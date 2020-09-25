Что делать в ситуации постоянного экономического и политического давления? Это главный вопрос современной российской дипломатии. Точки зрения здесь могут быть разные. Вот некоторые деятели либерального толка говорят, что нужно перед Навальным, когда он вернется в Россию, расстилать красную ковровую дорожку.

На мой взгляд, это не приведёт ни каким положительным сдвигам. Во-первых, к этому господину есть вопросы у следствия, связанные с оскорблением ветерана. Это первое. Во-вторых, есть масса вопросов, связанных с сегодняшней кампанией по дискредитации России. Поэтому, наоборот, в ситуации, когда нас пытаются шантажировать строительством «Северного Потока – 2» нужно занять достаточно жесткую позицию. Если что, дорогие друзья, мы готовы записать это в убыток. И стелиться той самой ковровой дорожкой перед вами не будем.

У России много вопросов к Германии, где Навальный уже выписался из госпиталя Charite.

Хотите строить независимую Германию, пользоваться российским газом, платя за это приемлемую цену – добро пожаловать. Хотите продолжать терять суверенитет и находиться в оккупации со стороны США, пользоваться американским газом за большие деньги – это ваш выбор. Мы не можем вам помочь его сделать, вы должны сделать его самостоятельно.

Хронометраж:

00:00 Почему США выгодна беспомощная Европа, и как они действуют, чтобы не допустить усиления Германии?

12:23 Какова роль Марии Певчих в ситуации с Навальным?

29:28 Почему Россия должна задавать вопросы немецкой стороне?

34:04 Каков личный интерес Меркель в инциденте с Навальным?

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P.S. Предыдущие ролики, снятые совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/germanija-objazana-otvetit-po-delu-navalnogo-119649