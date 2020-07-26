Лица Советской эпохи. Часть 429. 1937. Из альбома московского строителя Ушакова Ивана Ефимовича
10:31. 26 июля 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. 1937. Прорабы и десятники строительства школы на улице Красина, дом 27
02. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. 24 марта
03. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. Март
04. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. Март
05. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. Март
06. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. 1 апреля
07. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. 1 апреля
08. 1937. Строительство школы на улице Красина, дом 27. 20 мая
09. 1937. Прорабы и десятники строительства школы на Нижней Пресне
10. 1937. Дементьев, Ушаков Иван Ефимович, Алхимов и Шашкин на строительстве школы в Нижней Пресне
11. 1937. Ушаков И.Е. на строительстве школы на Нижней Пресне (с неизвестным около автомобиля). 3 марта
12. 1937. Строительство школы на Нижней Пресне. 1 марта
13. 1937. Строительство школы на Нижней Пресне. 1 марта
14. 1937. Ушаков И.Е. на строительстве школы на Нижней Пресне. Март
15. 1937. Ушаков Иван Ефимович на строительстве школы на Нижней Пресне. Март
16. 1937. Каменщики за работой на строительстве школы на Нижней Пресне. 25 мая
17. 1937. Каменщики за работой на строительстве школы на Нижней Пресне
18. 1937. Строительство школы на Нижней Пресне. 20 мая
19. 1937. Тимофеев, заместитель начальника строительства школы на 3-й Лесной улице. 3 марта
20. 1937. Участок строительства школы на 3-й Лесной улице. 3 марта
21. 1937. Строительство школы на 3-й Лесной улице. 3 марта
22. 1937. Строительство школы на 3-й Лесной улице. Март
23. 1937. Ушаков И.Е. и другие на строительстве школы на 3-й Лесной улице. Март
24. 1937. Бригада отделочников на строительстве школы на 3-й Лесной улице. Март
25. 1937. Ушаков Иван Ефимович, начальник строительства дома на Можайском шоссе