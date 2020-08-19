Тихановская на английском языке обратилась к Евросоюзу (ВИДЕО)

Экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая, находясь в Литве, недавно объявила о готовности стать национальным лидером, записала видеообращение для лидеров стран ЕС.

Сидя перед камерой всё в том же платье, в котором поспешно уехала из Белоруссии, на фоне траурных штор и со значком бчб-флага в углу экрана, она на английском языке призывает европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов, прошедших 9 августа.

Предлагаем нашим читателям полный перевод выступления Тихановской:

«Достопочтенные лидеры Европы.

Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за своё конституционное право выбирать своих лидеров.

Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными.

Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.

Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира.

С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа».

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