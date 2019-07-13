Лица Советской эпохи. Часть 393. Из альбома ленинградских студентов 80-х годов
18:32. 13 июля 2019 Просмотров - 245 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
«Беспризорница»
«Что было вчера?»
Наташа Земскова и Света Варзина после надраивания питьевого бака
Купание после футбольного матча
Наташа Земскова в аэропорту Красноярска
Наташа Земскова в 531 комнате. 1984
Наташа Земскова. Новый 1985 год
Наташа Земскова в Летнем саду. 1984
Интересно, где они теперь?
В любые времена все одинаково.Я не думаю,что наши дети будут ,через 30 лет рассматривать свои сэлфи с меньшим умилением.Просто они…лохи..жизни не видели.Мы-крутые.Все прошли:).А деды нас считали ….скудоумными(при чем не зря).Чистота…прошлого.Отсюда так на душе светло.А процессы одни и те же.
+10000
Моё время.