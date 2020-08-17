«Президент-домохозяйка» Белоруссии: бегство в Литву и запись пафосных обращений к белорусам (ВИДЕО)

Хороша оппозиционерка Светлана Тихановская! Домохозяйка, внезапно ставшая кандидатом в президенты Белоруссии и проигравшая выборы, на днях внезапно прибыла в Литву, откуда записывает пафосные обращения к белорусскому народу.

Дамочка хвалит всех за смелость и призывает к борьбе за свободу и демократию. А сама тем временем находится в Литве с детьми и ведет светские беседы с литовскими политиками.

Те, в свою очередь, очень рады подвернувшейся возможности выставить себя важными политическими персонами и уже наклепали для Белоруссии нелепый план по выходу из кризиса.

Президенты Литвы, Латвии и Польши заявили, что ситуацию в соседней республике необходимо деэскалировать.

По их мнению, власти Белоруссии должны прекратить применять силу против белорусского народа, отпустить задержанных и вступить в диалог с людьми.

Какие умные ребята — прямо капитаны очевидности, не меньше.

На минуточку, сегодня Лукашенко поговорил с народом. Точнее — попытался, так как толпа, подначиваемая провокаторами, даже не пыталась слушать его. Хотя он предлагал разные решения, в том числе и перевыборы.

И это уже говорит, что на деле протестующие не хотят никакого диалога — им нужно шоу, пафосные фотографии в иностранной прессе, вопли и всякие акции.

Ну, а прибалты и поляки только и рады происходящему в Белоруссии. Недоевропейские неудачники решили показать себя важными персонами перед Западом и оппозиционными силами Белоруссии.

Хотя на деле они предложить ничего не могут, ибо нищеброды, которые не могут решить даже проблем в своих странах.

Разумеется, они упомянули и про «сильный европейский удар». Видать, думали, что им за это отвалят финансирование, но тщетно. Зато перед Тихановской они выглядят как белые принцы. Литва предоставила оппозиционерке-домохозяйке политическое убежище.

Литовский президент Гитанас Науседа рассказал совершенно бредовую историю о том, что Тихановскую держали в ЦИКе и угрожали. Поэтому ей вместе с детьми пришлось срочно сбежать.

«И потом, я так понимаю, у нее было не очень много выбора. Все-таки был какой-то разговор с представителями власти, какой-то нажим, в том числе. И она просто не имела иного выбора, как покинуть страну. Другой выбор не был приемлемым», — заявил он.

Сама Тихановская заявила, что приняла это решение самостоятельно. Но от этого тем провокаторам и наивным гражданам, выступающим за нее, не легче. Мало того, что она отказалась принять участие в уличных протестах, так теперь еще и уехала в другую страну.

«Поговорил со Светланой Тихановской. Она в бодром настроении. Она выскажется в ближайшем будущем», — подытожил Науседа.

Он уже успел поговорить с ней и пообещал предоставить политическое убежище. Кто бы сомневался — надо же поддержать дамочку, которая стала пешкой в западной игре. Разумеется, что протесты в Белоруссии проходят не без иностранного вмешательства.

Слишком много там так называемых «пасхалочек»: раздача цветов, обнимашки с ОМОНом, флаги. Да и не может толпа быть настолько скоординированной — это первый признак того, что ее ведут.

Провокаторов там тоже хватает. Так, например, один товарищ вел диалог с властями, представившись работником вначале одного завода, а потом другого.

Но кандидата, позорнее Тихановской, у Запада давно уже не было. Никто еще не позволял себе прятаться в другой стране и агитировать оттуда. При этом у Тихановской хватило совести еще заявить о готовности стать национальным лидером белорусского народа. Не туда тетя-домохозяйка влезла. Ей бы сидеть чаевничать и пироги детям печь, а не лезть в политику, если она даже не умеет вести себя как оппозиционный лидер.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»