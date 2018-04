Афёра „Джемини”: Не с орбиты вы вернулись, ребята!

Рассмотрены полностью автономные полёты в тесных кораблях, в которых космонавты находились всё время полёта и в которых:

а) вредное действие невесомости усиливалось гиподинамией от тесноты;

б) отсутствовали профилактические тренажёры и костюмы.

Именно к такой категории относятся все декларированные со стороны НАСА полёты «Джемини». Поэтому сопоставление самочувствия первых советских космонавтов и членов экипажей «Джемини» сразу после возвращения даст нам богатую почву для выводов.

1. Возвращение «Востока – 2» и «Союзов – 7, – 9 и – 19»

(1, 5, 18 и 6 суток).

Состояние космонавтов – тяжёлое и очень тяжёлое!

До начала полётов советских космонавтов «невесомость представлялась даже полезной для организма: К. Циолковский уверял, что она приятная и способствует укреплению здоровья, а более поздние авторы предлагали даже отправлять на орбиту стариков, чтобы продлить им жизнь. С первых же реальных шагов в космос картина начала меняться. Если первые кратковременные полеты внушали оптимизм, то после 18 – суточного полета «Союза-9» в июне 1970 года выяснилось, что невесомость способна убить» [2]. Рассмотрим 4 советских полёта на орбиту с длительностью от 1 до 18 суток.

1) 1961 г. Г. Титов, «Восток – 2», 25 часов на орбите.

На четвёртом витке - «самочувствие «хреновое»!

Илл.1. Б. Волынов и И. Куренной рассказывают о полёте советского космонавта Г. Титова

https://youtu.be/sNXbmvehuYo?t=21m10s

12 мая 2010 года на Ютубе был выложен почти часовой фильм о полёте второго космонавта планеты – «Герман Титов. Первый после Гагарина», https://youtu.be/sNXbmvehuYo?t=21m10s . Вот что рассказали об этом полёте два безусловно компетентных свидетеля лётчик – космонавт Б. Волынов и генерал – лейтенант Космических войск И. Куренной. Их слова дополняет дикторский текст:

Б. Волынов:«У Юры ничего не было за один виток. Вроде всё нормально. Начиная с шестого витка у к-а-ж-д-о-г-о (интонационное выделение Волынова – А.П.), кто появляется в космосе, возникают вестибулярные расстройства. Герман первый попал в эту ситуацию, когда не хочется есть, спать, много чего не хочется. Очень трудное состояние здоровья. Никто ведь не предупреждал и никто не знал об этом».

Диктор: «Титов первый испытал на себе тошноту, с которой нельзя справиться. Когда началась рвота, Титов честно ответил на вопрос Земли о самочувствии: «Хреновое!».

И. Куренной: «У него началась рвота, и эта рвотная масса, он даже мне рисовал, как она ему шею окутала. Понимаете? Вот он с трудом от этого избавился».

2) 1969 г. А. Филипченко, В. Волков, В. Горбатко, «Союз – 7».5 суток на орбите.

«Просто поднять руку – стоило немалых усилий»; «сам идти я не мог»

В октябре 1969 года полетел «Союз – 7». Экипаж — А. Филипченко, В. Горбатко, В. Волков. Летали 5 суток.

А. Филипченко вспоминает [1]: «…срабатывают двигатели мягкой посадки. С трудом протягиваем вдруг потяжелевшие руки. Ноги тяжеловаты и заметно непослушны. Вадим (Волков) слегка побледнел, его покачивает.

В гостинице – медосмотр. Когда я лег на кровать, казалось, что она проломится подо мной. Я чувствовал себя как бы налитым свинцом. Просто поднять руку – стоило немалых усилий.

Ощущение покачивания оставалось довольно долго. Когда поехали на пресс-конференцию, наша «моряцкая» походка обратила на себя внимание всех присутствующих. И мне пришлось отшучиваться».

В. Горбатко рассказывал [1]: «После первого полета сам идти я не мог. Будто на плечах у меня сидят два человека, а земля все время уходит из-под ног. А когда ложишься, то на грудь такая тяжесть наваливается, что дышать невозможно и, кажется, что сейчас куда-то провалишься».

Таким образом, у всех трёх членов экипажа «Союза-7» после приземления были существенные нарушения функций вестибулярного аппарата,чувствительные для них самих и заметные не только медикам, но и всем окружающим.

3) 1970 г. Драма «Союза – 19». А. Николаев, В. Севастьянов, 18 суток на орбите.

Предынфарктное состояние сразу и два инфаркта вдогонку.

«Встать мы не могли. На носилках нас занесли в вертолет. Николаева еле откачали. Севастьянов ползёт на четвереньках. На носилках и вынесли».

19 июня 1970 года космонавты В. Севастьянов и А. Николаев приземлились после 18 – суточного полёта.



К концу полёта космонавты так свыклись с невесомостью, что на 16 –е сутки полёта даже просили «Землю» продлить им полёт и продуктов на этот случай «сэкономили» [1]. Слава богу, «Земля» на это не пошла.

Корабль очень мягко сел на свежую пашню. Но когда спасатели открыли люк корабля, то состояние космонавтов было просто драматическим [1]:

«Когда приземлились, нам было очень тяжело. Встретили нас быстро. Андрияна вытащили, а я вылез сам, но спуститься не могу. Еле дотерпел, пока меня сняли. Андриян сидит и утирает лицо землей, а по пыльным щекам стекают слезы. Встать не могли. На носилках нас занесли в вертолет. Летим. И вдруг врачи к Андрияну кинулись. Я на четвереньках подполз — а он без сознания. Еле откачали… Так нас на носилках и вынесли».

На следующий день экипаж «Союза – 9» самолетом был доставлен из Караганды на аэродром Чкаловский, а оттуда в профилакторий Звездного городка под неусыпное внимание лучших врачей страны. Период острой реадаптации у космонавтов продолжался более двух суток. Более шести суток они не могли встать и самостоятельно ходить».

Начальник ЦПК генерал Н.П. Каманин так описал встречу космонавтов на «Чкаловском» [1]: «Решили, что перед выходом космонавтов я поднимусь к ним.



Я знал, что они тяжело переносят возвращение на Землю, но не рассчитывал увидеть их в таком жалком состоянии: бледные, опухшие, апатичные, без жизненного блеска в глазах – они производили впечатление совершенно изможденных, больных людей. Николаеву я сказал, чтобы он сократил свой рапорт.



После рапорта он обнял и поцеловал жену и поднял на руки Аленку. От напряжения он сильно побледнел и еле удержался на ногах. Мы, не мешкая, усадили Николаева и Севастьянова в автомашины, доставившие их в Звездный. Все поняли, что сейчас им нужны отдых и забота врачей».

Организм более молодого по возрасту Севастьянова пострадал меньше, и вскоре он совершил второй полет. Николаев же за год перенес два инфаркта, и больше в космос не летал[1].После драматического финала «Союза – 9» в СССР полётов такой длительности в автономных кораблях не проводилось.

4) 1975 г. «Союз – 19».6 суток на орбите. А. Леонов, В. Кубасов на носилках – уникальный советский служебный снимок.

Дополним воспоминания космонавтов рассказом ветерана космодрома Байконур (Тюра – Там) Н.В. Кузнецова [3]:

«В 1965-67 годах я работал на полигоне НИИП – 5 (площадка №1). Полигону был придан авиаполк, в задачи которого входили и спасательные операции космонавтов. Как правило, капсула засекалась еще в момент ее спуска на парашюте. Медики извлекали космонавтов из капсулы и укладывали их на специальные носилки, так как идти они не могли . Некоторым делали даже уколы, укрепляющие тонус. Космонавтов на вертолете доставляли в реанимационное отделение госпиталя. Затем их переправляли в Звездный. Там полтора-два месяца их обследовали. И лишь после этого направляли на санаторно – курортное лечение».

Интересно обо всём этом читать, но ещё интереснее – увидеть. 21 июля 1975 года, пробыв 6 суток на орбите, приземлился корабль «Союз – 19». На илл.2 показана фотография, снятая вскоре его после посадки [4]. Она уникальна тем, что заимствована не из СМИ, а из служебного отчёта. Мы видим, что только что приземлившиеся советские космонавты действительно лежат на носилках и над ними хлопочут врачи. И это после «всего» шести суток полёта.

Илл.2. Служебная фотография 1975 года, опубликованная в 2000 г.

Оригинальная подпись (сокр.): «21 июля 1975 г. Приземлились А. Леонов и В.Кубасов. Съемку – отчет ведет И. Давыдов» [4].

Автор фотографии – начальник отдела ЦПК И.В. Давыдов. Скопировано автором статьи 24.8.2015

Почему же так тяжело давались первым космонавтам возвращения на Землю после не очень длительных по нынешним меркам полётов? Вот что об этом рассказано в [1]:

«Сегодня это может показаться мелочью – летали и по полтора года… Однако нужно вспомнить, что тогда летали в корабле «Союз» с объемом отсеков всего около 8 кубических метров. Как бороться с воздействием невесомости в длительных полетах – еще никто не знал. Не было ни «бегущей дорожки», ни «велоэргометра», ни нагрузочных костюмов «Пингвин». Летали в обычных шерстяных летных костюмах. Да и медикаментов соответствующих тоже не было. Из-за отсутствия физической нагрузки во время пребывания на борту организмы космонавтов оказались совершенно не подготовленными к посадке».

Добивал здоровье космонавтов именно спуск, когда на ослабший организм, КАК УДАР, обрушиваются перегрузки, доходящие до восьми земных сил тяжести. Стоит ли удивляться, что старший по возрасту А. Николаев в момент приземления оказался в «предынфарктном состоянии», а В. Севастьянов проявил свою молодость тем, что смог передвигаться по вертолёту на четвереньках?

В тесном корабле вред от невесомости в огромной степени усиливается влиянием гиподинамии – малоподвижности тела. Негде как следует размяться. Теснота! Поэтому и не было (и сейчас нет) на кораблях никаких тренажёров. Невесомость и гиподинамия СООБЩА и беспрепятственно разрушали здоровье космонавтов.Поэтому для объективности последующего сопоставления нужно помнить, что, как уже отмечено во введении (часть I) «Джемини» каждому члену экипажа отведено в 3,5 раза места меньше, чем «Союзе». Так что, если в «Союзе» космонавты жалуются на тесноту, то в «Джемини» теснота и гиподинамия просто ужасны.

Есть ещё одно немаловажное преимущество у «Союза» перед «Джемини». В «Союзе» есть санузел для отправления естественных нужд в условиях невесомости. А это далеко не простое устройство. В общем, в «Союзе» предусмотрен минимальный набор человеческих условий.

Ничего этого в «Джемини» нет! Про тесноту «Джемини» мы уже говорили, а для отправления естественных нужд в «Джемини» предназначались памперсы и полиэтиленовые мешки [4]. Можно предположить, что будь полёты «Джемини» настоящими, то к концу полёта их экипажи очень дурно бы пахли.

Такая полезная секретность!

Согласно авторитетнейшему заключению главврача ЦПК В. И. Лебедева [5]: «Нарушение психомоторики отмечается в первые часы и дни у всех космонавтов по возвращении на Землю».

Примечание. Медицинский термин «психомоторика» обобщает целый класс явлений [6]. В рамках данной статьи мы используем следующий упрощённый вариант. Всё что написано выше про поведение В. Севастьянова, А. Николаева, А. Филипченко, В. Волкова, В. Горбатко и про других советских космонавтов, тяжело перенесших возвращение – это плохая психомоторика. А твёрдый уверенный шаг, нормальное чувство равновесия и ощущение силы тяжести у американцев (см. ниже) – это хорошая (нормальная) психомоторика.

Но в открытых источниках информация об истинном самочувствии советских космонавтов появилась через десятки лет после их первых, а в 60 – е годы советские СМИ публиковали стереотипные сообщения совершенно иного рода. Вот, например, сообщение ТАСС о возвращении «Союза – 7» [7]:

Илл.3. Сообщение ТАСС о приземлении «Союза – 7». [7]

Скопировано автором статьи 24.8.2015

А на самом деле – Горбатко «сам идти не мог», у Филипченко ноги были «тяжеловаты и заметно непослушны», Волков «слегка побледнел и его покачивало». Что касается приземления «Союза – 9», то автор данной статьи (современник тех событий) не видел ни одного сообщения ТАСС, ни одного упоминания в СМИ о том, что Николаева реанимировали в вертолёте по пути в госпиталь, в то время, как Севастьянов космонавт полз к товарищу единственным доступным ему способом передвижения – на четвереньках.

Итак, истинное состояние здоровья советских космонавтов и в полёте, и после приземления было засекречено. Поэтому официальная советская информация тех лет – не тот источник, на который стоит опираться.



Сегодня это ясно, но в 60 – е годы для подавляющего большинства советских людей это было неизвестно. И, что особенно важно в контексте данной статьи – вряд ли это было известно в НАСА. Ведь, советская секретность была на высоте, а своего человека американцы запустить человека на орбиту не могли [8].



Вполне вероятно, что в значительной мере под воздействием сообщений ТАСС об «отличном или нормальном самочувствии советских космонавтов» и возникла общая схема многократных американских мистификаций с бодрыми возвращениями «астронавтов» из «космоса»:

Эти бодрые «сюжеты» НАСА растиражировало во множестве снимков и видеоклипов на своих сайтах, откуда те перекочевали и на другие сайты. Когда же истинная картина самочувствия настоящих космонавтов, возвратившихся из настоящего космоса, стала для НАСА ясна, вычистить все опубликованные «бодрые» сюжеты из всех уголков Интернета было уже не так просто.

Примечание. После того, как в СССР были созданы и стали использоваться орбитальные станции, отсутствие тренажёров и спецкостюмов на кораблях «Союз» никого не беспокоит. Потому что «Союз» уже давно работает лишь как своеобразное космическое такси между Землёй и станцией. Вы же не делаете зарядку в маршрутном такси. Сегодня маршрут – «Земля – МКС – Земля» это «такси» пролетает за 6 часов полёта туда и за 3 часа – обратно. Тренажёры же ждут космонавтов на станции.

2. «Джемини – 5» (8 суток), «Джемини – 7» (14 суток).

Откуда Вы вернулись, бодряки?

Согласно НАСА (см. введение) почти все полёты «Джемини» занимали не более 4-х суток, а то и короче. Только две миссии согласно НАСА продолжались настолько долго, что их можно сравнить с советскими длительными автономными полётами. Это – «Джемини – 5» (8 суток) и «Джемини – 7» (14 суток).

1965 г. «Джемини – 5», Г. Купер, Ч. Конрад, 8 суток от старта ракеты до возвращения «астронавтов»

После 8 суток, якобы проведённых на орбите, естественно ожидать, что неприятные последствия для членов экипажа «Джеини – 5» должны были проявиться более разительно, чем это было у космонавтов «Союза – 7» (5 суток на орбите) и «Союза – 19» (6 суток на орбите). Как говорится, готовь носилки! Но не таковы были супермены из «Джемини – 5»! С них 8 – суточная невесомость «стекла, как с гуся вода». Никаких нарушений психомоторики и уж, тем более, никаких носилок!

Посмотрим эпизод приводнения «Джемини – 5» (илл.4). В сокращении перевод английской подписи под снимком илл.4 гласит: «29 августа 1965 года. Л.Г. Купер и Ч.Конрад покидают свой космический корабль после его приводнения. Они перебираются на лёгкий плот с помощью флотских дайверов».

Для удобства сравнения автор данной статьи на снимок илл.4 и последующие фотографии бодряков из «Джемини» вмонтировал в качестве вставки уменьшенную фотографию советских космонавтов, лежащих на носилках после 6 – суточного полёта в корабле (илл.2).

Илл.4. 29 августа 1965 года. «Астронавт» покидает «Джемини – 5» после приводнения.

Photo credit: NASA. http://spaceflight1.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini5/html/s65-51653.html

Скопировано автором статьи 24.8.2015

Мы видим на илл.4, что «астронавт» уверенно и вполне самостоятельно перепрыгивает с одного резинового плотика на другой. А в океане при этом небольшое, но волнение, и плотики качаются. Но «астронавту» это – нипочём. А помощью флотских дайверов он, на самом деле, почти не пользуется. Двое дайверов плотик придерживают, чтобы не отплыл, но руку для страховки не предложат. А зачем, если на их глазах совершенно здоровый мужчина нормально перепрыгивает?

Через 20 – 30 минут спасательный вертолёт доставляет «астронавтов» на авианосец, и вот «астронавты» уже идут по палубе (илл.5). Без чьей – либо поддержки и таким же уверенным шагом, что и окружающие. Как обыкновенные люди, только в скафандрах. А они и есть обыкновенные! Потому что никуда с Земли эти «астронавты» и не отлучались. Об этом красноречиво рассказала именно их уверенная походка и естественная жестикуляция. Другими словами, их психомоторика от такого «полета» не пострадала.

Илл.5. 29 августа 1965 года. Сразу после 8 суток, якобы проведённых в невесомости , экипаж «Джемини – 5» шествует уверенным шагом на торжественной встрече в честь самих себя. Photo credit: NASA. http://spaceflight1.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini5/html/s65-45292.html и http://spaceflight1.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini5/html/s65-46645.html

Скопировано автором статьи 24.8.2015

1965 г. «Джемини – 7», Ф. Борман, Д. Ловелл, 14 суток от старта ракеты до возвращения «астронавтов»

«Джемини – 7» согласно НАСА пробыл на орбите целых 14 суток, и вот, его экипаж только что вышел из спасательного вертолёта, севшего на палубу авианосца «Уосп» (илл.6). Каково же самочувствие экипажа после двухнедельной невесомости? Как с психомотрикой? Да, лучше всех!

Прошло 5 лет и два советских космонавта совершили полёт на 18 суток невесомости. Оба вернулись в тяжелейшем состоянии. Хотя летали они в неизмеримо лучших условиях, чем есть в «Джемини». Перечитайте строки о возвращении «Союза – 9» и поглядывайте при этом на весёлые лица этих двух очередных «астронавтов», что так непринуждённо болтают у вертолёта.

Илл.6. 18 декабря 1965 г. Пара бодряков из «Джемини – 7» сразу после доставки на авианосец и после якобы 14 суток, проведённых в невесомости .

Photo credit: NASA. http://spaceflight1.nasa.gov/gallery/images/gemini/gemini7/html/s65-63646.html

Скопировано автором статьи 24.8.2015

Интересно также посмотреть живой клип шествия «астронавтов» «Джемини – 7» по палубе авианосца (илл.7). Качество клипа – ужасающее. Но бодрость, распирающую «астронавтов», их стремительную и совершенно раскованную походку и свободную жестикуляцию Вы всё равно различите.

Илл.7. 18 декабря 1965 г. Под гром оркестра «астронавты «Джемини – 7», выйдя из спасательного вертолёта, бодро шагают по палубе. https://www.youtube.com/watch?v=DoUMk9ddT6U [9б]

Приведённый клип – это отрезок из записи телерепортажа NBC о возвращении «Джемини – 7» [9а]. NBC («Эн-би-си́») – всемирно известная американская национальная широковещательная компания и телевизионная сеть. Запись довольно продолжительна (14 мин.), поскольку охватывает не только хождение экипажа по палубе. Поэтому автор включил непосредственно в текст статьи короткую вырезку на 2 минуты, сделанную одним из его коллег [9б]. Плюс на несколько секунд в конце коллега вмонтировал кадры из драматического окончания полёта «Союза -9». Запись «NBC» [9а] загружена в сеть 31 августа 2010 года. Естественно, что кадры возвращения экипажа «Джемини – 7» могли поступить в NBC только от НАСА.

Автор данной статьи попросил коллегу, для которого английский стал вторым родным языком, тщательно перевести на русский язык английский текст сопровождения клипа. Вот этот перевод:

«Репортаж ведут: Чет Хантли (Chet Huntley), Дэвид Бринкли (David Brinkley) [10] и Фрэнк Макги (Frank Mcgee)

Часть 4 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_TAQJKKj0

Вначале ведущий Фрэнк Макги объявляет об успешном окончании 14-ти дневного полёта Джемини-7. Доктора не могут нарадоваться на великолепную физическую форму астронавтов. Медики предсказывают, что 32-45 дневные полёты в космос не будут большой проблемой (выделение – А.П.). После возвращения Бормана и Ловелла основные задачи программы "Джемини" выполнены.

Дэвид Бринкли: "Только представьте себе ту высокую скорость, с которой продвигается американская космическая программа. Ведь программа "Джемини" будет закончена в следующем 1966 году. И в том же году начнётся программа "Аполлон". Её цель — высадить человека на Луну, и мы подходим к точке, когда в это можно поверить (выделение – А.П.)".

Фрэнк Макги: "За 10 месяцев США отправили в космос 10 человек, вернули их в целости на Землю, и пока ни у кого не было более серьёзной травмы, чем синяк на коленке…" Далее Макги рассказывает о деталях полёта и возвращения астронавтов, и о высокой и пока рекордной точности приводнения капсулы.

Фрэнк Макги: "Они (Борман и Ловелл) прибыли на борт авианосца через 31 мин после приводнения".

Чет Хантли: "Советы сегодня охарактеризовали полёт Джемини-6 и 7 как дальнейший шаг в совершенствовании групповых полётов. В СССР начали проводить такие полёты в 1962 году, полётом Востока-3 и 4…"

Далее комментатор зачитал похвалы этому полёту из СССР, переданные через ТАСС, и заключил, что в СССР с должным уважением отнеслись к этому американскому достижению, что было для СССР неожиданно быстрой реакцией".

12:03. Отчёт о состоянии здоровья астронавтов сразу после посадки. Пресс-секретарь НАСА Бен Джеймс: "Вы не поверите, но у них всё отлично. Доктора очень довольны их здоровьем. Экипаж по пути вниз (в медкубрик) не принимал декседрин (аналог стимулятора центральной нервной системы амфетамина). Их кожа исключительно чиста… Единственная проблема в том, что астронавт Фрэнк Борман заметил, что его ноги немного тяжеловаты. А кроме этого, они чувствуют себя хорошо."

Репортёр: "Он использовал слово 'тяжёлые', а не 'слабые', верно?"

Бен Джеймс: "Нет, они чувствуются тяжёлыми".

Репортёр: "Как насчёт их веса?"

Бен Джеймс: "Я об этом не слышал, но мы оцениваем, хотя ещё не знаем, это очень трудно… Не принимайте это как факт. Они думают, что потеряли около 8-10 фунтов".

13:25 Чет Хантли: Удивительно, что двое мужчин смогли сами идти. Это довольно трудно понять. Если вы проведёте 14 дней в постели, и вам позволено только переворачиваться с бока на бок, очень сомнительно, что вы сможете подняться и пересечь комнату. Но у этих парней, похоже, с этим нет проблем. Очевидно, это объясняется упражнениями для ног, которые они выполняли (выделение – А.П.).

Здесь уместно на минуту прервать дикторский текст, чтобы привести интересный комментарий одного из участников дискуссии в сети: «И это было сказано на всю Америку! И если кто-то не возражает, когда ты врёшь, это ещё не значит, что тебе верят. «Упражнения для ног» мы, очевидно, должны занести в список утерянных технологий борьбы с невесомостью и гипокинезией. Жаль, что Севастьянов и Николаев в 1970г. не знали о волшебных "упражнениях для ног" — это сохранило бы им здоровье». Впрочем, возвратимся к переводу дикторского текста.



Часть 5 https://www.youtube.com/watch?v=2vO3DZhLLfs

Дэвид Бринкли: "За исключением рандеву, в течение этих 2-х недель полёт Джемини-7 был в основном посвящён медицинским целям. Была поставлена задача узнать, что случится с двумя людьми в течение 2-х недель в невесомости, в тесноте, без контакта с Землёй, кроме как посредством радио. И нужно было узнать, возникнут ли проблемы медицинского характера. Сразу после полёта на пресс-конференции мы услышали новости от доктора Чарльза Берри".

Вначале Чарльз Берри сообщил, что астронавты сдали анализы, и докторам ещё много предстоит узнать об их здоровье.

Чарльз Берри: "Им ещё предстоит через многое пройти в послеполётный период… И это будет значительным медицинским достижением… Перед возвращением на Землю было много разговоров об использовании декседрина. Вчера я говорил об этом с экипажем. Этим утром они снова спросили, нужно ли его принимать. Они не принимали декседрин, никогда. Их самочувствие во время подготовки к спуску и во время спуска было великолепным. И их работоспособность во время всей экспедиции была выше всяких похвал. Во время всего полёта у них была великолепная производительность, и не было никакого снижения работоспособности. Их кожа в хорошей форме. Похоже, у них потеря веса около 8-10 фунтов. Это оценка, т.к. их ещё не взвешивали. Точные данные мы получим позже".

На этом перевод дикторской части текста закачивается. От себя лично переводчик сделал следующие комментарии, с которыми автор статьи вполне согласен:

«Если бы НАСА в 1965 г. отправляло на орбиту астронавтов хотя бы на 5 дней, то медики заметили бы влияние невесомости на умение ходить сразу после полёта, и они скорректировали бы послеполётные заявления астронавтов Джемини-7. А также предполётную речь Бормана: "Все, кто летал, говорят, что в невесомости это много проще." А также выход из вертолёта был бы другим. А также поумерили бы охи и ахи по поводу великолепной физ. формы. А также медики не заявляли бы, что полёт на 45 дней ничем не отличается от полёта на 14 дней. Вывод: в 1960-е американцы не летали даже на 5 дней…

Если бы НАСА в 1962-65 г.г. отправляло на орбиту астронавтов хотя бы на 1-2 дня, то медики заметили бы, что астронавтов тошнит, что у них болит голова. И мы это услышали бы в их отчётах. Вывод: в 1960-е американцы не летали даже на 1 день.

Эти новостные репортажи много информативнее приглаженных и отцензурированных фильмов НАСА. Здесь специалисты часто говорят более свободно, несогласованно и часто в прямом эфире, допуская фактические ошибки (точнее, утечки информации – А.П.)».

Как мы уже отмечали, столь тщательно изученная нами запись «NBC» [9а] была загружена в сеть 31 августа 2010 года. И что качество её изображения была, как говорится, из «рук вон». Прошло три года и, по – видимому, в НАСА решили представить общественности кадры нормального качества о возвращении «Джемини – 7». А возможные вопросы от слишком взыскательных зрителей по поводу бодрого поведения «астронавтов» нейтрализовать комментарием самого Фрэнка Бормана. Так, 1 июля 2013 года был выложен пространный фильм о космической деятельности НАСА. Интересующий нас отрезок фильма о бодром шествии «астронавтов» по палубе читатель найдёт по адресу [11]. Несколько стоп – кадров из этого клипа представлены на илл.8.

Илл.8. 18 декабря 1965 г. Стоп – кадры видео возвращения экипажа «Джемини – 7»

http://youtu.be/KDOLHClNTOI?t=4432 Скопировано автором статьи 10.5. 2015.

На последнем стоп – кадре Ф. Борман, снятый уже в наше время, объясняет, как он с Ловеллом смог добиться такой твёрдой поступи по палубе: «Было тяжело идти. Я не пользовался ногами 2 недели. И, чтобы идти по палубе авианосца, я должен был приказывать ногам: «левой, правой, левой, правой»» (перевод А. Булатова).

Почитаешь такое, и задумаешься! Собрались с духом, напрягли свои одряхлевшие за 14 суток тела и бодро прошлись по палубе. А наш Горбатко после 5 – суточного полёта сам идти не мог. Николаев после 18 – суточного полёта чуть не скончался в вертолёте, в то время как Севастьянов в предчувствии беды полз к товарищу на четвереньках. Нет бы, под «раз – два» пройтись церемониальным маршем. А уж потом можно и в койку лечь.

Шутка, конечно. Ну а как иначе можно реагировать на нелепые фантазии Бормана? Тех, кто не знает, какими возвращались настоящие космонавты с орбиты после 5 – 18 суток полёта, такие фантазии вполне удовлетворят. Ну а тех, кто знает, такие сказки лишний раз убедят, что не с орбиты прибыли на авианосец Ловелл и Борман.

