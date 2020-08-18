Глубинные смыслы и цели беломайдана

Вместе с Лукашенко руками белорусов сносят и государство. «На деревьях вместо листьев будем вешать лукашистов». Такие мирные лозунги появляются в подъездах домов в Белоруссии.

А вот видео милой девушки Кристины Казаной; она «вынуждена записать это обращение из-за травли, оскорблений и угроз» в адрес её и её семьи. СМИ, которые координируют протесты, распространили ложь о том, что Кристина – прапорщик департамента охраны Центрального района Минска – «жёстко пытала мужчин (била дубиной в пах), избивала и пытала женщин…». Оказалось, что всё это – чистый фейк. Кристина и место работы давно сменила, и никогда не была в том месте, которое революционные СМИ определили в качестве пыточной.

Она стала одной из сотен жертв расчеловечивания силовиков – технологии организации белорусских протестов. Судя по истории с Кристиной Казаной, били наугад. Специально обученные люди находили фото милиционеров в форме, их личные данные, сочиняли истории ужасов и распространяли по сети, чтобы люди вздрагивали и выходили на митинги против насилия.

Излишне говорить, что во время так называемого евромайдана в соседней с Белоруссией стране было точно то же самое. Устроители революций учли украинские ошибки – тогда симпатии большинства людей были на стороне «Беркута» и других силовиков, защищавших конституционный строй, – и в Белоруссии расчеловечили МВД максимально быстро. Для этого слаженно действовали группы провокаторов и информационная поддержка в виде тонн фейков о страшных пытках и беззаконных убийствах даже пятилетних детей!

А это видео допроса другой девушки – Василисы, которая, рыдая, рассказывала на камеру, что её дубасили десять сотрудников ОМОН и, негодяи, штаны снимали. После этого украинская пресса принялась писать о том, что в Минске полиция не только пытает людей, но и насилует! Историю Василисы тоже размазали по социальным сетям. А оказалось, что всё наоборот: сама девушка призывала людей нападать на ОМОН, поскольку, по её словам, поверила информации про издевательства силовиков.

– Вы призывали заманивать сотрудников ОМОН во дворы и причинять им телесные повреждения…

– Я прочитала в Телеграм-канале… И поверила… И стала объяснять людям, что надо даже не защищаться, а давать отпор крайне жестоко, бросаясь камнями… Биться, драться… Я просто так же была уверена, как и большинство, что правоохранительные органы сами стреляют, сами убивают, режут… Там так писали… Я этому поддалась… Мне очень стыдно сейчас…

А это молодой человек с митинга сторонников Лукашенко рассказывает о том, что людей, имеющих взгляды, непопулярные сегодня в среде протестующих под БЧБ-флагами, нещадно травят. И всё это – за кулисами массовых протестов с улыбчивыми участниками и прекраснодушными лозунгами «за мир» и «против насилия».

Насилие – это безусловно зло. Но ложь – фундамент беломайдана – зло не меньшее. Когда силовики объявляются «карателями» и «фашистами», а не нюхавшие пороха милые юноши и девушки «освободителями Белоруссии от фашистов» – это ещё и ложь, которая растаптывает подвиг настоящих освободителей от настоящего фашизма. Это один из глубинных смыслов протеста – отменить смыслы прежние. Уже звучат первые речи о том, что «лукашизм» сродни «большевизму» и «сталинизму»…

Кстати, почему символом протеста выбрана не государственная символика, а «белчервонабелый» прапор? Ладно, демонстрантов не устраивает Лукашенко, но почему вдруг символика БНР, которая везде и повсюду в немереном количестве? Пыталась получить ответ на этот вопрос в чате телеграм-канала «Трыкатаж», но у противников президента РБ, которые называют себя «не националистами», нет ответа на вопрос, чем им не угодил государственный флаг страны.

БЧБ-символика не случайна. Глубинный смысл беломайдана – это не свержение Лукашенко, а разрушение дружественного России белорусского государства и сооружение на его месте антироссийского проекта «Беларусь» в спайке с антироссийским проектом «Украина». «Простые белорусы, которые просто вышли против Лукашенко», об этом сейчас не догадываются.

Лукашенко – это триггер протеста, спусковой крючок, не более того. Он сам и его ближайшее окружение приложили массу усилий к тому, что сейчас происходит. Плевали в российский колодец (даже по поводу помощи РФ в борьбе с коронавирусом!), использовали антироссийскую оппозицию как фон для переговоров с Москвой, мягко поддерживали антиинтеграционную повестку, сопровождаемую митингами под лозунгами «Ніякай інтэграцыі з Расіяй!» – министр иностранных дел РБ даже референдум обещал по этому вопросу.

Политическое поле в Белоруссии зачищалось от пророссийских взглядов до блеска. Насаждалась провальная политика «многовекторности». В итоге многовекторность обернулась бумерангом и вернулась в Белоруссию в виде призрака БНР, флаг которой сейчас на каждом углу от Гомеля до Ватикана, от Полоцка до Лабрадорского моря. Трудно не заметить, что символика протеста задана за границей: ещё задолго до дня выборов там вытащили «белчервонабелый» прапор и герб «Пагони». Причём повсюду одновременно, в разных точках планеты.

Всё это означает, что руками противников Лукашенко силы, заинтересованные в возрождении химеры БНР, собираются снести не только президента, но и белорусское государство под красно-зелёным флагом – как наследие «лукашизма». Вместе с членством в ОДКБ, ЕАЭС, вместе с Союзным (с Россией) государством, вместе с той кооперацией с РФ, которая сегодня позволяет быть белорусской промышленности как таковой, вместе с хорошей социалкой, выстроенной как раз «лукашистами».

Гражданам Украины, помнится, вешали лапшу на уши, что страна станет «второй Францией» – вышла вторая Молдова с самым нищим населением на европейском континенте и гражданским конфликтом. Граждан Белоруссии кормят сказками о «второй Швейцарии» или на худой конец «второй Финляндии». А в итоге выйдет вторая Украина и ничего другого. Не забудем, что в далёкой Канаде коротает дни правительство БНР в изгнании, которое возглавляет Ивонка Сурвилла, по понятиям «белчервонабелых», законная наследница белорусского «престола».

Правительство это мигом проявит себя, как только рухнет «красно-зелёное» государство.

Информационную войну за государство и попутно за себя самого Лукашенко уже с треском проиграл. Митинг его сторонников 16 августа, как метко сказал журналист «КП» Александр Коц, напоминал одиночный пикет в сравнении с многотысячным БЧБ-протестом (его уже, как и на Украине, информационно дотянули до 500 тысяч, даже до миллиона!) – и это тоже результат зачистки пророссийского поля и легализации БНР и её символов в рамках «мягкой белорусизации».

Лукашенко своими руками выпестовал ростки сегодняшнего беломайдана и создал все условия для их укрепления и стремительного роста. Что теперь удивляться буйному цветению, а ведь плоды ещё впереди! Даже сотрудники государственных СМИ поддержали эти протесты; на БЧБ-митинг вышел бывший премьер Сергей Румас, а сотрудники внешнеполитического ведомства Белоруссии (люди Макея) записывают обращения о том, что они «с народом» – с той его частью, которая выступает против Лукашенко. Это – раскол элиты, которая уже учуяла ветер перемен и хочет успеть вскочить в первый вагон поезда, идущего в новую БНР. По иронии судьбы даже временный поверенный Белоруссии в Швейцарии назвал президента «главной угрозой суверенитету и безопасности» и обвинил его в измене Родине и национальным интересам. Подчинённые Владимира Макея особенно дружно взялись сдавать Лукашенко. И это тоже результат политики многовекторности.

С новым обращением к белорусам выступила Светлана Тихановская, уехавшая в Литву. Она заявила о своей готовности стать национальным лидером и провести те самые честные выборы, которых так хотят протестующие под БЧБ-флагами. Правда, для этого потребуется разработать новое законодательство и создать новые условия.

А ещё, по её словам, «заграница нам поможет»: «Мы получим в свои ряды сторонников во всём мире, которые помогут нам пройти этот сложный период». Кроме того, Тихановская пообещала использовать «энергию тех белорусов, которые волею судеб оказались в других странах мира, они такие же, как и мы, и сегодня они делают всё возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь». И вишенкой на тортик: «Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад…»

Это не про Лукашенко, друзья. Это про слом белорусского государства с его идеологией, смыслами и символами, существующими 26 лет. Фактически устами Тихановской из Литвы белорусам объявили, что их возвращают в 1994 год. Это и есть скрытая, но главная цель беломайдана.

Не случайно его с таким энтузиазмом поддерживают застрельщики украинского переворота, включая отмороженных радикалов. Под БЧБ-прапором стояла не только палатка на майдане Независимости, но и убивала жителей Донбасса Тактычна група «Беларусь» в составе запрещённого в России «Правого сектора»*. «Белчервонабелый» протест и его глубинные смыслы хорошо понятны украинским националистам, даже если они непонятны большинству самих белорусов.

Арина Цуканова