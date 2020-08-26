США ввели санкции против двух НИИ Минобороны России
17:58. 26 августа 2020 83 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
Вашингтон внес в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, говорится на сайте министерства торговли США. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра, передает РИА Новости.
Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.
Под ограничительные меры попал, в частности, НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.
Санкции ввели против 33-его Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-ого ЦНИИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также государственного НИИ органической химии и технологии.
Внесение в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53832-ssha-vveli-sankcii-protiv-dvuh-nii-minoborony-rossii.html
Формулировка «Эти организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием» отдает проамериканской пропагандой. Первоисточник информации – сайт «Голос Севастополя». Севастополь – это российский город? Вопрос: автор заметки умышленно или не понимая это писал, копируя материал еще откуда-то? Если второе, то надо было немного напрячь мозги и написать вместо того – «под предлогом обвинения в работе над химическим и биологическим оружием», либо «эти организации занимаются разработками в области защиты от химического и биологического оружия».