Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах», происходящих в Белоруссии (+ВИДЕО, ФОТО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину тет-а-тет рассказать о событиях, которые происходят в Белоруссии перед очередными президентскими выборами.

«Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом», — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в пятницу в Минске.

В этом контексте белорусский президент отметил: «Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России».

Между тем, Лукашенко не исключает, что «с другой стороны» кто-то думает по-другому.

«Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами», — добавил он.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Зарегистрированы пять кандидатов: Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и жена блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская.

Бывшему банкиру Виктору Бабарико, который вместе с сыном был арестован, в регистрации отказано. Также ЦИК не зарегистрировал бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало: по оценке комиссии, он не смог собрать необходимое количество достоверных подписей.

Предвыборный период сопровождается в Белоруссии акциями в поддержку оппозиционных кандидатов. Кроме того, 14 июля жители Минска вышли на улицы в знак протеста против отказа в регистрации некоторых кандидатов.

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