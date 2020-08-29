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Илон Маск успешно чипировал свиней

09:02. 29 августа 2020 132 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Илон Маск успешно чипировал свиней | Русская весна

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, создала, успешно имплантировала в мозг свиньи, а затем благополучно извлекла беспроводной нейроинтерфейс.

Об этом глава компании сообщил на онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink 28 августа.

Тестовую имплантацию провели двум свиньям.

Установленные чипы позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Вскоре из мозга одного из животных чип был извлечен, что доказало его безопасность. Несколько месяцев наблюдений за прочипованной особью показало, что никаких проблем не возникло.

Далее ученые имплантировали сразу два чипа в один мозг, и это подтвердило возможность одновременной работы нескольких устройств.

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — подчеркнул Маск.

По его словам, чип может работать весь день без подзарядки и извне его не будет видно, поскольку он полностью сливается с костью черепа.

Изобретение поможет в перспективе в борьбе человечества с такими болезнями, как эпилепсия, паралич и другие заболевания, при которых работа головного или спинного мозга нарушается, заявил глава компании.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598680014

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8627 7649
    Валерий 29 августа 2020 в 10:41

    Не имел намерения опередить feedmatic, просто новость показалась существенной )))))

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  • 1268 725
    Max 29 августа 2020 в 10:48

    А хрю объяснили, что её чипируют?

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  • 12075 9913
    марина 29 августа 2020 в 10:54

    Всмотритесь в это “лицо”-это ваше будущее человеки,счастливое будущее -ни страданий ,ни переживаний,корм подадут ,обучат необходимому минимуму через дистанционку .
    А вот еще интересная статья..https://ruskline.ru/news_rl/2020/08/25/operaciya__i_drugie_priklyucheniya_trampa
    Кратко:некто Кеннеди младший организовал движение”Антивакцина”,где обьединил уже много мировых светил,врачй ,народа (01,08,2020 не много не мало а 1млн вышли против Германии ,что там 60 тыс белорусов против АГЛ)и которые доказывают ,что Ковид и тем более тестирование (прямое заражение)предназначены ,чтобы в приступах страха люди сами вакцинировались и чипировались .Разные цели у Гейтса(сокращение и подчинение)и фарм компаний (прибыль)сделали этот процесс возможным .

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