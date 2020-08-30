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БЧБ-флаг, Кастусь Калиновский – символы белорусской «оппозиции»

15:03. 30 августа 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

26 августа принял участие в записи программы «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу», полную запись которой можно посмотреть в первоисточнике.

Предлагаю вниманию подписчиков фрагмент в моим участием.

В прямом эфире «Прекрасной России Бу-Бу-Бу» рассказал, что представляют собой «символы протеста». В том числе — бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция:

«Почему флаг нужен сегодня? Потому что создаётся картинка «мы и они». Нужно яркое знамя, под которым объединяются люди. Поэтому достают флаг. Он, естественно, не только антироссийский — он антирусский. Потому что если вы откалываете часть народа, создаёте из этого государство под новым флагом и с новой идеологией, то это всегда направлено против того народа, от которого вы кусок отколете».
Скажи мне, кто твои герои и я скажу, кто ты…

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Источник: https://nstarikov.ru/bchb-flag-kastus-kalinovskij-simvoly-belorusskoj-oppozicii-118649

Метки: блог, Видео

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