О ложной русской истории, о Тартарии, о русском языке, о лжи про монгольское нашествие. В. Сундаков

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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
Чё там в видео? Сундаков за Тартарию? Ещё один сектант-левашовец.
И ты знаешь, что, такое секта?
Даже был в одной
Отличный снимок-маме-дочка,папе-три сыночка!Это и есть Жизнь. А вся жизнь-игра,улыбайтесь,улыбайтесь,ведь улыбка покоряет…