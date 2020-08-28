Кому выгодно «отправление» Навального
В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла об «отправлении» Навального – кому оно выгодно, почему в этом деле столько нестыковок, почему Германия встретила Навального с такой помпой, клиника Charite отменила обещанную пресс-конференцию о здоровье Навального, а наши записные оппозиционеры смиренно молчали несколько дней в ожидании диагноза Навальному, но его так и не поставили.
Хронометраж:
00:00 Вступление
00:36 Если предположить, что Навального отравили, кто под подозрением?
12:12 Почему именно Германия озабочена здоровьем российского блогера?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
Источник: https://nstarikov.ru/komu-vygodno-otpravlenie-navalnogo-118631
Ребята из Шари-те сказали сегодня, что клиент в тяжёлом состоянии и коме, но его жизни ничего не угрожает. Симптомы проходят. Весёлые мальчики из клиники продолжают шарить в чьих-то карманах.)
Выгодно всем.
И нашим,
И не нашим.
Сакральная жертва.