Протесты в Белоруссии: Лукашенко пообещал «решить проблему» в ближайшие дни (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что ситуация в республике в настоящее время политизирована, но подчеркнул, что её не стоит рассматривать как катастрофичную.

«Батька» предложил трудящимся не обращать внимание на уличные протесты, пообещав разобраться с происходящим в ближайшие дни.

В ходе сегодняшнего визита на агрокомбинат «Дзержинский» Лукашенко узнал, что из более чем 4 тысяч человек, работающих на предприятии, протестовать никто не собирается.

«Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются (трудом). Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать.

Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила.

В Минске, ещё где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — подчеркнул белорусский президент.

Он добавил, что правоохранители «каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать».

«США готовили нам заварушку»

«Нам готовили эту заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России.

Они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались.

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами.

Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — подчеркнул Лукашенко в ходе общения с коллективом агрокомбината.

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