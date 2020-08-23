Лица Советской эпохи. Часть 430. 1950-е. Из альбома Л.К.Балясной
17:09. 23 августа 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Любовь Кузьминична Балясная (род. 1927, пос. Высокое, Мелитопольский округ, УССР) — советский педагог, государственный, партийный и общественный деятель.
В 1952—1953 секретарь Запорожского областного комитета ЛКСМ Украины, с 1953—1958 секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В 1958 по 1964 председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, одновременно — секретарь ЦК ВЛКСМ.
1950-е. Портрет секретаря ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясной за рабочим столом
1950-е. Л.К. Балясная в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом
1950-е. Л.К. Балясная выступает в республиканском лагере юных натуралистов под Киевом
1950-е. Л.К. Балясная и А.Л. Барто
1954.Руководитель московского ансамбля песни и пляски В.С. Локтев и первый секретарь ЦК ЛКСМУ Л.К. Балясная в дни празднования 300-летия воссоединения Украины и России
1955. Во время семинара секретарей обкомов комсомола по школам
1955. Делегация ВЛКСМ возлагает цветы на могилу Эдварда Грига
1955. Делегация ВЛКСМ у памятника советским воинам, погибшим в Норвегии
1955. Л.К. Балясная в Норвегии
1956. После награждения республиканской пионерской газеты «Зiрка» почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украины
1957. Всесоюзная конференция ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства просвещения по внешкольной работе с детьми
1958. Торжественная встреча делегации ЦК ВЛКСМ в Пекине
1958. Делегация ЦК ВЛКСМ в Пекине. В центре снимка – секретарь ЦК ВЛКСМ Л.К. Балясная
1958. Л.К. Балясная в группе на Всемирной выставке в Брюсселе
1960. Л.К. Балясная (пятая слева) на трибуне Мавзолея в день рождения пионерской организации. 19 мая
1960. Л.К. Балясная в гостях у Первого городского штаба пионеров г. Ленинграда. 24 марта
1960. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов и Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе среди награжденных женщин после вручения им орденов СССР в Кремле