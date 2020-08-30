Почему Иван Грозный считается одной из самых противоречивых фигур в истории России

490 лет назад родился государь, великий князь московский и всея Руси Иван IV, известный как Иван Грозный. Эксперты называют его одной из наиболее сложных и противоречивых фигур в российской истории. С одной стороны, Иван IV провёл целый ряд прогрессивных реформ, укрепил государственное единство и сделал многое для развития местного самоуправления. При нём территория Русского царства увеличилась почти вдвое, вырос уровень защищённости его южных и восточных границ. При этом Ивана Грозного обвиняют в неоправданной жестокости по отношению к подданным, в репрессиях, поражении в Ливонской войне и провоцировании социально-экономического кризиса, в результате которого страна погрузилась в Смутное время. Историки, впрочем, отмечают, что фигура русского царя до сих пор воспринимается довольно предвзято, причём данные о его чрезмерной жестокости содержатся преимущественно в западных источниках.

25 августа 1530 года в семье великого князя всея Руси Василия III и литовской княжны Елены Глинской родился сын — Иван Васильевич, известный в наши дни как царь Иван Грозный. В 1533 году великий князь скончался от заражения крови, объявив перед смертью Ивана своим наследником.

«Государь-самодержец»

Пока Ивану не исполнилось восемь лет, власть на Руси принадлежала его матери Елене, однако в 1538 году она умерла при невыясненных обстоятельствах — по одной из версий, была отравлена. Вокруг трона начались интриги. Бояре, считавшиеся опекунами малолетнего князя, развернули жестокую борьбу за власть. Это, по мнению части историков, оказало сильное влияние на мировоззрение Ивана. Согласно воспоминаниям царя, он и его брат Юрий подвергались со стороны бояр лишениям даже в одежде и пище.

В 1545 году Иван официально стал совершеннолетним и получил возможность править самостоятельно. Вскоре, как отмечают историки, он поднял вопрос о том, чтобы получить царский титул. Что привело его к этой мысли, эксперты затрудняются ответить, однако уже в 1547 году Иван Васильевич венчался на царство.

«Это был один из важнейших моментов нашей истории. Российское государство стало царством и защитником православия в мировых масштабах, приняло на себя имперские функции. Сам Иван Васильевич обрёл статус единственного в мире православного государя-самодержца», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

В дальнейшем царское достоинство Ивана Васильевича было утверждено константинопольским патриархом и официально признано рядом европейских монархов.

Вскоре после венчания на царство Иван Васильевич решил жениться. Во время смотра невест он остановил свой выбор на Анастасии Захарьиной-Юрьевой, представительнице рода, который войдёт в историю России как Романовы. Однако супруга царя через 13 лет умерла после тяжёлой болезни.

Василий III перед кончиной благословляет сына своего Ивана IV © runivers.ru / Wikipedia

Боярская верхушка не любила царицу за недостаточно знатное происхождение. Иван Грозный подозревал, что жену отравили, и это ещё больше осложнило его отношения с боярами.

Царь-реформатор

По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, начальный период царского правления Ивана Васильевича историки часто связывают с деятельностью органа, известного под названием «Избранная рада», — кружка приближённых к царю государственных деятелей. Достоверных данных об этом объединении нет до сих пор, но известно, что термин был введён бежавшим из России князем Андреем Курбским. Поэтому оценки деятельности «Избранной рады» среди историков разнятся — одни считают её прообразом правительства России, другие же просто мифом.

Тем не менее именно в период предполагаемого функционирования «Избранной рады» (конец 1540-х — 1550-е годы) царь Иван Васильевич провёл ряд важных реформ.

«На Руси был значительно расширен компонент самоуправления в системе органов власти», — пояснил Перевезенцев. По его словам, это произошло в рамках Земской реформы, вводившей целый ряд выборных административных и судебных должностей и передававшей на места многие управленческие полномочия. «Важную роль в истории России сыграли военные реформы Ивана Васильевича, упорядочившие систему комплектования войск и изменившие структуры управлениями ими, налоговые реформы, реформы государственной власти в целом», — рассказал Евгений Спицын. Как напоминают историки, именно по инициативе царя была сформирована цельная система органов исполнительной власти — так называемых приказов, а также принят единый кодекс законов — Судебник, что позволяло подавить сепаратизм бояр и удельных княжеств. Венчание на царство Ивана Грозного © sterligoff.ru / Wikipedia По словам Сергея Перевезенцева, на восточных границах Иван Васильевич ликвидировал угрозу, исходящую от «осколков Золотой Орды» — Казанского и Астраханского ханств. В 1552 и 1556 годах они были завоёваны и присоединены к России. Позже при Иване Васильевиче было также начато освоение Урала и Сибири. Успешно развивал он торговые и дипломатические отношения как с западноевропейскими (Англия, Нидерланды), так и с восточными странами. Неоднозначные оценки Как отмечает Евгений Спицын, в 1558 году Иван Васильевич решил обеспечить Русскому царству широкий выход к Балтике и начал Ливонскую войну. При этом, по словам историка, это решение сегодня оценивается неоднозначно. Многие современники считали более перспективными действия против Крымского ханства с целью получения выхода в Чёрное море. «Ивана Васильевича в наши дни критикуют за поражение в Ливонской войне. Однако в историографии существует мнение, что эту войну следует рассматривать как комплекс разных кампаний, в большинстве из которых Москва изначально одерживала победы», — заявил Сергей Перевезенцев. Российские войска разгромили силы Ливонской конфедерации и нанесли ряд болезненных поражений Великому княжеству Литовскому. Под контроль Москвы перешла большая часть современной Прибалтики. Однако в середине 1560-х годов внутриполитическая ситуация в России осложнилась. В 1564 году русский корпус был разбит литовцами на реке Улле, поползли слухи об участии московской знати в заговоре против царя. В начале 1565 года Иван Васильевич разделил территорию страны на две части: земщину и опричнину. И если в земщине сохранялись старые порядки, то в опричнине вводился особый режим. На её территории отменялись традиционные права и привилегии родовой аристократии. Критиковавшие царя лица подвергались репрессиям. Опирался Иван Васильевич на особую силовую структуру — корпус опричников, который по своей структуре напоминал монашеский орден. Кившенко Алексей Данилович (1851—1895), «Покорение Казани. Казанские старшины и воины перед Иваном IV». 1880 год, акварель © Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург «Иван Васильевич стремился ровно к тому же, к чему и другие христианские монархи того времени — защитить веру и не дать победить еретикам, а таковыми объявлялись все, кто покушался на действующую власть. Такое положение вещей существовало как в России, так и в Англии, Франции, Германии, других странах. При этом методы европейских монархов, правивших в одно время с Иваном Васильевичем, были зачастую куда более жестокими», — рассказал Сергей Перевезенцев. По его словам, строгость и жёсткость со стороны монарха воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Однако одновременно общество ожидало от христианского государя того, что при определённых обстоятельствах он мог бы проявить милость, но этого Ивану Васильевичу как раз и недоставало. «В рамках христианского миросозерцания у царя возник конфликт с митрополитом Филиппом», — отметил Перевезенцев. Согласно ряду источников, когда митрополит отказался благословить поход монарха на Новгород, его убил один из руководителей опричнины — Малюта Скуратов. Ливонская война. Взятие Нарвы Иваном Грозным © Wikimedia Commons

Апогей деятельности опричников пришёлся на 1569—1570 годы. По подозрению в измене были казнены несколько тысяч новгородцев. Затем казни подверглись также около 200 представителей московской знати. Однако усилия опричников не решили существовавшие в стране проблемы. Провалились попытки создать союз с европейскими державами, центральная часть России сильно пострадала во время похода на Москву крымского хана Девлет-Гирея. На этом фоне Иван Васильевич начал постепенно ликвидировать опричнину. Победа над крымско-турецким войском в битве при Молодях в 1572 году, по словам Сергея Перевезенцева, на долгие годы ослабила Крымское ханство и обезопасила южные границы России. В то же самое время Ливонская война, в которой Россия теперь вынуждена была противодействовать польско-литовско-шведской коалиции, с конца 1570-х годов стала складываться для Москвы неудачно. В начале 1580-х годов Россия утратила не только недавно приобретённые, но и свои исторические земли в Прибалтике. В 1581 году умер сын Ивана Васильевича — царевич Иван Иванович. По одной из версий, смертельное ранение во время ссоры ему нанёс отец. Однако часть специалистов считают эту версию не соответствующей действительности. В последние годы правления Ивана Васильевича страну охватил тяжёлый экономический кризис, связанный, в частности, с последствиями Ливонской войны. Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым © Shakko / Wikipedia 28 марта 1584 года после продолжительной болезни царь Иван Васильевич скончался. По мнению части историков, он был отравлен представителями знати. «Иван Васильевич был талантливым во многих отношениях человеком, но назвать его безупречным руководителем, конечно, нельзя. Он был искренне убеждён, что его неограниченная власть является благом», — заметил в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин. За время правления Ивана Грозного территория России выросла почти в два раза — с 2,8 млн кв. км до 5,4 млн кв. км. Преуспел он не только в военно-политической сфере. При нём на Руси начало развиваться книгопечатание. По словам Сергея Перевезенцева, данные об особой жестокости царя перешли в российскую историографию из западных источников, их не всегда можно считать полностью достоверными. «Более жестокие европейские современники Ивана Васильевича воспринимаются до сих пор как национальные герои, а на него реагируют с изрядной долей предвзятости. Если рассматривать фигуру царя в существовавшем историческом контексте, то его нельзя назвать абсолютным тираном. И объективно он добился ряда успехов. Наверное, важнейший среди них — укрепление государственного единства», — резюмировал Сергей Перевезенцев. Обложка: Фото © Wikimedia Commons

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Источник: https://nstarikov.ru/reformator-ili-tiran-pochemu-ivan-groznyj-schitaetsja-odnoj-iz-samyh-protivorechivyh-figur-v-istorii-rossii-118656