штаб России правильно воспользовались удобным моментом: мобилизовали большое число войск под предлогом военных учений в Арктике, а также отправили многочисленные военные эшелоны за Урал, чем обманули разведку НАТО и прикрыли собственные истинные намерения по дислоцированию российских войск в Крыму.

Во-вторых, когда тогдашнее украинское правительство приказало своей армии в Крыму открыть огонь, российские разведчики, проникшие в украинское Министерство обороны, издали диаметрально противоположный приказ для украинских войск на полуострове, оставив местного командующего в неизвестности, из-за чего тот опоздал со временем контратаки и в итоге был вынужден отступить.

В-третьих, российская армия всегда поддерживает высокую степень организованности и дисциплины в своих операциях: несмотря на то, что у каждого российского офицера был мобильный телефон, спецслужбы НАТО во время прослушки телефонов не смогли получить информацию о том, что российская армия будет проводить военную операцию в Крыму.

Таким образом, можно увидеть, что в век информации с развитием технологий разведки и раннего предупреждения театр военных действий становится все более «прозрачным», и сложность достижения внезапности боя значительно возросла. Многие традиционные стратегии столкнулись с беспрецедентными преградами, а некоторые больше не могут применяться. Однако следует признать, что в комплексе различных средств и областей, в которых применяются эти средства в контексте «гибридной войны», некоторые традиционные стратегии могут продемонстрировать эффективность, если использовать их надлежащим образом. Например, обманный стратегический маневр российской армии и строгое соблюдение радиомолчания во время сосредоточения войск эффективно сбили противника с толку. Что еще более важно, развитие науки и техники также обогатило применение традиционных стратегий. Таким образом, в современной войне роль традиционных стратегий не уменьшилась, но то, каким образом правильно применить эти стратегии в условиях высоких технологий, по-прежнему находится под вопросом.

С помощью асимметрии одержать победу

В гибридной войне слабости перевеса сил иногда проявляются более полно, и они более очевидны, чем слабости недостатка сил. Благодаря асимметричной войне тот, кто находится в невыгодном положении, может усиливать свои преимущества, максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки, чтобы с помощью слабости победить сильного.

24 февраля 2014 года в Крым прибыла 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, а поскольку офицеры и солдаты были одеты в зеленую камуфляжную форму без опознавательных знаков, в СМИ их прозвали «зелеными человечками». Чтобы не допустить повода для вмешательства Запада, «маленькие зеленые человечки» убрали все российские опознавательные знаки с формы, когда вошли на территорию Крыма, и заявили, что они являются «местными силами безопасности», которые обеспечивают пророссийские силы Крыма оружием и осуществляют их обучение. Пророссийские силы Крыма стали «авангардом» наступления, занимая правительственные учреждения местных органов власти, а также другие служебные организации, аэропорты, порты и прочие важные пункты, но в определенные критические моменты «маленькие зеленые человечки» всегда появлялись. Стремительное продвижение российской армии и пророссийских сил застали украинскую армию в Крыму врасплох, а казармы и оружейные склады быстро оказались под чужим контролем. Некоторые несогласные с поражением украинские офицеры вместе с подконтрольными войсками пытались прорвать линию обороны, но стоило «зеленым человечкам» сделать предупредительные залпы, им ничего не оставалось, как сдаться. Захватывая стратегические опорные пункты, российская армия в то же время начала психологическую и информационную войны, убедила противников сдаться и заставила более дюжины подразделений украинской армии полностью перейти на сторону России и сформировать новую военную организационную систему, которая включила украинского главнокомандующего ВМФ и десятки старших командиров и флагманов ВМФ. Все это значительно ослабило моральный дух украинской армии.

Можно заметить, что в асимметричной войне самое важное — занять выгодную стратегическую позицию и реализовывать стратегическую инициативу. Приобретение благоприятного стратегического положения не зависит исключительно от силовых методов, можно также использовать различные ненасильственные средства. Иногда они даже более эффективны, чем насильственные. Так же, как и в игре Го, если противник имеет преимущество в одной области, не обязательно окружать его там же, нужно взглянуть на ситуацию с другой стороны и проявить инициативу. Во время присоединения Россией Крыма существовали скрытые опасности, вроде внешнего вмешательства Запада и угрозы крымских украинских войск. В то время как российская армия поддерживала пророссийские силы в их борьбе с украинской армией, она также усердно работала за пределами реального поля боевых действий, оперативно использовала различные маневры и средства, чтобы избежать вмешательства Запада, ослабить боевые возможности украинской армии и, наконец, практически бескровно присоединить Крым к России.

Чжан Хуэй, Чжань Цзин“

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Источник: http://voicesevas.ru/news/51142-chzhungo-czyunvan-kitay-krym-byl-demonstraciey-rossiyskoy-gibridnoy-voyny.html