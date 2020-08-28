Белорусский кризис поразил часть российского экспертного сообщества

Статья « Бездарная операция польских спецслужб. Почему провалился мятеж в Белоруссии » очень точно вскрывает характер работы польских спецслужб и описывает структуру белорусской оппозиции. Умалчивается лишь о том, что всё это гнездо прекрасно себя чувствовало все эти годы под крылом режима Лукашенко.

Диалог означает обязанность власти выслушать ультиматум оппозиции и подчиниться. Никакой другой повестки у диалога нет. Требование диалога, внешне безупречное — это троянский конь любого противостояния, разрешить которое методами давления по каким-то причинам не удалось, и требуется сменить тактику.

Сейчас, когда в РБ едва не случилась цветная революция, кризис отразился и на ангажированной части российского экспертного сообщества — оно стало продвигать тему диалога власти и оппозиции в Белоруссии.

Как известно, под видом экспертного сообщества функционирует институт пропаганды и продвижения определённых установок в интересах тех или иных правящих групп . В России сложился институт так называемых «батькиных экспертов», защищающих суверенитет Белоруссии от России и настаивающих на согласии РФ на нейтральный статус Белоруссии.



Верно описаны польские влажные мечты по поглощению Белоруссии как этапа возрождения Речи Посполитой.

Но и здесь делается тот же ошибочный вывод о необходимости диалога и референдума о геополитическом выборе Белоруссии: «Будет ли это развитие Союзного государства или вообще вхождение Белоруссии в состав России на правах автономии, будет ли это поворот в сторону ЕС и НАТО, решать должен народ.



А то, что народ в Белоруссии умный и понимающий, мы уже увидели. Ждем заявлений президента Лукашенко по этому поводу».

Читаешь такое — и руки опускаются. Какой референдум? Какой народ? Тот, которому 15 лет промывали мозги по поводу олигархической, бедной, агрессивной и грязной России на фоне чистой, справедливой и сытой Белоруссии?



Тот, который теперь носит БЧБ-флаги и польско-литовский герб? А сейчас смотрит на то, как появляются флаги ЕС? А что делать с референдумом на Украине о сохранении СССР? И потом сразу вслед за этим о выходе из СССР? Или там народ попался глупый?

И кто проведёт такой референдум? Те, кто все годы в Белоруссии искоренял русский язык, насаждал мову, латиницу, костёлы и белорусизацию? И это на полном серьёзе предлагается?

В России существует экспертное сообщество, продвигающее в том или ином виде идею суверенитета Белоруссии от России. Это сепаратистское движение, надо сказать это прямо, и его группа поддержки в России или не ведает, что творит, или работает в интересах сохранения Белоруссии в виде офшорного ландромата, где Запад определяет правила игры.

В Белоруссии у России нет ни возможности, ни необходимости для диалога с Западом. Здесь Запад — смертельный враг России, и переговоры с ним возможны лишь как ширма острейшей геополитической войны.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встречался в Литве с Тихановской, содержание беседы с которой остаётся в тайне. «Целью этой встречи было прислушаться, услышать, что думают жители Белоруссии, и посмотреть, что они делают, чтобы получить право выбора» — говорит Биган по итогам встречи.

То есть, по Бигану, мнение Тихановской — это мнение белорусов. На самом деле это инструкция марионетке и тест на результативность собственной пропаганды. Потом Биган поехал в Россию, где встречался с Сергеем Лавровым и его заместителями. Тема — Белоруссия.

Это с Биганом нам предлагается вести диалог? О чём? Понятно, когда это делает Лавров, то это дипломатическая игра. Зондаж позиций сторон. Но кому и зачем надо перевести игру в реальную политику? Мы уже забыли горбачёвские Рейкьявик и Мальту? Есть предложение повторить?

Электорат Запада в Белоруссии — это объект российского информационного воздействия и нейтрализации, а не субъект для переговоров, опросов и компромиссов. Тем более не субъект для переговоров неопределившийся электорат, которому безразлично, под каким флагами он выходит свергать Лукашенко и из каких каналов черпает указания.



Полагаться на мнение слепого и не понимающего суть игры народа — это демагогия лукавых политтехнологов, которые превращают референдум в средство обмана и манипуляции.

Россия не ведёт переговоров о восстановлении своей разрушенной территориальной целостности.



Россия добивается восстановления этой целостности. Ошибки в понимании этой истины порождают неверные рекомендации, в лучшем случае сеющие ненужные иллюзии, а в худшем ведущие к геополитическим катастрофам необратимого характера.



От заблуждений подобного рода пора решительно отказаться, как от детских болезней, неуместных в зрелом возрасте взрослого человека.

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