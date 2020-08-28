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Кому выгодно «отправление» Навального

16:26. 28 августа 2020 79 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла об «отправлении» Навального – кому оно выгодно, почему в этом деле столько нестыковок, почему Германия встретила Навального с такой помпой, клиника Charite отменила обещанную пресс-конференцию о здоровье Навального, а наши записные оппозиционеры смиренно молчали несколько дней в ожидании диагноза Навальному, но его так и не поставили.

Хронометраж:
00:00 Вступление
00:36 Если предположить, что Навального отравили, кто под подозрением?
12:12 Почему именно Германия озабочена здоровьем российского блогера?

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P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/komu-vygodno-otpravlenie-navalnogo-118631

Метки: блог, Видео

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