«Мы глубже в аду, чем ожидали», — Илон Маск

В целом успешный первый испытательный запуск новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, созданной принадлежащей миллиардеру Илону Маску корпорацией SpaceX, вызвал бурную реакцию в Сети.

Звучали как восторженные комментарии «маскофилов», так и откровенное злорадство относительно того, что центральный блок новой ракеты разбился при посадке, запущенный к Марсу электрокар Тесла «промахнулся», да и вообще, куда Falcon Heavy с 60 тоннами полезной нагрузки до летавшей 30 лет назад советской «Энергии», выводившей на орбиту до 100 тонн.

Однако, думаю, последняя точка зрения выглядит несколько однобокой и предвзятой. Масса выводимого груза отнюдь не является единственным параметром, характеризирующим ракету-носитель. Для разных классов автомобилей вместимость уже лет сто остается неизменной, но новинки автопрома по-прежнему привлекают пристальное внимание.

Так же и в космонавтике: хотя «старушки» «Союзы» и «Протоны» работают по сей день, конструкторы в разных странах работают над новыми носителями. Недавно в России были произведены пробные пуски ракет нового семейства «Ангара» и т. п.

Поэтому запуск Falcon Heavy, безусловно, крупный успех американской космонавтики, тем паче, что это действительно самая мощная из ныне существующих ракетных систем (напомню, что помимо «Энергии» из летавших ракет к классу сверхмощных относятся американские «Сатурн-V», выводивший 140 т, и система Space Shuttle).

Ну, а «накладки», особенно при испытательных пусках, в космонавтике дело обычное, сам же фокус с отправкой в космос электрокара следует отнести к весьма удачным рекламным трюкам, ведь в любом случае при первых испытательных запусках реальную полезную нагрузку стоимостью десятки, а то и сотни миллионов долларов по понятным причинам не ставят

Так что же, правы те, для кого Маск стал настоящей иконой технического прогресса, а особенно те, кто уверен (и кого усиленно убеждают в этом СМИ), что исключительно частная инициатива, исходящая от таких гениев, как Маск, способна обеспечить не просто прогресс, но и настоящий технологический прорыв человечества?

Ведь, как убеждают сам Маск и его весьма многочисленные адепты, электромобили Тесла стали первым шагом к осуществлению давней мечты о полной электрификации автотранспорта. Ну, а разработки ‎SpaceX, особенно многоразовая первая ступень ракет семейства «Фалкон», сулят многократное снижение стоимости доставки грузов на орбиту, что, понятно, должно привести к прорыву в освоении человеком космического пространства. И естественно, гений Маска должен обеспечить лидерство США в этих сферах.

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Но, как писала знаменитая «дочь офицера», «не все так однозначно».

По мнению незаангажированных экспертов, выпускаемые в небольших, по меркам мирового автопрома, количествах «Теслы» никакого технологического прорыва собой не представляют (аналогичные электрокары выпускают и другие «традиционные» автогиганты).

Кроме того, они дороги и по закупочной цене, и в эксплуатации, по рабочим характеристикам уступают аналогам на традиционных ДВС и являют собой «статусные» (благодаря масштабному пиару) игрушки для достаточно узкой категории потребителей.

Что касается тотальной электрификации транспорта, пионером которой якобы выступает Маск, то (если вкратце) на её пути, помимо дороговизны электромобилей и их эксплуатации, выступают как минимум две глобальные проблемы. Во-первых, неясно, где брать электроэнергию, поскольку тотальный переход транспорта на электричество потребует 30–40 процентного увеличения генерирующий мощностей, а это инфраструктура, на создание которой уходят десятилетия, причем потреблять она будет те же органические энергоносители.

Ну, а во-вторых, непонятно, где взять аккумуляторы, которые позволят обеспечить электромобилям более-менее приемлемые эксплуатационные характеристики. С используемым в них литием на планете Земля «напряженка». Для полной электрификации транспорта его просто физически не хватит, а иного решения ученые пока не нашли.

Ну, а еще финансовая отчетность Tesla Motors показывает постоянно растущие убытки. По данным Forbes, потери кампании по итогам четвёртого квартала 2017 года составили $675 млн, общий дефицит за год равен $1,96 млрд.

«Мы глубже в аду, чем ожидали», — признал бизнесмен. Для сравнения, год назад, в четвёртом квартале 2016 года, убытки были впятеро меньше, «всего лишь» 121 млн долларов.

Что же касается космических разработок Маска, то, прежде всего, следует отметить, что основное финансирование ‎SpaceX получает непосредственно от NASA, а «частный» проект Falcon был изначально одобрен и получил финансирование в конгрессе.

По сути, «инновационная» компания с всего 4000 сотрудников выступает «прокладкой» межу государственным агентством и реальными производителями всего комплекса работ — от проектирования до запуска — «традиционными» аэрокосмическими корпорациями.

Поэтому говорить о её эффективности по сравнению с «Боингом», «Локхидом» и «Энергией» с их многотысячными коллективами, как это любят делать адепты Маска, мягко говоря, некорректно.

Сама же идея многоразовых космических систем, что называется, витала в воздухе с самого начала практического освоения космоса. Более того, она и была реализована в системе Space Shuttle, где многоразовыми были не только сам космический корабль, но и его первая ступень, а также боковые ускорители. Так что ничего принципиально нового Маск не создал. При этом не было никаких сложностей в создании на базе «боковушек» «Шаттла» первой ступени новой ракеты-носителя, так же, как на базе «боковушек» советской системы «Энергия-Буран» была создана ракета «Зенит».

То, что такой вариант не был реализован, объясняется очень просто: многоразовые системы оказались экономически неэффективны, что было доказано Space Shuttle на практике. И в том, что Маску удастся решить эту проблему, многие специалисты сильно сомневаются. Тем паче что непонятно, зачем выбран такой сложный способ возвращения — вертикальная посадка на платформу в океане, ведь можно было их приводнять на парашютах, как это делалось с «боковушками» Шаттла (уже отработанная схема).

Об «эффективности» выбранной Маском схемы нагляднее всего говорит тот факт, что паспортный выводимый вес «Фалконов» в схеме с возвращаемыми первыми ступенями в 1,5–2 раза ниже, чем с невозвращаемыми. Тот же Falcon Heavy должен выводить 60 т без возврата первых ступеней, а с возвратом — всего 30.

Поневоле приходит мысль, что такое неоднозначное техническое решение было принято ради эффектной телекартинки. А картинка нужна понятно для чего — для всепланетного пиара инновационного и инженерного гения. Ведь «схем» зарабатывания денег под рекламу якобы прорывных открытий и (или) сулящих миллиардные прибыли проектов много: привлечение инвесторов, раздувание мыльных пузырей на бирже и т. п.

Ну и политическая составляющая «проекта „Маск“», обеспечивающая ему поддержку на самом высоком уровне, вполне очевидна — демонстрация технологического и инновационного лидерства США.

Действительно, в современной экономике стала привычной ситуация, когда неуспешная экономическая деятельность способствует росту акций кампании, а, наоборот, реальная деятельность служит для раскрутки курсовой стоимости акций, покрывая (до поры до времени) убытки от, так сказать, профильной деятельности.

И нужно признать, у Маска эта схема пока работает. Капитализация (рыночная стоимость) производящей около 100 тысяч машин в год, имеющей громадные убытки (около 10 тыс. долларов на каждую проданную машину) Tesla Motors составляет 55 млрд долл., а у прибыльной, продающей порядка 10 млн. автомобилей с выручкой $152 млрд выручки General Motors — 59 млрд, причем еще несколько дней назад Tesla до публикации новой, совсем уж печальной статистики по этому показателю была впереди.

Иными словами, продав всего 1% акций Tesla Motors, Маск с лихвой отобьёт все операционные убытки, которые, впрочем, он покрывает не из своего кармана, а беря для «Теслы» все новые кредиты: ну кто не даст их компании с такой капитализацией? Вот что значит грамотный пиар!

А у SpaceX финансовая отчетность и вовсе закрытая, но какие основания полагать, что тут не использована та же схема? Да, за последний год вроде бы удалось отработать схему возврата первых ступеней ракеты Falcon 9 (хотя поди проверь, Маск не уточняет, сколько времени и денег уходит на подготовку ступени к новому старту), которая сумела занять значительную долю рынка космических запусков. Но не имеет ли и тут место банальный демпинг, дабы доказать эффективность многоразовых систем и самой кампании и таким образом привлечь новых инвесторов?

Ведь о том, что для привлечения оных Илон Маск готов «на все тяжкие», наглядно свидетельствуют два очередных «суперпроекта», которые он продемонстрировал некоторое время назад. Так, в июне 2016 года он с огромной помпой презентовал проект вакуумного поезда, т. е. поезда, который будет перемещаться по трубе, из которой откачан воздух, благодаря чему будет достигнута скорость 1100 км/час (выше скорости звука!).

В подтверждение серьезности намерений было обнародовано видео, на котором странного вида тележка проехала несколько сот метров по рельсам со скоростью аж 160 км/час. Но, как обещает Илон Маск, уже в 2019 году по вакуумным трубам понесутся грузовые поезда, в 2021 — пассажирские. В течение 10 лет между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом проляжет железная дорога будущего всего за 6 миллиардов долларов.

Для краткой оценки реалистичности этого прожекта скажу о том, что в Калифорнии уже реализуется проект скоростной железной дороги, аналогичной существующим в Европе, Китае, Японии и даже России (как ни странно, США являются абсолютным мировым аутсайдером в развитии этого вида транспорта) по тому же маршруту.

При использовании отработанных во всем мире технологий и притом, что значительную часть маршрута не возводят заново, а реконструируют существующие пути, бюджет оценивают в 68,4 миллиарда, при этом он, как обычно, имеет тенденцию постоянно расти с одновременным увеличением сроков. Пока окончить начатое в 2015 году строительство планируют в 2028 году.

Тогда же (в 2016 году) он пообещал уже в 2018 году отправить к Марсу космический корабль Dragon (разработка SpaceX), правда, без людей. Ну, а днями едва ли не главной мировой новостью стало его обещание в течение 40–50 лет колонизировать Марс, для чего будет создан космический корабль, способный доставить на Красную планету 200 пассажиров и 300 тонн.

Первые испытания ракеты-носителя в SpaceX наметили на 2019-й, а первый полет «Межпланетной транспортной системы» на Марс может состояться уже в 2022 году. В доказательство «серьезности намерений», как и в случае с пневмодорогой, был показан презентационный анимационный ролик.

Подчеркну, ролик, как и более подробная презентация из уст самого Маска, должен был продемонстрировать глубокую проработанность проекта, на что указывали и прописанные технические характеристики новой ракетно-космической системы, правда выборочные. Но на поверку проект выглядит не просто фантастическим (в смысле реализуемости), но и технически безграмотным настолько, что ничего, кроме смеха, не может вызвать даже у шестиклассника из кружка космонавтики.

Так, эту суперракету Маск намерен запускать с площадки № 39 на мысе Канаверал, откуда стартовали лунные экспедиции и «Шаттлы» (напомню, выводимый вес — 140 тонн). Элементарный же подсчет показывает, что для отправки одним рейсом 200 человек и 300 тонн груза на Марс понадобится носитель с выводимой массой до 5000 тонн, а с учетом того, что сверхноситель одноступенчатый и возвращаемый (причем прямёхонько на стартовую площадку), то и все 10 000.

Ведь тот же супертяж Falcon Heavy «по паспортным параметрам» способен отправить к Марсу лишь 15 тонн груза (и это в окрестности планеты, при посадке на поверхность цифра еще в несколько раз уменьшится). И это только один из технических ляпов.

Скажем, непонятно, почему в корабле-танкере, который должен на околоземной орбите дозаправить марсианский корабль (тех же размеров, что и последний), помимо топлива, размещаются люди и грузы, а главное, зачем запускать корабль с пустыми баками и затем перекачивать в них топливо, если танкер можно просто пристыковать к марсианскому кораблю и дальше использовать как хранилище топлива. И т. д., и т. п., не буду утомлять читателя техническими моментами, понятными любому, знакомому с космической техникой.

К слову, NASA пилотируемую экспедицию на Марс планирует лет через 20 (3–6 человек), если «все будет хорошо», прежде всего — в плане финансирования. Для одной такой экспедиции понадобится несколько сверхтяжелых ракет-носителей с массой выводимого груза до 200 тонн (создание более мощных ракет специалисты считают невозможным, так как уровень шума при старте попросту разрушит конструкцию).

Маск же собрался выводить одним запуском объекты до 10 000 тонн.

Сегодня о колонизации Марса начиная с 2024 года никто уже не вспоминает, благо Маск продолжает фонтанировать все новыми проектами, «прототипы» большинства которых я помню с детства по журналам «Юный техник» и «Техника молодежи». Но подаются они как откровения непревзойденного гения. Это относится и к вызвавшей немалый фурор недавней презентации электрофуры Tesla Semi. И тут снова давно известные технические решения для электромобилей подаются как эксклюзивное ноу-хау.

Самое же интересное, что все, что было показано публике, — это две действительно весьма футуристичного вида «бибики», которые проехали (как утверждается в СМИ) несколько десятков метров из ангара на открытую площадку. Видео не только дорожных, но даже полигонных испытаний отсутствует. Есть только пятисекундный анимационный ролик. Но, как водится, начать их производство Маск обещает уже в 2019 году, как и то, что грузовик Semi «взорвет мозг и унесет его в параллельное измерение». Сколько ориентировочно будет стоить «взрыв мозга», он не уточнил.

В общем, очевидно, что Маск — классический пример афериста, который, когда возникает вопрос об «отдаче» от «реализуемых» прожектов, начинает предлагать новые, уже совершенно фантастические (в «нехорошем» смысле этого слова).

«По словам Маска, на данный момент в финансировании „Межпланетной транспортной системы“ заинтересованы как частные инвесторы, так и некоторые государственные структуры», — сообщают СМИ. И как не вспомнить классиков: «Деньги дадут сборы… Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!».

Восемьдесят лет прошло, а изменилось лишь то, что до масштабов Илона Маска Остапу как… до Марса. Честно говоря, за человечество, которое опустилось до уровня наивных васюкинцев, немного обидно.

Дмитрий Славский

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