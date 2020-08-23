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Лица Советской эпохи. Часть 430. 1950-е. Из альбома Л.К.Балясной

17:09. 23 августа 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Любовь Кузьминична Балясная (род. 1927, пос. Высокое, Мелитопольский округ, УССР) — советский педагог, государственный, партийный и общественный деятель.
В 1952—1953 секретарь Запорожского областного комитета ЛКСМ Украины, с 1953—1958 секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В 1958 по 1964 председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, одновременно — секретарь ЦК ВЛКСМ.

1950-е. Портрет секретаря ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясной за рабочим столом
1950-е. Портрет секретаря ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясной за рабочим столом

1950-е. Л.К. Балясная в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом
1950-е. Л.К. Балясная в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом

1950-е. Л.К. Балясная выступает в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом
1950-е. Л.К. Балясная выступает в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом


1950-е. Л.К. Балясная и А.Л. Барто
1950-е. Л.К. Балясная и А.Л. Барто

1954.Руководитель московского ансамбля песни и пляски В.С. Локтев и первый секретарь ЦК ЛКСМУ Л.К. Балясная в дни празднования 300-летия воссоединения Ук
1954.Руководитель московского ансамбля песни и пляски В.С. Локтев и первый секретарь ЦК ЛКСМУ Л.К. Балясная в дни празднования 300-летия воссоединения Украины и России

1955. Во время семинара секретарей обкомов комсомола по школам
1955. Во время семинара секретарей обкомов комсомола по школам

1955. Делегация ВЛКСМ возлагает цветы на могилу Эдварда Грига
1955. Делегация ВЛКСМ возлагает цветы на могилу Эдварда Грига

1955. Делегация ВЛКСМ у памятника советским воинам, погибшим в Норвегии
1955. Делегация ВЛКСМ у памятника советским воинам, погибшим в Норвегии

1955. Л.К. Балясная в Норвегии
1955. Л.К. Балясная в Норвегии

1956. После награждения республиканской пионерской газеты «Зiрка» почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украины
1956. После награждения республиканской пионерской газеты «Зiрка» почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украины

1957. Всесоюзная конференция ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства просвещения по внешкольной работе с детьми
1957. Всесоюзная конференция ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства просвещения по внешкольной работе с детьми

1958. Торжественная встреча делегации ЦК ВЛКСМ в Пекине
1958. Торжественная встреча делегации ЦК ВЛКСМ в Пекине

1958. Делегация ЦК ВЛКСМ в Пекине. В центре снимка – секретарь ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясная
1958. Делегация ЦК ВЛКСМ в Пекине. В центре снимка – секретарь ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясная

1958. Л.К. Балясная в группе на Всемирной выставке в Брюсселе
1958. Л.К. Балясная в группе на Всемирной выставке в Брюсселе

1960. Л.К. Балясная (пятая слева) на трибуне Мавзолея в день рождения пионерской организации. 19 мая
1960. Л.К. Балясная (пятая слева) на трибуне Мавзолея в день рождения пионерской организации. 19 мая

1960. Л.К. Балясная в гостях у Первого городского штаба пионеров г. Ленинграда. 24 марта
1960. Л.К. Балясная в гостях у Первого городского штаба пионеров г. Ленинграда. 24 марта

1960. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов
1960. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов и Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе среди награжденных женщин после вручения им орденов СССР в Кремле

Источник: https://humus.livejournal.com/7366379.html

Метки: история, Россия, фото

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