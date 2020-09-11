Новости Украины и Новороссии 11 сентября 2020
- 08:38 Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции.
- 08:32 Я говорил, говорю и буду говорить по-русски.
- 05:00 Все кандидатуры руководителей утверждались в США: тайны украинской разведки.
- 04:30 В правительстве Украины рассказали, что хотят сделать с жителями Донбасса, получившими российские паспорта.
- 02:00 Украинский депутат намерен ответить на санкции США «шокирующими фактами разоблачения».
- Вчера 22:56 Публикация статей в Википедии за 500 000 гривен.
- Вчера 20:07 Шахтеры под землей, всем плевать.
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
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Я говорил, говорю и буду говорить по-русски
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Все кандидатуры руководителей утверждались в США: тайны украинской разведки
Военные разведчики Украины 7 сентября отметили свой профессиональный праздник. Об интригах внутри ведомства и о том, кому на самом деле подчиняются сотрудники Главного управления разведки (ГУР), изданию «Украина.ру» рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.
— Олег, какие задачи стоят перед военной разведкой Украины?
— У Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины несколько задач. Первое — это добыча информации, аналитика и спецоперации.
Причём по старому закону, который был принят, когда я был народным депутатом, спецоперации проводились только в военное время. Но с 2014 года ГУР стал проводить спецоперации не на территории Украины.
Не так давно в закон, о котором я говорил, были приняты поправки, и ГУР проводит спецоперации не на территории Украины совершенно законно.
Основные задачи ГУР — это сбор информации о вооружении, о перспективных военных наработках, помощь в торговле оружием и дискредитация вооружения и стран, которые тоже присутствуют на этом рынке.
— Недавно в Барнауле задержали военнослужащего ракетных войск РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины…
— Да, это работа ГУР. Убийство [экс-главы ДНР Александра] Захарченко, убийства известных командиров ополчения ДНР и ЛНР — это работа ГУР совместно с Департаментом контрразведки Украины при СБУ. При Петре Порошенко работа была поставлена так: ДКР — это голова, а ГУР — это руки. ГУР находится на Рыбальском острове в Киеве, кроме этого в ГУР есть Хмельницкий центр.
Спецоперация по Владимиру Рубану и Надежде Савченко проводилась именно в Хмельницком (экс-руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко обвинили в подготовке террористического акта и госпереворота — Ред.).
Во времена Порошенко Департамент контрразведки возглавлял Валерий Кондратюк, правая рука Валентина Наливайченко. Он был завербован ЦРУ при очень забавной ситуации, когда надо было или получать уголовное дело в США, или идти на сделку.
Кондратюк создал мозговой центр в СБУ, а диверсионные отряды формировались в ГУР.
Причем в эти отряды набирали людей без послужных списков из числа хорошо проявивших себя в «АТО». Члены этих групп из пяти-шести человек не знали друг друга.
При Петре Порошенко было нормой, когда минимум две группы находились на территории Крыма.
Они приезжали под видом отдыхающих, знакомились с местными жителями, потом возвращались, подготовив условия для выполнения задания. Поскольку люди никогда раньше не были связаны ни с ГУР, ни с СБУ, вычислить их было чрезвычайно сложно.
— Кондратюк остался и при Зеленском, он глава Службы внешней разведки Украины. Что изменилось в этой структуре со времён Порошенко?
— Валерий Кондратюк — кадровый агент ЦРУ. Наливайченко, Кондратюк, Петров, Бурба — это люди, которые были основоположниками агентской сети ЦРУ на Украине.
При Кравчуке было принято решение, что Украина активно участвует в миротворческих операциях. Из США прибыли 10 человек, только двое из них были военными, остальные — цэрэушники.
Эти люди получили доступ к личным делам военнослужащих. Полтора месяца они выбирали людей, которые, во-первых, знают английский язык, а во-вторых, имеют перспективы роста. После того, как они уехали, осталась постоянно действующая миссия, которая принимала участие в отборе людей из Министерства обороны для поездок за рубеж.
Были сформированы первые группы по 30 человек, в составе каждой был один сотрудник из ДКР и один из ГУР. Эти люди участвовали в миротворческих миссиях, где с ними проводилась работа.
За короткое время через миротворческие миссии прошло около 10 тысяч человек. Самые податливые офицеры ГУР и ДКР, а также многие сотрудники Вооруженных сил были завербованы.
Если брать по количеству агентов ЦРУ, то их больше всего в ГУР и ДКР. Скажу больше, начиная со Скипальского, основоположника ГУР, все назначения руководителей разведки согласовывались с США.
Янукович допустил халатность, оставив 90% сотрудников ГУР на местах, то же самое было в МИД. Во время Майдана ни один посол не выступил в поддержку Януковича.
За полтора месяца до Майдана структура СБУ, подотчетная Януковичу, выявила, что руководитель ГУР не занимается своей работой. То есть данные о подготовке Майдана не доходили до Януковича.
— Кирилл Буданов, новый начальник ГУР, тоже агент США?
— Буданов — выходец из Крыма, лучший снайпер СНГ. В «АТО» ему нравилось убивать людей. После подрыва на мине ему удалили ногу. Когда провалилось дело по чевэкашникам в Белоруссии, нужно было кого-то делать виноватым. Виноватым сделали начальника ГУР Бурбу, вместо него поставили Буданова.
Кирилл Буданов, безусловно, работает с США, другого быть не может. Этот человек любит убивать, будет убивать, его ничто не остановит, но как организатор, как аналитик, он весьма слабый.
— Как Россия может бороться с украинской разведкой и как ей обезопасить от диверсий полуостров Крым?
— Все знают, что была попытка устроить диверсии в Крыму. За спецоперацию на Украине отвечали два полковника. Но, наверно, Бог любит Россию, потому что в самое короткое время после спецоперации эти два полковника погибли. Не думаю, что РФ причастна к этому, но, вероятно, Россия будет отвечать в дальнейшем таким же образом.
Соединенные Штаты боятся, что Россия будет отвечать жестко. Поэтому я считаю, что России нужно делать то, что чего они боятся.
ЦРУ — это государство в государстве, лишь отчасти подотчетное Госдепартаменту и президенту США. У ЦРУ есть теневой бюджет, который связан с торговлей оружием, наркотиками, своя политика.
Точка зрения ЦРУ не всегда совпадет с точкой зрения Госдепа. ЦРУ всегда занимает более жесткую позицию и больше нацелена на конфронтацию, чем политики.
Если вернуться к президентам, то Порошенко детально всегда контролировал выполнение всех спецопераций. С Зеленским — совершенно другая ситуация. Зеленскому докладывают только по тем операциям, по которым есть риск провала.
Это делается для того, чтобы в случае провала переложить ответственность на Администрацию президента, как это произошло с «ЧВК» в Белоруссии.
Кстати, в деле «ЧВК» работали не только ГУР и ДКР, но и сотрудники ЦРУ.
— Вернемся к борьбе за власть в самой Украине. Сохраняется ли угроза президенту Владимиру Зеленскому со стороны главы МВД Арсена Авакова?
— В интервью вашему изданию я говорил, что у Зеленского стоит задача — снять Авакова с должности руководителя полиции. Аваков сейчас контролирует улицу, контролирует боевиков. Причем как боевиков, которые сейчас под Кивой в ОПЗЖ, так и радикальных правых боевиков. У него монополия на улицу.
Это чрезвычайно опасно для Зеленского, рейтинг которого стремительно падает. Думаю, что местные выборы покажут, что рейтинг Зеленского — около 15%.
Зеленский понимает, что в этой ситуации кто будет руководить улицей, тот будет владеть страной.
Потому что при таком низком рейтинге от Зеленского побегут чиновники и депутаты.
Депутаты Верховной Рады будут понимать, что у Зеленского нет политического будущего, начнут искать новых хозяев, чиновники перестанут выполнять команды. И здесь должность Авакова, руководителя полиции, будет ключевой.
— На какие кадровые решения может пойти Зеленский, чтобы уменьшить влияние Авакова?
— Зеленский предлагал Авакову, я об этом говорил вашему изданию, должность вице-премьера, его хотели формально повысить и оторвать от руля. Аваков заявил, что готов идти только на премьера. Это выбило Зеленского из колеи, и Валерий Кондратюк (ныне глава Службы внешней разведки Украины. — Ред) предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова.
Сейчас весьма успешно конфликтует с Аваковым Баканов, руководитель СБУ, но генеральный прокурор Венедиктова не готова на конфликт. И мы видим, что нет ни уголовных дел, ни посадок.
Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте.
Кондратюк говорит, что ведомства СВР и ГУР останутся под ним, и готовит руководителей на эти два ведомства. Думаю, что Бурба (экс-начальник Главного управления разведки Украины. — Ред.) и Петров (экс-руководитель контрразведки СБУ, глава Закарпатской ОГА. — Ред.) будут востребованы.
— Не считаете ли вы, что с такими рокировками власти уже опоздали, ведь скоро местные выборы?
— Сейчас на Украине обсуждается замена премьера и Кабинета министров под местные выборы.
Все понимают, что снятие Шмыгаля, который ничем себя не проявил, и министров, которые ничем себя не проявили, может быть, добавит несколько процентов Зеленскому.
Решение не принято, но вопросы по рокировкам обсуждаются.
Так что сейчас обсуждать перспективы Кирилла Буданова (новый начальник ГУР. — Ред.) нет смысла, новый геополитический шторм на Украине все расставит по своим местам. Но у меня нет сомнений, что без ЦРУ и посольства США новый руководитель ГУР не будет назначен.
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Денис Рудометов
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В правительстве Украины рассказали, что хотят сделать с жителями Донбасса, получившими российские паспорта
Жителей Донбасса, получивших российский паспорт, нельзя за это наказывать, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
По его данным, жителям Донбасса Россия выдала 200 тысяч своих паспортов и им просто следует определиться с тем, гражданами какого именно государства они являются.
«Нельзя же столько человек карать за то, что у них эти паспорта. Нужно принять решение: уважаемые, после деоккупации определитесь, вы граждане какой страны.
Если кто-то хочет быть гражданином Российской Федерации, окей, это твое решение, живи себе на здоровье, только ты теперь иностранный гражданин. Или можешь быть лицом без гражданства. Получи, пожалуйста, вид на жительство, основания есть — у тебя здесь имущество, ты здесь даже рожден», — рассказал Резников.
Вице-премьер утверждает, что лично он за двойное гражданство. «Я вообще за второе гражданство или статус „украинец за границей”, чтобы эти люди могли голосовать (например, украинцы в Канаде, Польше, Израиле, Великобритании и так далее), но, конечно, с важной оговоркой: если ты проживаешь на территории государства-агрессора, на тебя этот режим не распространяется», — объяснил Резников.
Тем не менее, по его словам, люди с российскими паспортами на Украине не должны «преподавать, избирать и быть избранным, работать государственным служащим, в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах».
При этом лица, которые «совершали военные преступления и преступления против человечества, те, кто пытал, мародерствовал, грабил, убивал, насиловал, никогда не будут амнистированы».
«Об их участи даже не надо задумываться. Но те, кому приходится работать в оккупационном режиме вынужденно, не совершая тяжких преступлений, могут стать лицами, к которым амнистия применяется. Дворники, сотрудники ЖЭКов, медики, продавцы. Есть элементарные бытовые и гуманитарные потребности людей, которые должны быть обеспечены даже в оккупации», — пояснил министр.
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Украинский депутат намерен ответить на санкции США «шокирующими фактами разоблачения»
Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвал это местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.
Об этом в четверг, 10 сентября, нардеп написал на своей странице в соцсети.
«Месть представителей «Демокорапшн «в лице Байдена, Кента и Квин. Месть — неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, раскрывающих все новые и новые схемы международной коррупции.
Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. в начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения «демокорупции».
Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. «Демокорупционеры» очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкрепленное цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс конференции не стану: на кону — государственная независимость и суверенитет Украины», — написал Деркач.
Также он подчеркнул, что вероятно будет судиться с Министерство финансов США.
«Такая информация из Министерства финансов США открывает возможность отстаивать мои интересы в правовом поле — в суде. Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям ′′ ДемоКоррупции′′ в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины», — подчеркнул Деркач.
Напомним, министерство финансов США ввело персональные санкции против внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача и трех граждан России. Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач известен тем, что опубликовал записи переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Публикация статей в Википедии за 500 000 гривен
Один из читателей нашел интересное.
Тендер на размещение статей про Украину в Википедии на 500 000 гривен.
Деньги выделяются из бюджета МИД Украины.
"Информация об Украине" в Википедии отнесена к разделу "Рекламные и маркетинговые услуги".
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Шахтеры под землей, всем плевать
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