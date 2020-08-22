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Вне закона: что не так с белорусской оппозицией (ФОТО)

06:00. 22 августа 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Вне закона: что не так с белорусской оппозицией (ФОТО) | Русская весна

«Русская Весна» продолжает серию публикаций о тех, кто пытается оседлать протесты в братской нам Белоруссии. Нам приходят письма от читателей, искренне рассказывающих о том, что протест приобрел большой масштаб и среди пророссийской части населения после беспрецедентных подтасовок на выборах и жестокости силовиков на улицах. Мы считаем, что при всём этом нельзя забывать, что «всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи» (Томас Калейль). Вот о таких сомнительных личностях в материале, присланном нам из Белоруссии.

19 августа состоялось первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции, как всегда находящейся в изгнании и за рубежом.

Совет на пресс-конференции представлял его новый член — Павел Латушко, уволенный накануне директор театра им. Янки Купалы, а также Мария Колесникова, подружка кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, юрист штаба Бабарико Максим Знак и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Первое, что отталкивает простого человека от подобных «политиков» это то, что в случае прихода к власти Тихановской представители оппозиции собираются начать реализовывать специфические реформы. Так, их опубликованная программа изменений включает предложения, разработанные «отечественными экспертами».

Данные «товарищи» предлагают белорусам выход из всех интеграционных объединений с Россией, выдавливание русского языка, курс на вступление в НАТО и Евросоюз и многое другое.

Данные тезисы можно прочитать в «Реанимационном пакете реформ для Беларуси», который был опубликован в июне на сайте reformby.com.

Правда, сейчас они вещают, что это не так. Колесникова даже заявила, что якобы «идет манипуляция от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так и с Украиной и странами Евросоюза». Как говорится, что написано пером, то…

К слову, возникает тогда вопрос, а что тогда в планах оппозиции нового?

В Белоруссии и у действующей власти такая же позиция, причем вот уже более четверти века.

Что они собрались менять, а главное — за счет чего? Ведь планы расписаны аж до 2030 (!) года. Как минимум два срока «править» собирается команда…

Так вот, после того, как Белоруссия порвет с Россией и двинется в сторону НАТО и ЕС, а так же во всевозможные другие организации и союзы, полностью перейдет на белорусский язык, перестроит армию и милицию, будут разворованы приватизированы предприятия, мы получим еще и новую систему образования (платную), медицины (тоже платную), белорусскую православную автокефалию (!), независимость в энергетическом плане от Кремля, то станем самыми желанными гостями даже в Белом доме, но вообще никому не интересными.

В Европе-то уж точно, украинцы не пустят белорусов на клубничные фермы и сельхозполя, а прибалты чинить сантехнику.

Во время президентской кампании объединенный штаб оппозиции предлагал избирателям новые лица, новые идеи, а что сейчас? Те же экономисты и политики, которые годами живут на еврогранты в Белоруссии и вечно обижены на власть. К примеру, это лидер БХД Виталий Рымашевский, «жертва режима» Алесь Беляцкий, экономист Ярослав Романчук и другие, от которых людям уже тошно.

И если бы их изначально «засветили» в команде Тихановской, то голосов у нее меньше было бы в разы, а протестовать бы уж точно никто не пошел.

Осталось позвать Статкевича и других «динозавров» национализма. Новый совет тогда точно станет напоминать героев басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука».

К слову, ряд членов Координационного совета моментально вышли из его состава, как только деятельность этой подпольной ячейки объявили в Белоруссии вне закона.

«Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, их деятельность является неконституционной, — отметил генпрокурор Белоруссии А. Конюк. — Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из состава совета и не согласны с его целями».

Учитывая цели и задачи, которые ставило себе это «временное правительство», то его деятельность отчетливо трактовалась как направленная на захват государственной власти, а также на причинение вреда безопасности Республики Беларусь. Сами понимаете — это в любом государстве — статья.

Что еще отторгает в деятельности данного органа и всех действий «мирно» протестующих граждан, так это флаг, под которым они пытаются консолидировать белорусский народ.

Внедрение в массовое сознание мысли о том, что бело-красно-белый флаг является белорусским «национальным» и «историческим» символом, может по праву считаться фальсификацией века. До 1917 года этого «сцяга» вообще не было в природе, а за сто с лишним лет своего существования он так и не стал объединяющим.

Первое появление подобного флага на исторической арене состоялось в 1917 году, вместе с возникновением Белорусской народной Республики. По поводу БНР — гордиться особо нечем. Ее провозглашение не поддержало подавляющее большинство белорусов.

БНР не являлась государством и не имела международного признания, а само население считало руководство республики пособниками немцев. Так оно и было.

Всем известна позорная телеграмма кайзеру с просьбой «взять Беларусь под опеку»: «Рада Беларускае Народнае Рэспублікі… просіць Вашую Імпэратарскую Вялікасьць аб абароне у яе кіраваньнях дзеля ўмацаваньня дзяржаўнае незалежнасьці і непадзельнасьці краю у сувязі з Германскай Імпэрыяй… Толькі пад абаронай Германскай Імпэрыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні». Это исторический факт, как и то, что бело-красно-белый флаг использовался нацистскими пособниками во время Великой Отечественной войны.

И это, якобы, знамя революции, внуки и правнуки воинов-освободителей приперли на Площадь Победы, к Стеле возле музея Великой Отечественной войны… Какой позор! Наши деды, наверное, перевернулись в своих могилах.

После распада СССР БЧБ флаг вновь на недолгий срок стал государственным флагом Белоруссии (1991–1995). Это было время рецессии, кризиса и развала, время инфляции и нищеты.

Вся история бело-красно-белого флага — это предательство, заискивание перед кайзером/поляками/Гитлером/Штатами, разруха и нищета. Он не является национальным, не является историческим. Это штандарт определенной маргинальной политической группы в Белоруссии. Не более того.

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Владимир Вуячич, Белоруссия

Источник: https://rusvesna.su/news/1598033210

Метки: Новости

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