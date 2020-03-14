Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района

Из альбома «Наркому просвещения А.С.Бубнову от Ленинградского 44-го Дошкольного Детского дома Выборгского района». 1 марта 193601. Дети в украинских костюмах. 1 мая02. Дети в татарских костюмах. 1 мая03. Дети в узбекских костюмах. 1 мая04. Дети в восточных костюмах. 1 мая05. Дети в костюмах эскимосов. 1 мая06. Шурик был настоящим эскимосом. 1 мая07. Гопак08. Лезгинка09. Воспитанники 44-го Детского дома на праздновании 1 мая10. В своём колхозике11. Воспитанница Детского дома у аквариума12. Дети за столиком13. После мертвого часа14. Обед15. Очистка огорода перед запашкой16. Сбор сучьев17. Сортировка семян18. Проращивание рассады19. Уход за рассадой20. Перенос удобрений на грядки21. Поливка овощей22. Поливка цветов23. Уход за цветами24. На огороде

Источник: https://humus.livejournal.com/7129004.html