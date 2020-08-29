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Компания Илона Маска успешно протестировала чип на мозге свиньи

08:02. 29 августа 2020 82 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

По словам создателей, устройство поможет избавиться от расстройств памяти, слуха, зрения и даже депрессии.

Американский бизнесмен и исследователь Илон Маск сообщил об успешной имплантации в мозг двух свиней беспроводного чипа основанной им компании Neuralink.

— За последний год мы серьезно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип размером меньше, чем монета. Его можно полностью скрыть при имплантации, — рассказал Маск на пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире компании.


 

Он добавил, что чип полностью сливается с костью черепа и невидим извне. Устройство способно работать весь день без подзарядки.

Как отмечают в компании, чип поможет избавиться от расстройств памяти и слуха, зрения и даже депрессии, а также помочь людям с проблемами в области головного мозга и травмами позвоночника.

Ученые продемонстрировали безопасность разработки, для чего извлекли имплант из мозга одной из свиней, не повредив его. Вторая особь ходит с ним уже несколько месяцев без каких-либо отторжений инородного предмета. Также исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, доказав возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

Клинические испытания чипа начнутся в ближайшее время.

 

источник: Life.ru

Источник: https://news.mail.ru/society/43154263/?frommail=1

Метки: власть, технологии

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8627 7649
    Валерий 29 августа 2020 в 8:05

    Кто еще сомневается в приближающемся чипировании? Там, где можно принудительно заставить работать органы и где можно влиять на отделы мозга – можно при необходимости и самого носителя чипа отключить. Читайте братьев Стругатских “Хищные вещи века”, там про вещи двойного назначения хорошо написано.

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  • 1260 717
    Max 29 августа 2020 в 8:09

    Вот как важно не быть свиньёй…

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