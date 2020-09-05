Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2020

Осенью Украина может столкнуться с двумя эпидемиями сразу, — премьер-министр (+ВИДЕО)

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что осенью на Украине впервые может сложиться ситуация, когда в стране распространятся две эпидемии одновременно. «Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя опять-таки другой вызов — осенью может быть наложение гриппа на COVID. Здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно сложные и тяжелые последствия. Мы пока не знаем их, и мир их не знает. Это будет такая первая осень, где мы столкнемся с возможным наложением эпидемий», — заявил он в эфире украинского телевидения. Шмыгаль считает, что система здравоохранения «незалежной» сейчас готова к вызовам гораздо лучше и может принимать большее количество людей. Напомним, на Украине адаптивный карантин продлили до 31 октября. Такое решение правительство приняло на заседании 26 августа. Однако Шмыгаль не исключил, что карантин будут продлевать. Читайте также: Россия расширила санкции против Украины На видео с 5:09

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Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Фото: © US Army / Sgt. Paige Behringer

Два американских бомбардировщика Б-52, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши – с территории Украины. Эксперты уверены: бомбардировщики в украинском небе не только изучали потенциальный театр боевых действий, но и отрабатывали тактику воздушного нападения, пишет газета ВЗГЛЯД.

В пятницу стало известно, что два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress («Стратофортресс») поднялись в воздух с английской базы Фэрфорд, пролетели над Голландией, Германией и Польшей, затем вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Бомбардировщики приблизились к полуострову на 53 км.

Как отмечает один из таких ресурсов Theaviationist, созданный отставным офицером итальянских ВВС Давидом Ченсиотти, бомбардировщики летели над Украиной, включив транспондеры. Благодаря этому наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера – 61-0034, 60-0005 и 60-0044, и радиопозывные – «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) – Степановка Первая (Запорожская область), затем взял курс на Киев. Таким образом, борт «Джулия-53» от российской территории отделяло менее 50 км, что четко фиксировалось локаторами.

«Американские ВВС имеют обыкновение не включать систему «свой – чужой» в воздушном пространстве дружественных для США стран Европы, – пишет блогер (перевод газеты ВЗГЛЯД). – То, что они летели вблизи Крыма со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными».

Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск, доктор технических наук Александр Лузан напоминает, что Пентагон еще в Югославии отработал новую тактику воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». «Они как раз предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков. Отрабатывать военные планы – это их право. Наше воздушное пространство американцы не нарушили. Киеву же предъявлять претензии за то, что он пустил военные самолеты США в свое воздушное пространство, как вы понимаете, бесполезно», – поясняет генерал газете ВЗГЛЯД.

«Мне довелось служить в 1950–1960-е годы в ГДР. И тогда вдоль ее границы ежедневно три раза на высоте 20 км летал американский стратегический самолет-разведчик. Что мы могли делать? Сопровождали его ЗРК, в готовности сидели летчики-истребители. Точно так же и здесь», – считает Лузан. «Сейчас дело идет к выборам в Соединенных Штатах, поэтому там есть немало сил, заинтересованных в нагнетании напряженности с Россией, чтобы отвлечь избирателей от американских наурядиц», – предположил генерал.

Как известно, Boeing B-52H Stratofortress производился в 1952–1962 гг. как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодня он остается основным самолетом дальней боевой авиации американских ВВС.

«Основное предназначение американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress – нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. Мы расцениваем инцидент как изучение Вашингтоном потенциального театра военных действий», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. «Кроме того, мы расцениваем этот полет как враждебный акт как со стороны США, так и Украины, открывшей свое воздушное пространство для американских бомбардировщиков, – сказал он. – Стоит напомнить, что у самой Украины ВВС как организованной силы не существует. Киев – вассал Вашингтона, и американцы используют украинское воздушное пространство для решения собственных военных задач».

Крым сегодня прикрыт зенитно-ракетными системами большой дальности С-400, а наиболее важные объекты, такие как мост через Керченский пролив, база Черноморского флота в Севастополе, другие важные административные, промышленные и оборонные узлы – комплексами противовоздушной обороны «последнего рубежа» Тор-М2, отлично показавшими себя в Сирии при обороне авиабазы Хмеймим, добавил эксперт.

«Тор-М2 стопроцентно гарантирует уничтожение любых атакующих целей. Вместе с С-400 этот комплекс надежно обеспечивает противовоздушную оборону южных рубежей России – и Крыма в частности. Тем не менее, систему ПВО на юге надо усиливать, чтобы спать спокойно», – заявил Коротченко. По его мнению, задача такого усиления теперь стала резко актуальной.

Лузан, в свою очередь, не считает, что бомбардировщики отрабатывали конкретно ядерную атаку по Крыму. «Они шли вдоль границы. И потом, в Крыму вообще нет мишени для ядерных ударов. Крымский мост? Но его можно поразить обычным высокоточным оружием – ядерные заряды там ни к чему. В-52 несут на борту аэробаллистические ракеты с дальностью действия 300 км. Куда они могут ими достать? В лучшем случае до Воронежа и Курска», – допускает он.

«Безусловно, они отрабатывают некоторые свои военные задачи, но главным для них было показать, что имеют право летать теперь, после 2014 года, еще и над Украиной – своим сателлитом. Поэтому наши и поднимают по каждому такому случаю Су-27, чтобы показать им в ответ: «Мы вас видим и не дадим действовать так, как вы хотите». А то, как мы умеем давать сдачи, мы хорошо показали в Сирии – с помощью «Калибров», «Торов» и «Буков».

Лузан считает, что опасаться в Крыму надо не столько американцев, сколько украинских военных. «Нужно защищать Крымский мост нетрадиционными способами, поскольку он сам – нетрадиционное сооружение высокой значимости. Военный эксперт предлагает оборудовать мост системой активной защиты: «Мы на танки ставим систему «Дрозд», а Крымский мост или наши АЭС оставляем только под защитой общей системы ПВО, а это неправильно».

Инцидент с бомбардировщиками, по его мнению, должен стать тем «звонком», который приведет к созданию систем активной защиты крымских объектов, и в первую очередь – моста через Керченский пролив.

Андрей Самохин, Иван Абакумов, Артур Приймак, ВЗГЛЯД

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Глава ДНР о трудностях и победах Республики (ВИДЕО)

В эфире News Front TV Денис Владимирович Пушилин рассказал Светлане Пикте в её авторской программе «Время ПикТы» о том, как начался в ДНР учебный год, с какими трудностями пришлось столкнуться при обеспечении продуктовой безопасности республики во время сбора урожая, как выполняется программа развития на 2020 год по восстановлению и капитальному ремонту жилья. В связи с тем, как тяжело приходится расплачиваться простым людям по всей территории бывшей Украины за произошедшие в 2013–2014 события на майдане, затронули вопрос ситуации в Белоруссии, где глава республики дал оценку внешнему вмешательству западных стран в дела чужой страны. Также обсудили предстоящее грандиозное событие в сфере русской литературы — фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом», на который 12—17 сентября съедутся лучшие русскоязычные фантасты. Читайте также: Удар по российским военным в Сирии: «Несокрушимый» спасает наших бойцов — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство РФ расширило персональные санационные списки по Украине.В них оказались "лучший выбор Украинского народа" Порошенко, "агент ЦРУ" Наливайченко, "певец на доверии" Вокарчук, "комендант евромайдана" Кубив, "эффективный олигарх с Донбасса" Тарута еще целый ряд лиц.Санкции с тормозным путем в 6 лет.

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Россия расширила санкции против Украины

Правительство РФ расширило список украинских политиков и чиновников, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список, в частности, попали экс-президент Петр Порошенко и экс-лидер фракции «Голос» в Верховной раде Святослав Вакарчук. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Также в списке персон нон-грата вошли: член Меджлиса* Ахтем Чийгоз, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, олигарх Сергей Тарута, экс-депутат Ирина Луценко и ряд других. В отношении всех них теперь введены специальные экономические меры из-за «недружественных действий в отношении граждан и юридических лиц РФ». Их счета могут быть заморожены, имущество арестовано, а средства запрещено выводить за пределы России. Читайте также: СРОЧНО: Опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы о фальсификации отравления Навального (АУДИО) *Запрещенная в России экстремистская организация

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