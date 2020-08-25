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Коротко по Белоруссии. 25.08.2020

15:40. 25 августа 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Тихановская объявила о мирной революции в Белоруссии на том основании, что она считает, что за нее большинство. Кроме того она заявила, что Белоруссия это Европа. Где то я это уже слышал, чуть южнее Минска.

Между тем Конституционный Суд Белоруссии заявил, что конституционных оснований для пересмотра итогов выборов нет. Также было отмечено, координационный совет оппозиции не является законным органом, чтобы с ним кто-то разговаривал. Ну кроме сотрудников КГБ и прокуратуры конечно же.

Между тем в Москве заявили, что РФ готова рефинансировать белорусские долги. Толстый намек на то, что обвалить финансовую систему Белоруссии не дадут. Разумеется, подобного рода поддержка будет стоить Батьке определенных уступок в переговорах по дорожным картам интеграции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6122056.html

Метки: белоруссия, лукашенко

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