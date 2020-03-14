Лица Советской эпохи. Часть 420. 1934. Ленинградский 44-й Дошкольный Детский дом Выборгского района
14:49. 14 марта 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из альбома «Наркому просвещения А.С.Бубнову от Ленинградского 44-го Дошкольного Детского дома Выборгского района». 1 марта 1936
01. Дети в украинских костюмах. 1 мая
02. Дети в татарских костюмах. 1 мая
03. Дети в узбекских костюмах. 1 мая
04. Дети в восточных костюмах. 1 мая
05. Дети в костюмах эскимосов. 1 мая
06. Шурик был настоящим эскимосом. 1 мая
07. Гопак
08. Лезгинка
09. Воспитанники 44-го Детского дома на праздновании 1 мая
10. В своём колхозике
11. Воспитанница Детского дома у аквариума
12. Дети за столиком
13. После мертвого часа
14. Обед
15. Очистка огорода перед запашкой
16. Сбор сучьев
17. Сортировка семян
18. Проращивание рассады
19. Уход за рассадой
20. Перенос удобрений на грядки
21. Поливка овощей
22. Поливка цветов
23. Уход за цветами
24. На огороде