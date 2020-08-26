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О ложной русской истории, о Тартарии, о русском языке, о лжи про монгольское нашествие. В. Сундаков

17:48. 26 августа 2020 165 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_YzkeUtJDs

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