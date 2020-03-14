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Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района

14:49. 14 марта 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Из альбома «Наркому просвещения А.С.Бубнову от Ленинградского 44-го Дошкольного Детского дома Выборгского района». 1 марта 1936
01. Дети в украинских костюмах. 1 мая 1934
01. Дети в украинских костюмах. 1 мая




02. Дети в татарских костюмах. 1 мая 1934
02. Дети в татарских костюмах. 1 мая

03. Дети в узбекских костюмах. 1 мая 1934
03. Дети в узбекских костюмах. 1 мая

04. Дети в восточных костюмах. 1 мая 1934
04. Дети в восточных костюмах. 1 мая

05. Дети в костюмах эскимосов
05. Дети в костюмах эскимосов. 1 мая

06. Шурик был настоящим эскимосом. 1 мая 1934
06. Шурик был настоящим эскимосом. 1 мая

07. Гопак
07. Гопак

08. Лезгинка
08. Лезгинка

09. Воспитанники 44-го Детского дома на праздновании 1 мая. 1934
09. Воспитанники 44-го Детского дома на праздновании 1 мая

10. В своём колхозике
10. В своём колхозике

11. Воспитанница Детского дома у аквариума
11. Воспитанница Детского дома у аквариума

12. Дети за столиком
12. Дети за столиком

13. После мертвого часа
13. После мертвого часа

14. Обед
14. Обед

15. Очистка огорода перед запашкой
15. Очистка огорода перед запашкой

16. Сбор сучьев
16. Сбор сучьев

17. Сортировка семян
17. Сортировка семян

18. Проращивание рассады
18. Проращивание рассады

19. Уход за рассадой
19. Уход за рассадой

20. Перенос удобрений на грядки
20. Перенос удобрений на грядки

21. Поливка овощей
21. Поливка овощей

22. Поливка цветов
22. Поливка цветов

23. Уход за цветами
23. Уход за цветами

24. На огороде.
24. На огороде

Источник: https://humus.livejournal.com/7129004.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

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