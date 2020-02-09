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«Всех в камеру»: как Лукашенко развернул самолёт с казнокрадами над Европой (ВИДЕО)

08:00. 9 февраля 2020 187 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
«Всех в камеру»: как Лукашенко развернул самолёт с казнокрадами над Европой (ВИДЕО) | Русская весна

В конце января в Белоруссии неожиданно пропали сразу четыре директора сахарных заводов. История как минимум для съёмок остросюжетного сериала: летели из Минска в Мюнхен. Прямо в пути самолёт развернули и посадили в приграничном белорусском городе Гродно.

А далее, по словам пассажиров,«в самолёт зашли люди в форме, зачитали ряд фамилий и вывели из салона несколько человек». Позже Александр Лукашенко рассказал журналистам, что это он приказал развернуть самолет, чтобы коррупционеры не сбежали в Европу.

«Такого в Беларуси ещё не было. Они (задержанные — прим. РВ) создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — поделился президент.

По его словам, «там попались и с погонами люди». И тогда он сказал: «Всех под метлу в камеру!». 

Украинский журналист и блогер Олег Елисевич прокомментировал действия президента соседней страны. Он считает, что можно по-разному относиться к президенту Лукашенко, но «у него, кроме прочих, есть одно качество, которого никогда не хватало, а вернее, никогда и не было ни у одного украинского президента».

«Это нетерпимость к коррупционерам любого ранга», — подчеркнул Елисевич.

Он добавил, что, чем больше он слушал речь Лукашенко о том, как он борется с коррупцией, «тем больше понимал, что в Украине так бороться с коррупцией никто не будет».

«Потому что у нас всегда было как в той пословице: „Рыба гниёт с головы“», — заметил журналист.

По словам Елисевича, «для Белоруссии десятки квартир и десятки машин у чиновников и руководителей госпредприятий — это, конечно же, в диковинку, но в Украине — это все в порядке вещей».

«Я повторюсь: не всё мне нравится в действиях президента Белоруссии. Но мне импонирует его решительность — он показывает, в первую очередь, своему народу, что для него неприкасаемых нет. Воруешь у государства — в тюрьму! А у нас воруешь у государства — в худшем случае, если задержали, выходишь под залог. А затем при хорошем адвокате дело разваливается и ты вне подозрений. Как говорится, чист как слеза…» — подытожил он.

Как сообщала «Русская Весна», белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности республики сообщит подробности громкого уголовного дела.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1581024898

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6776 6165
    strelez 9 февраля 2020 в 13:53

    Елисевич прав не только по Украине. У нас тоже вместо того, чтобы кулаком по столу, гладят по головке.

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  • 2004 1656
    Антон 9 февраля 2020 в 14:05

    Если бы у нас всех казнокрадов точно так же возвращали бы из зарубежных “турне”, небось аэродромов бы не хватило для посадки. Да и мест в сизо – тоже. )

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