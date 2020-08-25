Коротко по Белоруссии. 25.08.2020

Тихановская объявила о мирной революции в Белоруссии на том основании, что она считает, что за нее большинство. Кроме того она заявила, что Белоруссия это Европа. Где то я это уже слышал, чуть южнее Минска.Между тем Конституционный Суд Белоруссии заявил, что конституционных оснований для пересмотра итогов выборов нет. Также было отмечено, координационный совет оппозиции не является законным органом, чтобы с ним кто-то разговаривал. Ну кроме сотрудников КГБ и прокуратуры конечно же.Между тем в Москве заявили, что РФ готова рефинансировать белорусские долги. Толстый намек на то, что обвалить финансовую систему Белоруссии не дадут. Разумеется, подобного рода поддержка будет стоить Батьке определенных уступок в переговорах по дорожным картам интеграции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6122056.html