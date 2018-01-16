Иван Грозный. Сравним с Европой?

Почему Иван Грозный из всех русских царей особенно ненавистен старой и современной антисистеме? Зачем столько лжи и грязи вылито на Великого Русского Царя?

Сегодня Россия находится в условиях, подобных тем, что были при воцарении Иоанна Грозного: значительные территории русской империи (Малороссия, Белая Русь, Северный Казахстан) отторгнуты от Центра; у государственного руля вместо прежних бояр – олигархи; в Церкви рвутся к власти еретики и филокатолики; России угрожают сильные внешние враги. В Прибалтике, подобно Ливонскому ордену, стоят войска НАТО, на Украине правят бал униаты, на юге бряцают оружием османы, на востоке – вместо татарских орд – китайские. Вновь стоит вопрос о самом существовании Русского государства и русского народа. Сохранение целостности России и национальной идентичности русского народа неотделимо от вопроса о власти, ибо все вызовы нам можно решить только имея сильную власть! Именно потому, что речь идет о власти, Царь Иоанн Грозный и подвергается сегодня такому порицанию.

Господа развалившие СССР, и чуть не развалившие в 90-е годы Россию, обвиняют ЦАРЯ (который при вступлении на престол унаследовал 2,8 млн кв. км, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое — до 5.4 млн кв. км — чуть больше, чем вся остальная Европа.) во всех смертных грехах: сыноубийстве, деспотизме и кровожадности, прелюбодеяниях и пр. “Душегуб, сатрап, маньяк”

Укорененность мифов, связанных с именем Ивана Грозного в нашем сознании, показывает, какое влияние оказывает лжеистория на наш народ и как активно работает антисистема в направлении дискредитации нашего прошлого.

СРАВНИМ С ЕВРОПОЙ?

Давайте обратимся к историческим сравнениям с западноевропейскими монархами, царствующими в ТО ЖЕ ВРЕМЯ что и Грозный.

В Европе, которая считается образцом добродетели и справедливости, примерно за тот период, который совпадает с правлением Ивана Грозного, было казнено 378 тысяч человек, а в России при Иоанне Грозном были казнены 5-7 тысяч, в том числе и за уголовные преступления.

Законам Генриха VIII, в результате так называемых огораживаний, в Англии появились толпы нищих и бродяг. Общинные земли – пастбища и леса – стали представлять немалую ценность. На них разводили овец, чтобы продавать их шерсть для производства сукна. А разорившиеся крестьяне в одночасье сделались люмпенами без всяких средств к существованию.

Лишенные жилищ и средств к существованию крестьяне считались бродягами – безнравственными людьми, которые не желают работать. В законах Генриха VIII сказано предельно ясно: «милостыню соизволяем собирать только старым и убогим нищим, остальные же, к труду пригодные бродяги подлежат бичеванию, с принесением клятвенного обязательства возвращения на родину и занятия трудом, пойманный во второй раз бродяга подлежит бичеванию с отрезанием уха, пойманный в третий раз – казниться как преступник».

В итоге по законам Генриха VIII только за «бродяжничество» было повешено 72 тысячи насильственно согнанных с земли крестьян. Это 2/3 населения тогдашнего 100-тысячного Лондона!

Ивана Грозного обвиняют и в жестоком обращении со своими женами. Жестокость имела место быть. Но заточая жен в монастыри, Грозный царь хотя бы не лишал их жизни. Тогда как Генрих Восьмой, например, английский король, который родился на 21 год раньше царя Ивана и также был многоженцем, избавлялся от надоевших законных спутниц жизни одним проверенным способом – казнью.

В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100 тысяч человек.

В 1558–1603 годах в Англии правила королева Елизавета. Но в учебниках «почему-то» не называют числа «еретиков», истребленных в годы правления Елизаветы. Как свидетельствует энциклопедический словарь Гранта, за годы правления Елизаветы в Англии было казнено 89 (!) тысяч человек. Сколько людей изгнали за океан, сказать трудно. Историки называют цифры от 100 до 300 тысяч.

Елизавета – современница Ивана Грозного, на ней он даже одно время подумывал жениться. Но в европейской историографии Иван Грозный – это чудовище на троне, а Елизавета – великая королева, при которой совершено много чудесного и замечательного.

Оливер Кромвель – прогрессивнейший по тем временам демократ. При нем Англию объявили республикой, провели всяческие реформы.

По подсчетам ирландских историков, был убит каждый седьмой ирландец – и женщины, и дети, и старики.

Впрочем, приводятся порой и более страшные цифры: убита пятая часть или четверть ни в чем не повинных ирландцев.

Время было такое? Наверное… Но Кромвель – современник Алексея Михайловича Тишайшего, второго царя из династии Романовых. На Руси почему-то время было другое. После очередного восстания 1688–1691 годов ирландцев лишили всех политических прав просто за то, что католики. Образование на ирландском языке было запрещено под страхом смертной казни. За голову учителя, тайно учившего говорить и писать по-ирландски, платили такую же сумму, как за голову волка.

Опять же – не было в России периода правления династии Романовых ничего даже отдаленно похожего. Ни лишения старообрядцев гражданских прав, ни запрета учиться по-татарски или по-мордвински. Дикари-с…

Во Франции дело обстояло ничем не лучше. Война протестантов-гугенотов (кальвинистов) и католиков порождала невероятное озлобление, и венценосные особы мало отличались от других… вот возможностей у них было больше.

В XVI веке королем Генрихом (Анри) II при парижском парламенте была учреждена так называемая Огненная палата. За три года она осудила около 600 протестантов-кальвинистов и гугенотов, многие из которых были сожжены.

Жестокость и коварство Екатерины Медичи хорошо известны: для устранения соперников в ход шло все – и нож, и яд. До 30 человек убила «лично» «королева-отравительница», без всяких религиозных или политических причин. Так, обычные мелкие дворцовые интриги.

На совести Екатерины Медичи и ее сына Карла IX – события ночи на святого Варфоломея 24 августа 1572 года, позже – печально знаменитой Варфоломеевской ночи. Французский король Карл IX лично участвовал в резне Варфоломеевской ночи, когда за одну ночь с 24 на 25 августа 1572 г. только в Париже было уничтожено около 2 тысяч человек. Тогда во Франции в течение двух недель погибло около 30 тысяч протестантов.

Страшная резня вынудила гугенотов защищаться. 4 гугенотские войны разрывали Францию до Нантского эдикта 1598 года и унесли до 100 тысяч человек. И не нашлось в стране силы, которая назвала бы Карла IX «Кровавым», а Екатерину Медичи «Отравительницей» или «Садисткой».

Во времена царствования Иоанна IV к смертной казни приговаривали за: убийство, изнасилование, содомию, похищение людей, поджог жилого дома с людьми, ограбление храма, государственную измену.

Для сравнения: во время правления прозападного Царя Петра “Великого” – смертной казнью карались уже более 120 видов преступлений!

Каждый смертный приговор при Иоанне IV утверждался лично Царем. Смертный приговор князьям и боярам утверждался Боярской Думой.

Тем не менее, Иоанна Грозного сделали символом деспотизма. Причем острие обвинений направлено не только на личность Царя, но также на Россию и русских.

При этом западные правители – современники Ивана Грозного – являются высоко почитаемыми историческими личностями. А вот Царь Иоанн воспринимается как тиран и деспот.

Здесь важный момент идеологии всех западных государств – в литературе для массового читателя описывать только позитивные стороны истории и отражать достижения своей страны и народа. О кровавости упоминать «пунктиром»… А в России такой установки нет! Мы и сами легко говорим о себе плохо и иноземцам не мешаем. Нас поносят, а мы поддакиваем. Это при том, что русская история не БОЛЕЕ, а существенно МЕНЕЕ кровава, чем история стран Европы!

Миф о российской жестокости, раздуваемый западными соседями, находил благодатную почву и на родной земле. Долголетняя внешняя политика уступничества и соглашательства с Западом укрепила этот миф.

ОПРИЧНИНА

Да, XVI век в России отмечен репрессиями Ивана Грозного.

Когда молодого великого князя венчали на царство, Боярская Дума не ожидала от него большой самостоятельности. Но постепенно государь вышел из-под контроля бояр и сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Царь, стремился поставить под контроль боярское своеволие, склонное к коррупции, корысти и измене. Поскольку бояре стали служить не Богу, а мамоне, и думали только о своих правах и привилегиях. На борьбу Иоанна Грозного с боярами народ смотрел как «на выведение измены».

Центральное место в истории того времени занимает его опричнина.В политическом смысле опричнина была тем, что сейчас называется чрезвычайным положением. Царю предоставлялось право без совета с Боярской Думой судить и казнить изменников и еретиков, реквизировать их имущество, отправлять в ссылку. Освященный собор вкупе с Боярской Думой утвердил эти особые полномочия.

Опричники напоминали собой военно-монашеский орден, предназначенный для защиты единства государства и чистоты веры. Александровская слобода была перестроена и являлась подобием монастыря. При поступлении на опричную службу давалась клятва, напоминавшая монастырский обет отречения от всего мирского. Жизнь там регламентировалась уставом, составленным лично Иоанном, и была строже, чем во многих настоящих монастырях.

В течение 7 лет в Московском государстве пылал «пожар лютости». За 7 лет жертвами этого смутного времени стали, по разным подсчетам, от 5 до 7 тысяч человек. Но за всё время правления Иоанна , население выросло на 30-50 % и составило 10-12 млн человек.

Государственной целью опричнины было уничтожение родовитого боярства, ориентированного на сепаратизм и удельные притязания, и замена его дворянством – новым сословием служилых людей, награждаемых государем исключительно за верную службу государству.

Стремление создать войско, непосредственно подчиненное Царю, было связано еще и с тем, что боярские семьи, претендовавшие на власть, имели собственные наемные вооруженные отряды.

У Ивана Грозного были причины «опаляться» на бояр.Когда Иоанну было 3 года, при странных обстоятельствах 3 декабря 1533 года умер его отец – Великий князь Василий III, еще через 4 года была отравлена его мать, Великая княгиня Елена Глинская (3 апреля 1538 года).

Восьмилетний мальчик осиротел. Началось «боярское царство», время борьбы за власть между князьями Шуйскими (Рюриковичами) и Бельскими (Гедиминовичами). С 1538-го по 1543 год Москва была местом насилий и кровопролития, заговоров и переворотов. В этой смуте про ребенка как бы забыли, что и спасло ему жизнь. Ребенка забывали покормить, сменить ему рубашку, грубо отпихивали, кричали на него.

Жизнь Ивана и история России могла повернуться по-другому, если бы не трагический финал первого, 17-летнего счастливого брака с красавицей-женой Анастасией Романовой. Всю жизнь Иван был уверен: его первую и любимую жену отравили! Долгое время историки дружно считали это убеждение проявлением душевной болезни. Якобы подозрителен был царь сверх всякой меры, видел крамолу и там, где ее в помине не было.

Вот только такой факт… Когда в 1960-х годах была вскрыта царская гробница, специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили в костях царицы и в ее прекрасно сохранившейся темно-русой косе следы ртути, превышающие норму в несколько десятков раз. Загрязненными даже оказались обрывки савана на дне саркофага. В Средние века именно соли ртути были главным методом устранения врагов при европейских дворах, знаменитых своими интригами.

Заговоры и измены стали преследовать Царя и царскую семью:

- в марте 1553 года, во время тяжелой болезни Царя, двоюродный брат Царя Владимир Старицкий пытался организовать государственный переворот с целью захвата власти.

- летом 1554 года пытался бежать в Литву, но был схвачен князь С. Лобанов-Ростовский – член Боярской Думы. Он сам и его родня – князья Ростовские, Лобановы и Приимковы собирались отдаться в подданство польскому королю и вступили с ним в переговоры, чтобы обсудить условия измены.

- особенно потрясла Царя бегство в Литву и вступление в польскую армию, участвовавшую в войне против России, князя Андрея Курбского, которого он ценил не только как воеводу и государственного деятеля, но и как личного друга.

- марте 1553 года погибает Царевич Дмитрий.

- В 1569 году был раскрыт серьезный заговор против Царской семьи. «В записках иностранцев есть упоминание о якобы готовившемся двоюродным братом Царя Владимиром Старицким заговоре и что хотел он извести всю царскую семью именно ядом, для чего подкупил (за 50 рублей) одного из царских поваров»

- в этом же 1569 году, умирает вторая жена Царя, Мария Темрюковна, и Государь считает, что ее тоже отравили.

Совсем иначе обстояло дело с отравлением Грозного Царя и его старшего сына (которого Грозный якобы убил посохом). Их травили медленно, быть может, 10 и более лет..

Недаром царевич Иоанн был болезненным и задумывался о смерти уже – в 16 лет. Наличие в его организме дозы ртути, в 32 раза превышающей норму, едва ли оставляет сомнение в причине этой загадочной «болезненности»

«Те историки, которые стали бы настаивать на беспредельной ярости Ивана Грозного, должны бы задуматься над тем, насколько антигосударственно были в это время настроены высшие классы, значительная часть боярства и духовенства: замысел покушения на жизнь Царя был тесно связан с отдачей врагу не только вновь завоеванной территории, но и старых русских земель и богатств Московской державы; дело шло о внутреннем подрыве, об интервенции, о разделе великого государства».Р.Ю. Виннер (1922г)

Со временем боярство с помощью опричнины излечилось от сословной спеси, впрягшись в общее тягло. Но излечилось не полностью. И впоследствии в царствование Феодора Иоанновича (1584-1598), и в царствование Годунова (1598-1605) часть бояр продолжала «тянуть на себя». Эта закономерно вело к предательству, и 21 сентября 1610 года, боясь народного мятежа, боярская верхушка тайно ночью впустила в Москву оккупантов – 800 немецких ландскнехтов и 3,5-тысячный польский отряд Гонсевского.

И.В. Сталин – ” Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее.”

За годы правления Ивана Васильевича Московское государство превратилось в Великое Царство и были проведены важные административные реформы:

Были присоединены к Москве:

1. Казанское ханство (ныне территория Чувашии, Татарстана и Ульяновской области). В 1550-1551 Иван Грозный лично участвовал в Казанских походах. В 1552 г. покорена Казань, освобождены тысячи христианских пленников и обеспечена безопасность восточных рубежей. Тогда же Иоанн обрел прозвище- «Грозный»: «Не мочно Царю без грозы быти. Как конь под Царем без узды, тако и царство без грозы»;

2. Астраханское ханство (ныне территория Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии). Астраханское ханство было покорено в 1556 году;

3. Заселено северное Черноземье (территория Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей);

4. Завоеваны Северный и Центральный Урал, а также Западная часть Сибири.

5. Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам 13 января (по новому стилю) 1570 г.

6. Принял под свою власть первые народы Северного Кавказа, чьи князья пожелали служить Царю;

7. Грозный провел судебную реформу, принял Судебник «Сравнение Судебников показывает, что законодательство Ивана IV было более гуманно, нежели предыдущее и последующее. Царь не только стоял на страже закона, но не нарушал и установленные обычаи»;

8. Создал систему местного самоуправления (ввел земское самоуправление);

9. Создал регулярную армию (в 1556 г. Царь издал общее уложение о военной службе помещиков и вотчинников);

Сергей Бобровников