Список претензий Запада к России все время растет. Москва виновна в отравлении Алексея Навального. Виновна во вмешательстве в дела Белоруссии. А ранее – в дела Украины. Виновна во вмешательстве российских хакеров, естественно, по указанию Кремля, в президентские выборы в США – как в 2016 году, так и сейчас. Виновна в трагедии со сбитым шесть лет назад над Донбассом малазийским «Боингом». Можно еще много чего перечислить. В общем, кругом виновна.

Однако самым удивительным, на мой взгляд, стало то, что «руку Кремля» снова усмотрели в истории с крушением польского президентского самолета в небе над Смоленском в 2010 году. При этом опять же не совсем понятно, каким образом «коварные русские» сумели организовать эту ужасную катастрофу, в которой тогда погибло почти все руководство Польши. Сначала утверждалось, что в самолет польского президента была заложена взрывчатка в тот момент, когда он за несколько месяцев до крушения находился на профилактическом ремонте в России. Но теперь обвинять во всем начали смоленских авиадиспетчеров, которые, дескать, чуть ли не намеренно разрешили экипажу посадку в аварийных условиях.

Вся эта история десятилетней давности уже была подробно разобрана экспертами, а затем и СМИ. Повторять все приведенные тогда причины, на мой взгляд, было бы излишне. Наиболее вероятная версия заключается в том, что диспетчеры предупреждали об опасности экипаж, и сами летчики указывали на то, что стоит уйти на запасной аэродром. Но вмешались находившиеся на борту представители польского руководства, направлявшиеся в Катынь на траурное мероприятие. И пилоты были вынуждены подчиниться, проигнорировав опасность, что и привело к трагедии.

Однако все эти, как я уверен, логичные объяснения, которые даются российской стороной, никого не убеждают как в Варшаве, так и в целом на Западе. Россия уже назначена виновной. Причем виновной во всем, а не только в крушении польского президентского самолета.

И за все это, как указывается, Запад просто обязан наложить на Москву санкции как экономические, так и адресные – против конкретных политиков и госчиновников.

Главная такая санкция, как известно, состоит в том, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом, в частности, говорится в принятой несколько дней назад Европарламентом резолюции под названием «Ситуация в России и отравление Алексея Навального». Ее смысл – необходимость для демократической Европы пересмотреть в целом отношения с Москвой и вернуться к прежнему, привычному для русофобских сил, курсу на открытую конфронтацию с Россией. Так, как это было в годы холодной войны.

Надо сказать, что далеко не вся нынешняя Европа принимает подобный поворот в отношении Москвы. Но тем не менее голосование состоялось. Резолюцию поддержало подавляющее большинство депутатов – 532, против 84, воздержались 72.

Понятно, что документы, принимаемые Европарламентом, далеко не всегда реально определяют политический курс Евросоюза. Существуют еще Еврокомиссия и Евросовет.

При этом очевидно, что самой Европе, и прежде всего Германии, крайне не выгодно останавливать уже почти готовый газовый проект. Во-первых, в него вложено, в том числе и немало финансовых средств европейцев. Во-вторых, «Северный поток-2» призван сделать Германию важнейшим транзитером газа для многих европейских стран. Ведь газопровод пройдет через территорию Германии в Австрию и далее на юг и юго-восток континента. Такой транзит обещает серьезные доходы и для немцев. И не только для них. Российский газ в нынешних условиях – самое дешевое топливо для ряда европейских стран. Его поставки обещают не только возможное снижение счетов за отопление для многих европейских домохозяйств, но и рост экономики стран в целом. Ведь газ в Европе используется и для работы промышленных предприятий, электростанций и так далее.

Ко всему прочему, согласно заявлению, сделанному несколько дней назад в бундестаге премьер-министром земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэлой Шлезвиг, степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет уже 97%, и для Германии, а также для всей Европы это крупнейший за последние годы инфраструктурный проект.

Тем не менее, как показывает голосование в Европарламенте, может случиться и так, что все эти доводы определенная часть европейской элиты отвергнет. Безусловно, голосование не является отражением настроений всех европейцев, но все же оно, безусловно, показывает в каком направлении могут развиваться отношения между Россией и Евросоюзом, и даже между Россией и странами Запада в целом.

В адрес Москвы идут сплошные претензии. Их число уже зашкаливает. И я, например, все чаще ловлю себя на мысли, что подобного в послевоенном мире еще не было.

Нет, безусловно, бывали кризисы в отношениях между Москвой и Вашингтоном, или между Москвой и европейцами. Достаточно вспомнить ситуацию вокруг Кубы в начале 1960-х годов, после решения СССР разместить на острове советские ракеты. Был «берлинский кризис». Сложными были отношения между НАТО и Варшавским договором в середине 1970-х, когда в Европе начали размещаться американские ракеты средней дальности. Или взять 1980-й год, когда практически до нуля упали отношения между СССР и Западом в связи с событиями в Афганистане, а тогдашний президент США Рональд Рейган вообще называл Советский Союз «империей зла».

Но все же, вспоминая все послевоенные десятилетия, столь мощного пропагандистского наступления на Москву, как сейчас, мне на память не приходит. Причем почти единого, сплоченного наступления США и Европы. Тем, кто выступает против, быстро затыкают рот.

Создается впечатление, что начался своеобразный пропагандистский «крестовый поход на Восток». И еще, что своим натиском, упорством и, безусловно, наглостью Запад пробует нас «на слабо». А вдруг «прогнемся»?

Как мне кажется, в Москве, безусловно, понимают, что наши отношения с Западом обещают быть очень непростыми, скорее всего, довольно долгое время. И, надо сказать, принимают все это как данность. Хотя, конечно же, отношение к происходящему в нашем обществе не всегда одинаково. Большинство указывает, что надо крепиться, многое уже переживали. Но кое-кто и рекомендует «лучше прогнуться». Ведь российское общество неоднородно. В нем существуют разные силы. В том числе и те, кто искренне полагает, что России сегодня необходимо принять все условия Запада. То есть, как указывается, в любом случае ориентироваться исключительно на европейские ценности. А иначе страна, дескать, вернется в «дикое поле».

Существует также серьезная часть административной и деловой элиты, которой в целом ценности эти не так и важны. Зато она полностью сориентирована на западные банки, в которых держит деньги. Причем не всегда честно заработанные. Сориентированы она и на дорогую недвижимость, купленную где-нибудь в Лондоне или Париже, а возможно, на теплом побережье в Майами или на Лазурном берегу.

И дело здесь не только в том, что все эти люди опасаются, что в связи с обострением отношений с Западом их могут не выпустить из России, где они продолжают делать деньги, к их банкам и дворцам. Нет, выпустят, если, конечно же, не обнаружится нарушений ими Уголовного кодекса. Но появился и страх иной: а что если власти западных государств попытаются давить на Москву путем ограничений допуска выходцев из России к их зарубежным банковским счетам и недвижимости?

В таком случае могут и не помочь заверения, что ты, дескать, – «свой». Скажут тебе в ответ: раз «свой», тогда давай, помогай нам, дави на свои власти, пусть не мешают нам решать вопросы с поставками американского газа в Европу, или с прозападной переориентацией Белоруссии и других постсоветских государств.

А, между прочим, российский президент еще несколько лет назад предупреждал, что следует возвращать деньги в родные, российские банки, а то потом можно «замучаться пыль глотать».

Как реальная угроза прозвучали на том же заседании Европарламента предложения ряда депутатов ввести санкции против коррумпированных чиновников в соответствии с итогами расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Такие инициативы со стороны представителей Запада действительно могли напугать кое-кого в России.

И сейчас очевидно, что ополчившиеся на Москву новые потенциальные «крестоносцы» пытаются по максимуму использовать такой «испуг», поразивший нашу «пятую колонну».

Среди политиков и чиновников в стране, как это часто происходит, находятся и так называемые колеблющиеся. То есть те, кто выжидает, как повернутся события¸ к какой стороне присоединиться, чтобы не проиграть. Им сейчас Запад обещает «райские кущи». Дескать, определяйтесь в «нашу сторону».

Однако, как сейчас выясняется, подобные обещания, например, в той же Белоруссии сегодня действуют не так безоговорочно, как в свое время это было на Украине. Ведь печальный опыт этой страны находится у всех перед глазами. Многие помнят, что Майдан в Киеве первоначально также начинался с обещаний Запада превратить страну в ветающее свободное государство с высокоэффективной экономикой. Люди тогда так же восстали против несправедливости и коррупции, то есть против «золотых батонов» Януковича и за «кружевные трусики», которые якобы существуют только в Европе. Что получилось? Чего добились украинцы? Разорение страны, закрытие предприятий, потеря рабочих мест, война на Юго-Востоке и т.д.

Однако теперь уже к белорусам посредством тысяч телеграмм-каналов обращается еще пару месяцев назад никому не известная Светлана Тихановская. Она призывает их выходить на улицы и бунтовать. Призывает свергать власть.

Демонстрации против режима Лукашенко продолжаются. И, конечно же, как это обычно в таких случаях бывает, люди «хотят как лучше». Причем искренне. Но, как предупреждал еще четверть века назад тогдашний глава правительства России Виктор Черномырдин, очень даже часто случается, что «получается как всегда».

А именно всегда на постсоветском пространстве цветные революции не только не приносили желаемых народом целей, но и заканчивались экономическими кризисами и часто приходом к власти совсем уже бессовестных политиков.

К тому же все более становится ясно, что Москва совершить прозападный переворот в Белоруссии не позволит. При этом вовсе не потому, что Кремлю так уж мил режим Лукашенко в Минске, как это часто утверждают на Западе. Совершенные им за последние годы ошибки, приведшие к нынешней ситуации, для Москвы очевидны. Но необходимо защитить белорусский народ, чтобы он не свернул на тот путь, по которому уже, с подачи Запада, проследовал другой наш братский народ – украинцы. К тому же Белоруссия – это сопредельное с нами государство. И от ситуации там во многом зависит спокойствие и стабильность в самой России. То есть это наши «красные линии», и Западу следовало бы это понять.

Тем не менее позиция Москвы в отношении Белоруссии явно вызывает почти что истерику в ряде европейских столиц. Прежде всего, это касается так называемой молодой Европы, а конкретно, Польши, прибалтийских государств и еще некоторых восточноевропейских стран. У них в отношении Белоруссии свои планы… Именно эта «европейская молодежь» и пытается давить на партнеров по Евросоюзу. На мой взгляд, такая их активность в последние месяцы частично и объясняет становящийся все более очевидным антироссийский курс в Европе и в целом на Западе. То есть, если бы не было инцидента с Навальным или событий в Белоруссии, «молодая Европа» выдумала бы что-то еще. Вытащила бы «из нафталина» какие-то уже забытые «преступления Москвы». Как сейчас это происходит, например, с уже вроде забытой всеми историей с крушением польского самолета под Смоленском.

Очевидно, что более традиционная Европа, в лице тех же Германии или Франции, иной раз пытается отбиться от «навязчивой молодежи». Обычно лениво, но в случае с «Северным потоком-2» довольно активно.

Однако все равно Европа в лице своих политиков и чиновников далеко не всегда опирается на реальную ситуацию, а имеет дело с придуманной, часто ими же самими, Россией. Отсюда и упорство с санкциями, отсюда и кажущаяся уверенность, что Москва «прогнется».

Даже при условии, что против нее выдвигаются откровенно надуманные обвинения.

Что ж, как говорится, мечтать не вредно…

Андрей Правов

http://voicesevas.ru/news/54506-nas-probuyut-na-slabo.html

Источник: http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/nas_probujut_na_slabo_361.htm