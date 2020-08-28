Кому выгодно «отправление» Навального

В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла об «отправлении» Навального – кому оно выгодно, почему в этом деле столько нестыковок, почему Германия встретила Навального с такой помпой, клиника Charite отменила обещанную пресс-конференцию о здоровье Навального, а наши записные оппозиционеры смиренно молчали несколько дней в ожидании диагноза Навальному, но его так и не поставили.

Хронометраж:

00:00 Вступление

00:36 Если предположить, что Навального отравили, кто под подозрением?

12:12 Почему именно Германия озабочена здоровьем российского блогера?

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/komu-vygodno-otpravlenie-navalnogo-118631