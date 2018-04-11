Кто создал царю Ивану Грозному репутацию маньяка?

Больше всего от матушки-истории досталось, конечно, самому известному Рюриковичу – Ивану Грозному. В историю он вошел как жестокий самодур, неумелый управленец и душевнобольной человек. Однако вот странно, именно при Иване Грозном русское войско одерживало свои самые внушительные победы.

Территория государства Российского увеличилась ровно в два раза и приобрела, между прочим, современные очертания нашей России. Более того, мало кто обращает внимание на общеизвестные факты: именно он, Иван Грозный, создал первый русский парламент – Земский собор, при нем впервые приняли Судебный кодекс, была проведена военная реформа. Страна впервые стала мировой державой. Что-то не вяжутся эти достижения с общеизвестным портретом выжившего из ума маньяка. Так кем же на самом деле был Иван Грозный и почему ему так досталось от истории?

Самый главный грех, который приписывают Ивану Грозному, – смерть старшего сына. Однако сам царь сильно бы удивился, услышав подобное. Даже спустя еще двести лет после якобы произошедшего убийства наследника о нем никто не знал.

Николай Шахмагонов, историк, член Союза писателей России, утверждает: «Один историк сказал, что «Иван Грозный даже не подозревал, что он убил своего сына». То есть нигде, ни в каких отечественных источниках об этом не говорится».

Но отчего же тогда умер Иоанн Иоаннович? Документально подтверждено, что царевич сильно болел. Сведения об этом сохранились в переписке Ивана Грозного с боярином Юрьевым.

Борис Якименко, доцент кафедры истории России РУДН, кандидат исторических наук: «Он пишет, что мы не можем ехать в Москву, потому что царевич наш Иван разболелся, пока Господь не помилует, ехать не можем. Казалось бы, чего не ехать, дело обычное, человек заболел. Но, очевидно, он был настолько потрясен, что решил дождаться все-таки исхода. Царевич же умирает через неделю».

Казалось бы, окончательно причину смерти наследника царского престола смогли бы установить современные судмедэксперты. Еще в 1963 году ученые произвели вскрытие захоронения Иоанна Иоанновича в Архангельском соборе Московского Кремля.

Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН: «Надеялись посмотреть, есть ли вмятина на черепе. Если царь действительно ударил сына посохом по голове, то должна быть вмятина. Вскрыли гроб, но от притока свежего воздуха череп на глазах разрушился, и увидеть, есть ли там эта вмятина или нет, не удалось».

Но, к счастью, кое-что выяснить получилось. Специалисты смогли с уверенностью сказать, что следов крови на волосах царевича нет! Они остались бы даже спустя столетия, смыть такие частицы, – тем более сообщалось, будто кровотечение было очень обильным, – невозможно. Так что же стало причиной смерти Иоанна Иоанновича?

Владимир Лавров говорит о находках: «В останках обнаружено очень много ртути и мышьяка, ртути в 32 раза больше нормы, мышьяка – в 3 раза».

Некоторые специалисты пытались возразить: ртуть входила в состав многих лекарств – к примеру, от сифилиса, который в то время был очень распространен. Но его следы обязательно остались бы в организме, и экспертиза обнаружила бы их – но нет! Получается, царевича специально отравили. И, похоже, не только его…

Владимир Лавров: «Как показывают результаты исследования, повышенное содержание ртути было обнаружено и в останках Ивана Грозного, и в останках его любимой первой жены Анастасии из рода Романовых, и в останках мамы Ивана Васильевича Грозного, Елены Глинской. Очень похоже, что их травили. И вот эта подозрительность Ивана Грозного, очевидно, была не на пустом месте. Похоже, что семью уничтожали».

Членов царской семьи одного за другим просто убивали. За короткое время умерли практически все представители династии Рюриковичей. Первый ребенок Грозного погиб при нелепых обстоятельствах: няня уронила его в ледяную воду. А царевич Дмитрий, младший из сыновей, согласно одной из версий, упал, наколовшись на нож. Но и это не все…

Иван Грозный убивает своего сына. Картина И.Е. Репина

Владимир Лавров: «Экспертиза останков Елены Глинской, мамы Ивана Васильевича, показывает, что, возможно, она ждала еще одного ребенка. Может быть, кому-то было неугодно, чтобы он родился».

Но если никакого убийства не было и современные экспертизы это подтверждают, откуда в веках осталась эта страшная легенда? Почему на Западе, а потом много позже и в российских учебниках появляется образ выжившего из ума маньяка? Оказывается, у этой исторической дезинформации есть конкретный автор. Его имя хорошо известно – это посол Ватикана Антонио Пассевино. Именно он прибыл к Ивану Грозному с миссией обратить Русское государство в католичество. Но получил жесткий отпор.

Николай Шахмагонов: «Иван Грозный ему ответил: «Ты говоришь, Антоний, что ваша римская вера одна с греческою верой? И мы носим веру истинно христианскую, но не греческую. Греки нам – не Евангелие. У нас не греческая, а русская вера». И все его попытки отверг, оставив Русь в лоне православия. Антонио Пассевино очень сильно по этому поводу разозлился, потому что ему надо было докладывать папе римскому о том, что миссия не удалась. И тогда он придумал миф о том, что царь Иван совершенно неуправляемый, ненормальный. И что он убил своего сына».

Причем у этого мифа есть даже два варианта. Сначала Пассевино утверждал, что причиной ссоры между отцом и сыном стало то, что Грозный, ворвавшись в покои невестки, ударил ее. Царевич бросился на защиту супруги и был убит собственным отцом. Но автору объяснили, что попасть в спальню жены своего сына даже царь так просто не мог – не позволяли существовавшие порядки. Тогда Пассевино пришлось переписать и докладную, и мемуары. Он предложил вторую версию, которую позже и представил в своих трудах Карамзин.

Владимир Лавров полагает: «Был спор между Иваном Васильевичем Грозным и его сыном Иваном Ивановичем из-за того, что сын хотел возглавить войско, воевать с Польшей, отец был за мир. Возникла ссора, последовал удар по голове посохом, и закончилось все трагически».

Причем якобы трагически и для самого царя. Тот же Пассевино описывает, как русский царь мучился из-за смерти сына: часто ночами просыпался и начинал кричать и плакать. Его силой укладывали обратно в кровать и с трудом успокаивали.

Борис Якименко отмечает: «Он настолько изменился даже внешне, как пишут источники, что стало понятно – смерть сына провела какую-то черту под его жизнью, он после этого действительно прожил всего три года. Так что, конечно, эта трагедия лежит на нем. И мало того, она показывает нам его не как человека жестокого, изувера, а как человека как раз настолько потрясенного, что это полностью изменило все его существо, как человека очень чувствительного, глубоко раскаявшегося в том, что произошло».

Для психолога поведение Ивана Грозного было бы весомым аргументом в пользу его невиновности. Спустя два года после смерти сына царь приехал в Троице-Сергиев монастырь. Он рыдал, клал поклоны и оставил огромные деньги на помин души царевича. А на боярской думе однажды сказал: «Смерь сына – мой грех». Он глубоко горевал, что не смог уберечь наследника от беды, потому что горячо любил своего первенца.

Владимир Лавров: «Вот такая фраза была: «Смерть сына – мой грех». Но как эту фразу толковать? То есть он не сказал: «Я убил», в восприятии верующего человека могло быть так, что «я допускал какие-то греховные поступки, и за это Господь покарал моего сына».

Ивана Васильевича рисуют тираном и самодуром, при этом забывая, что он был поистине всенародно избранным царем. В разгаре противостояния с боярами он с семьей в декабре 1564 года покинул Москву, как бы отрекаясь от престола, и выехал в Александровскую слободу. Народ потребовал от бояр и священников уговорить царя вернуться.

Принято также умалчивать о его гуманитарных реформах. А ведь первые печатные книги, аптеки и пожарная служба – все это нововведения Ивана IV. Стал бы тиран так печься о своем народе?

Английский дипломат и торговый агент Джером Горсей, написавший свои «Записки о России», уверял, что Иван IV казнил в Новгороде почти 700 тысяч человек. Однако население города в те годы едва ли насчитывало 30 тысяч.

Мотивы и обида Горсея понятны – он нечисто вел дела в Москве и был изгнан за взяточничество, потеряв в итоге солидный доход.

Мало того, при детальном подсчете оказывается, что за все время правления Ивана Васильевича – а это более полувека, – в России реально было казнено не более 4000 человек. Причем только по решению суда и в соответствии с законом: за преступления и государственную измену.

Показательна судьба князя Ивана Куракина, из которой западные летописцы сделали пример травли. На самом деле Куракин участвовал в заговоре против царя и должен был быть казнен. Но церковные иерархи упросили Ивана Васильевича помиловать князя, и того назначили воеводой города Вендена.

К слову, этот очень древний город был столицей провинции венедов – европейских славян, а сейчас это латвийский Цесис. В русских летописях он иногда значится как Кес или Кись. Этот город со своим замком был центром Ливонии и в царствование Ивана Грозного являлся провинцией Московского княжества. За него вечно шли войны. Когда город осадили поляки, князь Куракин ушел в запой и Венден был взят. По нашим порядкам воевода подлежал бы военному трибуналу. Иван Грозный рассуждал так же. Однако приговор князьям и боярам все равно утверждал Земский собор! Разве все это показывает царя как кровавого безумца?

Но миф о сыноубийстве так прочно вошел в сознание, что даже образованные и знающие историю художники брали его за основу своих произведений. Даже люди, не разбирающиеся в живописи, знают одно из самых известных: «Иван Грозный убивает своего сына». На самом деле полотно великого русского художника Ильи Репина носит совершенно другое название – «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Именно эта дата считается днем смерти царевича.

Татьяна Юдинкова, секретарь Третьяковской галереи: «Мы не должны воспринимать произведение искусства, в частности живописные произведения, как иллюстрацию исторических событий».

О том, что картина Репина никакого отношения к истории не имеет, экскурсоводы обязательно рассказывают посетителям Третьяковской галереи. И подобных полотен, говорит Татьяна Юдинкова, немало: «Надо сказать, что во многих произведениях, которые висят здесь, в Третьяковской галерее, происходит нарушение исторической правды. Это нормально, потому что у художника задача несколько иная: для него историческое событие является поводом, который вдохновляет его, и уже дальше художественная фантазия ведет художника».

Российская историческая наука начала активно формироваться сравнительно недавно – в XVIII веке. И писалась история наша в основном иностранцами: людьми, которые не просто не знали русского языка, но и не желали его учить.

Но, несмотря на противоречия или откровенно абсурдные утверждения, фантазия западных историков попала в официальные источники и укрепилась в нашем сознании. А может, это было сделано специально. Ведь чтобы у народа не было будущего, достаточно отнять прошлое.

Остается добавить, что Иван Грозный правил 50 лет и 104 дня. Согласитесь, срок, достойный Книги рекордов Гиннесса. Его правление было ознаменовано великими победами и великим реформаторством, которое возвело нашу страну на пьедестал мировой державы. Иван Грозный, быть может, самая большая жертва черного пиара. Ведь сложись молва иначе – ему в центре Москвы стоял бы памятник как выдающемуся деятелю Российского государства. А вместо этого в Третьяковке висит знаменитое полотно, которое повествует о событии, которого в истории вообще не было.