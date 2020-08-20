Токсичное отравление
10:56. 20 августа 2020 209 просмотров 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сообщают, что Навальный чем-то траванулся (то ли в аэропорту, то ли в самолете) и был снят с самолета экстренно севшего в Омске.
Там ему стало совсем хреново, он впал в кому и сейчас лежит под ИВЛ в тяжелом состоянии.
Оппозиция утверждает, что Навального "отравили чаем с токсичным веществом в аэропорту" и это "рука Кремля".
Токсичный чай…хм…где-то я это уже слышал.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6109279.html
Сумеречное состояние души…
Неграмотный заголовок. Пишут жертвы ЕГЭ. И не стыдно. Ладно, в комментарии ошибки. Но заголовок сообщения?!
Заголовок должен быть: “зловещее преступление в туалете”, нет не так: “загадочное отравление в сортире”.
Таинственная смерть в объятьях проститутки на воздушном мосту к Москве:))
Девка – с Украины.
То было ваще преступление века)). Но это сенсационное коварное покушение в туалете тоже войдёт в историю.
Какой политик, в таком месте и покушение
Видимо решил отойти от дел…,из за невостребованности.