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Лица Советской эпохи. Часть 393. Из альбома ленинградских студентов 80-х годов

18:32. 13 июля 2019 Просмотров - 245 4 коммент. Опубликовал:


«Беспризорница»


«Что было вчера?»


«Щас спою!»


«С головой у всех проблемы?»


На опушке


Чай в Орехово. 1985


Ореховская Морра. 1985


«Неужели они настоящие?»


На ветвях


Стройотрядовцы


«Молодые симпатичные лица»


«Сибирский цирюльник»


Наташа Земскова и Света Варзина после надраивания питьевого бака


Наши болельщики


Купание после футбольного матча


«Врачишка»


«Вкус хлеба»


В автобусе


Пленер


Под стремянкой


Чай на шишках


Наташа Земскова в аэропорту Красноярска


Наташа Земскова в 531 комнате. 1984


Обсуждение рецептов шарлоток


Наташа Земскова в 531 комнате


Наташа Земскова


Весна в Гавани


Аничков мост


В Таврическом саду


На Васильевском


Прогулка по Летнему


Прогулка по Летнему


На свадьбе


Отвальная


Наташа Земскова. Новый 1985 год


Наташа Земскова в Летнем саду. 1984

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Источник: https://humus.livejournal.com/6728168.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

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