Илон Маск успешно чипировал свиней

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, создала, успешно имплантировала в мозг свиньи, а затем благополучно извлекла беспроводной нейроинтерфейс.

Об этом глава компании сообщил на онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink 28 августа.

Тестовую имплантацию провели двум свиньям.

Установленные чипы позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Вскоре из мозга одного из животных чип был извлечен, что доказало его безопасность. Несколько месяцев наблюдений за прочипованной особью показало, что никаких проблем не возникло.

Далее ученые имплантировали сразу два чипа в один мозг, и это подтвердило возможность одновременной работы нескольких устройств.

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — подчеркнул Маск.

По его словам, чип может работать весь день без подзарядки и извне его не будет видно, поскольку он полностью сливается с костью черепа.

Изобретение поможет в перспективе в борьбе человечества с такими болезнями, как эпилепсия, паралич и другие заболевания, при которых работа головного или спинного мозга нарушается, заявил глава компании.

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