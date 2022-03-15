Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о попытке ракетного удара по Белоруссии. Об этом он сообщил на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности страны.

Глава государства не раз говорил, что белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с тем он предупреждал, что Беларусь «будут пытаться туда втянуть».

«Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси – удар по нашей территории – ракетой “Точка-У”, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк – то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», – сказал он.

«Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», – добавил Лукашенко.

Поясняя позицию Минска не принимать участие в российской военной спецоперации, президент заявил, что «в этом нет никакой необходимости». «Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это всё закупаем у Российской Федерации. У них это всё есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», – подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Беларуси. «Наша задача – это очень важно в любом бою, не только в войне – предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это ещё нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге», – сказал он.

В ходе заседания белорусский лидер также рассказал, что КГБ раскрыло планы по совершению насильственных экстремистских действий в отношении представителей государственных СМИ Белоруссии, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей. Президент обратил внимание, что в 2021 году органами госбезопасности Беларуси во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии.

Ранее Лукашенко пообещал показать президенту РФ Владимиру Путину карту, раскрывающую планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нападению на Белоруссию. Белорусский лидер указал на то, что на территории соседней страны имеются самые большие атомные электростанции, разрабатывается биологическое оружие. Он вновь указал на необходимость спецоперации на Украине и повторил, что ВСУ собирались не только атаковать Донбасс, но и нанести удар по Белоруссии.

21 февраля президент РФ признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, но гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации страны речи не идёт.

По материалам сайта Президента Белоруссии, ТРК «Звезда»