Токсичное отравление

Сообщают, что Навальный чем-то траванулся (то ли в аэропорту, то ли в самолете) и был снят с самолета экстренно севшего в Омске.Там ему стало совсем хреново, он впал в кому и сейчас лежит под ИВЛ в тяжелом состоянии.Оппозиция утверждает, что Навального "отравили чаем с токсичным веществом в аэропорту" и это "рука Кремля".Токсичный чай…хм…где-то я это уже слышал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6109279.html